Les Golliwogs à Creedence et Swamp-Rock Glory

Bien avant qu’ils ne deviennent les géants du roots-rock à plusieurs millions de ventes connus sous le nom de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, son frère Tom, le bassiste Stu Cook et le batteur/pianiste Doug Clifford ont fait leur apprentissage dans divers groupes de lycées de la région d’El Cerrito dans la baie de San Francisco, parmi lesquels le groupe culte The Golliwogs. John, Doug et Stu étaient camarades de classe à Portola Junior High et ont formé un trio qu’ils ont appelé The Blue Velvets en 1959, éliminant les favoris des charts et les instrumentaux. Un trio de singles indépendants sur le label Orchestra Records d’Oakland mettait désormais en vedette Tom Fogerty dans le rôle principal, échangeant des tâches de guitare avec l’adolescent prodigieusement talentueux John, qui a insisté pour qu’ils se concentrent sur du matériel original, le tout fermement enraciné dans l’amour précoce du quatuor pour le classique. du rock’n’roll, du R&B et même des rythmes latinos.

Bien que le DJ local Casey Kasem ait été l’un des premiers champions, les Blue Velvets ont eu du mal jusqu’à ce qu’ils signent pour Fantasy, initialement un point de vente basé sur le jazz, et changent leur nom en The Golliwogs (d’après le personnage fictif créé par Florence Kate Upton) – assez innocemment à le temps, on suppose, bien que ce nom ne serait même pas considéré aujourd’hui. Le groupe a sorti une série de singles de 1964 à 67, avec “Brown-Eyed Girl” (aucun rapport avec la chanson de Van Morrison) faisant sensation dans un palmarès de Miami et se vendant à 10 000 exemplaires respectables.

Une intensité garage-punk

Certaines de ces sorties avaient une sensation d’invasion britannique distincte, notamment “Don’t Tell Me No Lies” et “You Can’t Be True”, mais avec le contrecoup imminent de la côte ouest. l’ère Summer Of Love, John Fogerty a pris le contrôle du matériel non générique autoproduit du groupe, même si le quatuor relativement net n’a jamais fait partie du son psychédélique plus expérimental, préférant une intensité garage-punk qui leur a assuré un fidèle public local. C’est une période fascinante de l’histoire du rock, rassemblée dans le récent album de 23 titres de Golliwogs, Fight Fire: The Complete Recordings 1964-1967.

Un passage au Scorpion à l’été 1965 a coïncidé avec la prise de conscience par les Golliwogs qu’être une pop star en herbe ne paierait pas nécessairement toutes les factures. Tom avait son travail en tant que cadre junior d’une compagnie d’électricité et était responsable d’une jeune famille, tandis que Stu et Doug s’étaient inscrits au San Jose State College. John finançait l’accord en décrochant un emploi chez Fantasy Records en tant que commis à l’expédition le jour et en utilisant les studios pour perfectionner son art la nuit. Ses capacités techniques ont augmenté de façon exponentielle et il a également développé cette râpe distinctive, rauque et bluesy qui servirait si bien Creedence, principalement en criant au sommet des pauvres systèmes de sonorisation que les Golliwogs ont rencontrés dans des lieux aussi insalubres que The Monkey Inn à Berkeley (« une taverne à bière scuzzy » selon les garçons, bien que la résidence ici ait joué un rôle crucial dans leur développement en tant qu’unité rocheuse). John savait également que la supercherie commerciale artificielle de leurs efforts de jeunesse ne le couperait plus, et son nouveau sens aigu en tant que multi-instrumentiste a produit une progression bien nécessaire jusqu’à ce que l’Oncle Sam vienne appeler John et Doug, qui se sont inscrits à contrecœur comme réservistes, tout en réussissant à éviter appel du devoir au Vietnam.

Avec l’augmentation des dettes de la bande et les créanciers exigeant leur argent (parfois armés de fusils de chasse), les Golliwogs ont été confrontés à une décision difficile : faire ou mourir. L’arrivée du mentor Saul Zaentz a changé leur destin. Il a racheté Fantasy, a fait un investissement important et a financé le groupe, remarquant astucieusement que la Bay Area devenait un point focal pour la nouvelle musique hippie et les stations de radio underground associées.

L’histoire en devenir

Le dernier single des Golliwogs s’est également avéré être leur meilleur et un signe des choses à venir. “Porterville” / “Call It Pretending” a été martelé chez Coast Recorders et sonnait frais et vital avec l’énergie caractéristique de John Fogerty à travers la pièce et le reste du groupe sonnant de nouveau. En fait, cet adieu de novembre 1967 fournira à Creedence Clearwater Revival leur premier single lorsqu’il sera réédité deux mois plus tard. Heureusement, cette fois, ils avaient un nom emblématique pour l’accompagner : « Creedence » venait d’un ami commun ; « Clearwater », une bière qui avait également des connotations écologiques ; le très important “Revival” un signe d’optimisme et de ce qui allait arriver.

C’était l’histoire en marche, car Creedence allait enregistrer sept albums classiques, profiter du succès mondial des ventes de platine et des palmarès avec des singles aussi brillants que “Proud Mary”, “Bad Moon Rising”, “Up Around The Bend” et « Regardez par ma porte arrière ». Mais en ce qui concerne leur carrière d’enregistrement, The Golliwogs est l’endroit où tout a commencé.

