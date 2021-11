Les Google Pixel 3 et 3 XL recevront une dernière mise à jour logicielle l’année prochaine

TL;DR

Google a confirmé que la dernière mise à jour du Pixel 3 sera publiée au cours du premier trimestre 2022. Cette dernière mise à jour logicielle pour le Pixel 3 et le Pixel 3 XL apportera probablement des corrections de bugs mineurs. La série Pixel 3a a toujours des mises à jour logicielles mensuelles prévues pour au moins plusieurs mois.

Plus tôt cette semaine, Google a publié les mises à jour de sécurité de novembre 2021 pour ses smartphones Pixel actuellement pris en charge. C’était également la première version de ce type qui n’avait pas de mises à jour pour les smartphones Pixel 3 et Pixel 3 XL de quatre ans. Cependant, il est maintenant confirmé que la série Pixel 3 recevra une dernière mise à jour logicielle.

Google a confirmé, via une déclaration envoyée à 9to5Google, que la dernière mise à jour de Pixel 3 sortira au cours du premier trimestre de 2022. Elle inclura probablement des corrections de bugs pour Android 12, ainsi que la mise à jour de sécurité la plus récente, regroupée en une seule. dernière sortie. Il est possible que la mise à jour inclue également la version finale non bêta d’Android 12L, qui devrait actuellement être disponible à la fin du premier trimestre 2021.

Notamment, la version actuelle d’Android 12 manque de contrôles de volume Chromecast en raison d’un « problème juridique ». Un correctif devrait arriver avec la sortie d’Android 12L, mais on ne sait pas si la série Pixel 3 sera éligible ou non pour cette mise à jour. En d’autres termes, le Pixel 3 peut avoir perdu les commandes de volume du Chromecast et ne pas les récupérer.

Une fois cette dernière mise à jour disponible, les Pixel 3 et Pixel 3 XL ne recevront plus de correctifs de sécurité. Les propriétaires de Pixel 3 voudront probablement envisager sérieusement de mettre à jour leurs combinés pour un smartphone plus récent de la série Pixel.

Cela n’affecte pas le Pixel 3a ou le Pixel 3a XL, qui sont tous deux censés continuer à recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’en mai 2022 au moins.