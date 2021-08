Les Google Pixel 6 et 6 Pro seront lancés cet automne avec une puce Tensor personnalisée

Les Google Pixel 6 et 6 Pro sont officiels, car la société a consulté son blog officiel pour taquiner ses prochains smartphones phares.

Malgré certaines rumeurs contradictoires selon lesquelles Google s’en tenait au surnom “XL” pour son plus grand Pixel, la société a maintenant officialisé le nom “Pixel 6 Pro” pour son modèle plus costaud.

La société a également fourni quelques détails sur la construction et la conception des appareils, avec une finition en aluminium mat sur le Pixel 6 et un cadre en aluminium poli sur le 6 Pro. Les deux appareils seront également équipés de “capteurs et objectifs améliorés” pour rivaliser avec certains des meilleurs téléphones Android du marché. Les caméras sont dotées d’un nouveau design qui s’adaptera mieux au système mis à niveau.

Google n’a pas fourni beaucoup de détails sur les caméras, mais le Pixel 6 Pro sera équipé d’une configuration à triple caméra comprenant un capteur téléobjectif 4x, tandis que la configuration à double caméra sur le Pixel 6 manquera le téléobjectif. Les deux appareils devraient également comporter un capteur ultra-large.

Les nouveaux smartphones exécuteront la nouvelle mise à niveau Android 12 avec Material You et sont alimentés par la nouvelle puce Tensor de Google, anciennement connue sous le nom de “Whitechapel”. La société affirme que la puce a été conçue en mettant l’accent sur l’IA et l’apprentissage automatique « pour débloquer des expériences spécifiques pour nos utilisateurs de Pixel » et permettra de nombreuses nouvelles fonctionnalités et expériences.

Google affirme que Tensor s’appuiera sur son expérience antérieure en matière de photographie informatique et de reconnaissance vocale pour exécuter ses “modèles d’IA et de ML les plus puissants” pour l’imagerie, la parole, etc. La société fait allusion à des améliorations concernant les commandes vocales, la traduction, le sous-titrage et la dictée, qui seront traitées sur l’appareil grâce à la nouvelle puce.

Le PDG d’Alphabet et de Google, Sundar Pichai, a exprimé son enthousiasme pour les avancées massives que Tensor permettra aux prochains smartphones Pixel 6, affirmant qu’il s’agit de la « plus grande innovation dans Pixel » que l’entreprise ait réalisée à ce jour :

Notre puce Google Tensor personnalisée, qui a duré quatre ans et s’appuie sur deux décennies d’expérience informatique de Google, fait exactement cela. À partir du lancement des téléphones Pixel 6 cet automne, il contribuera à rendre possibles des expériences plus utiles, d’une meilleure reconnaissance vocale qui utilise la moitié de la consommation d’énergie à la meilleure détection de visage pour améliorer les photos floues en cas de faible éclairage.

Les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront lancés cet automne, où la société fournira des détails supplémentaires tels que les nouvelles fonctionnalités, les spécifications techniques, les prix et la disponibilité.

