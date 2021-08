Les Google Pixel 6 et 6 Pro auraient une charge rapide derrière la concurrence et n’incluraient pas de chargeur | La technologie

Malgré le fait que les Google Pixel 6 et 6 Pro aient été officiellement présentés au monde, les deux appareils continuent d’être les protagonistes des rumeurs et des fuites. La dernière chose dont on parle est sa vitesse de chargement et, autant que possible, c’est qu’ils n’incluent pas de chargeur.

Les nouveaux terminaux de Google ont la promesse de pouvoir tenir tête à l’iPhone d’Apple. Il semble que ceux de Mountain View aient enfin pris l’initiative de cuisiner leur propre processeur pour l’inclure au sein de ces appareils.

Les spécifications publiées il y a quelques semaines mettaient en évidence certains composants de premier ordre. Et, est-ce que, Google avait besoin d’avoir une gamme vraiment haut de gamme pour pouvoir rivaliser avec les terminaux phares de la concurrence.

Mais, les joies ont été de courte durée et les dernières rumeurs suggèrent que Les nouveaux Google Pixel 6 et 6 Pro auraient un système de charge rapide inférieur à la concurrence. La vérité est que Google n’a jamais été à la hauteur de la tâche à cet égard.

Et, il est possible, que rattraper les entreprises dont les avancées dans ces aspects permettent de charger des appareils à 120W soit difficile. Mais, en même temps, la supposée charge rapide qu’ils auraient resterait à 33W.

Les terminaux OnePlus ont une charge rapide de 30W pendant plusieurs générations, même certains terminaux de milieu de gamme ont des charges similaires. Les 3W supplémentaires ne sont pas un grand avantage lorsque la concurrence démarre à 40W.

Oui, c’est une amélioration par rapport à ce que Google a eu jusqu’à présent. Mais il semble que cet aspect soit en retard par rapport au reste des entreprises. Bien sûr, ce n’est pas la seule nouveauté liée au système de recharge ou aux éléments qui y participent.

Les fuites sur le contenu de la boîte des Google Pixel 6 et 6 Pro suggèrent qu’elle suivrait la ligne de pensée qui dément le chargeur. Les nouveaux appareils de Google pourraient arriver sans chargeur dans la boîte.

Cette décision a peut-être été motivée par des entreprises comme Samsung qui ont accepté de ne pas inclure le chargeur dans leurs terminaux à la suite d’Apple.. Il faudra attendre le lancement officiel des appareils pour connaître en détail tous leurs secrets.

Ça oui, Les nouveaux Google Pixel 6 et 6 Pro échappent pour le moment à notre territoire. Google a exclu une bonne partie de l’Europe de ce lancement, bien que ce ne soit pas aussi grave que ce qu’ils ont fait avec le Pixel 5a qui ne sort et ne peut être acheté qu’aux États-Unis et au Japon.