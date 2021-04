Les golfeurs rendent hommage à Tiger Woods en rouge

28/02/2021 à 22:47 CET

Sport.es

La figure de Tiger Woods est devenue ce dimanche le principal protagoniste du départ de la quatrième et dernière manche du tournoi WGC-Workday Championship lorsque plusieurs joueurs ils sont venus sur le terrain vêtus de rouge et de noir en hommage au vainqueur de 15 grands, se remettant de blessures causées par un accident de la circulation.

L’américain Tony Finau a été le plus complet dans l’hommage en portant une chemise rouge, un pantalon noir et sa casquette Nike l’inverse, la façon dont Woods venait souvent aux tournois.

Mais il en est de même pour l’Australien Jason Day, l’Anglais Tommy Fleetwood, Cameron Champ, le Colombien Sebastián Muñoz, l’Irlandais du Nord Rory McIlroy et Patrick Reed. Les Espagnols Jon Rahm et Justin Thomas portaient une nuance de rouge différente.

Le grave accident de Woods

Woods, 45 ans, a été impliqué dans un grave accident de voiture mardi qui l’a laissé avec plusieurs blessures graves qui ont nécessité une intervention chirurgicale. Il est toujours hospitalisé au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles.

La mère de Tiger Woods, Tida, a suggéré la tenue quand il était un jeune professionnel, et a fini par se conformer quelles que soient les circonstances.

Les Américains Bryson DeChambeau et Matt Kuchar et l’Australien Jason Day ont également utilisé une balle de golf portant le nom de Tiger.

HOma, sans kit

Max Homa, qui a remporté le Genesis Invitational dimanche dernier et a reçu le trophée du tournoi au Riviera Country Club de WoodsIl a déclaré samedi soir sur les réseaux sociaux qu’il serait honoré d’essayer de jouer de son mieux, il ne possède plus de chemise rouge et ne peut plus s’arranger pour en obtenir une avec ses divers parrainages.

Lors du championnat de Porto Rico, l’autre tournoi du PGA Tour cette semaine, toute l’équipe d’entretien sur le terrain vêtue de rouge et de noir en hommage à Woods, qui utilise traditionnellement ces couleurs le dimanche depuis le début de sa carrière professionnelle