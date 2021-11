Les Golden State Warriors reviennent avec un Curry sensationnel

Inarrêtable. Les Golden State Warriors ont lié ce matin leur sixième victoire consécutive, le 15e de la saison (seulement deux défaites) après avoir battu les Sixers (116-96) sans Joel Embiid et Tobias Harris et avec un retour inscrit en seconde période : ceux de la Baie ont atteint le break 19 points et a terminé 20 après avoir étouffé son rival défensif et avec Stephen Curry comme doux.

Le meneur a été le meilleur buteur du match avec 25 points (6/11 en triple : chaque jour un peu plus près de Reggie Miller). De plus, il a capté 4 rebonds et distribué 10 passes décisives. Il n’était pas le seul à réaliser une performance exceptionnelle, Toscano-Anderson a laissé le Chase Center intact, avec 13 points sans raté (6/6 sur deux tirs).

100 points ou plus

Les Warriors, avec des attaques et des transitions rapides, se sont habitués à démolir leurs rivaux sans aucune hésitation. Dans les 17 matchs que nous avons cette saison, ils ont toujours dépassé les 100 points et à domicile, les écarts définitifs sur les neuf derniers matchs dépassent toujours neuf chiffres : 21, 22, 41, 13, 14, 13, 26, 15 et 20. Des chiffres obtenus en attaque, mais aussi en défense. « Notre identité est notre défense »Stephen Curry a avoué après le match.

Les Sixers, quant à eux, continuent de s’enfoncer un peu plus chaque jour. Il s’agit de leur septième défaite au cours des neuf derniers matchs. L’absence de Joel Embiid, au sein des protocoles anti-COVID, et la question sans réponse de Ben Simmons, touchent une équipe : ils sont huitièmes avec un bilan 10-8 et déjà 3,5 matchs pour les Brooklyn Nets, leader de la Conférence Est.