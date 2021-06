Les Google Pixel reçoivent de nouvelles fonctionnalités et l’une d’entre elles vous permet d’enregistrer des vidéos sur des constellations | La technologie

in

Les nouveautés que Google a préparées pour ses terminaux en juin sont variées : vidéos vedettes, Gboard plus intelligent et notifications en Bien-être numérique.

Les terminaux Google ne sont généralement pas les plus puissants ou les mieux construits. Son principal atout est soutenu par le créateur d’Android et cela se voit dans sa qualité d’image exceptionnelle lors de la prise de vue grâce au post-traitement. Le logiciel est l’élément central de ces appareils et ceux de Mountain View s’en chargent en détail.

Les dernières nouvelles concernant les appareils Pixel sont variées et certaines un peu fades, mais on retrouve aussi la possibilité d’enregistrer des vidéos en utilisant Night sight. Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas familiers avec ce terme, c’est la fonctionnalité qui permet de prendre des photos dans des moments d’obscurité presque totale et d’en ressortir ensuite parfaitement éclairé.

Jusqu’à présent, il était uniquement possible de prendre des photos, mais Google a étendu les fonctionnalités de cette fonctionnalité et il est désormais également possible d’enregistrer des vidéos. Les fichiers résultants sont au format GIF, ce ne sont donc pas des vidéos normales avec le son correspondant. Mais c’est une archive d’images en mouvement. Lors de l’utilisation d’un obturateur de plusieurs secondes, il est préférable de placer le terminal sur un trépied.

Les vidéos de constellation sont la nouveauté la plus frappante, mais pas la seule. Des améliorations sont à venir sur Google Photos, l’application disposera d’un dossier protégé dans lequel stocker les photos que nous ne souhaitons pas télécharger automatiquement sur le cloud. Il s’agit d’une solution pour les personnes qui partagent le stockage ou qui ont un groupe familial.

Une autre nouveauté qui arrive ce mois-ci est liée au bien-être numérique, L’application reconnaîtra quand nous marchons et si nous utilisons le mobile (écran activé), elle nous enverra une notification pour nous dire d’arrêter de le faire. Google n’a pas oublié Gboard et maintenant le clavier est plus intelligent, car lors de la copie de téléphones et d’adresses, il suggérera les heures pour les coller.