Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro n’arriveront pas en Espagne, mais vous pouvez utiliser leurs fonds d’écran dès aujourd’hui | La technologie

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro n’arriveront pas en Espagne, mais cela ne veut pas dire que la magie est terminée. Grâce aux fonds d’écran que Google a préparés, vous pourrez donner à votre téléphone Android une certaine ressemblance.

Google a annoncé cette semaine ses deux nouveaux appareils mobiles : Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Les détails sur ces nouveaux smartphones sont assez nus, en fait, on sait peu de choses sur les spécifications générales.

Le seul élément dont on a parlé est le processeur, le Google Tensor. Ce processeur a été développé par Google pour mettre en évidence tout ce qui peut être fait lorsque vous combinez matériel et logiciel.

Il semble que Google en ait assez de ne pas être à la hauteur d’Apple en termes de production d’appareils entièrement propres et c’est pourquoi l’arrivée de ces deux équipes. Tout ce qui est positif sur les nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro s’évanouit en mentionnant la disponibilité.

Les nouveaux terminaux Google éviteront de marcher sur la péninsule et n’atteindront pas l’Espagne. Cette décision n’a pas plu à de nombreux utilisateurs, mais ce n’est pas quelque chose à laquelle ils ne sont pas habitués depuis les générations précédentes d’appareils Google.

Il faut être positif et, même s’ils n’atteignent pas nos côtes, les fonds d’écran de ces appareils peuvent maintenant être utilisés et avec ce sentiment, au moins pendant une courte période, que l’équipement entre nos mains est un Google Pixel 6 ou 6 Pro.

Il y a 12 fonds d’écran au total et ils forment trois groupes, les thèmes de ces groupes sont clairs. Le premier groupe se concentre sur la nourriture et les boissons, tandis que le deuxième groupe sur les actions ou les événements et le troisième est un mélange des deux premiers, bien qu’un peu plus abstrait.

Le fait curieux de tous ces fonds est le point noir dans la zone supérieure, ce point est l’espace réservé à l’appareil photo et il semble que Google ait décidé que les conceptions ont cet élément comme point de référence.

En ce qui concerne la conception, les arrière-plans qui arriveront avec les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro maintiennent en grande partie l’esthétique Material You. Le choix des couleurs correspond à une palette saisissante, mais avec des tons désaturés et des références au Bauhaus.