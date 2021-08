Les gouvernements consacrent 500 milliards de dollars par an à des activités non durables

25/08/2021 à 9h05 CEST

Un rapport préparé par un cabinet de conseil spécialisé mandaté par le World Wildlife Fund (WWF) montre que réduire de moitié l’empreinte environnementale de l’humanité (production et consommation) générerait 39 millions d’emplois chaque année. Pour cette raison, l’entité appelle les gouvernements à changer le modèle économique, qui dépense actuellement d’énormes sommes d’argent public pour subventionner des activités non durables et préjudiciables à l’environnement.

Au début de la réunion préparatoire de deux semaines à la COP15 sur la biodiversité, le nouveau rapport « Halving Humanity’s Footprint on Nature to Protect Our Future » ​​se concentre sur les causes de la perte de biodiversité et sur les changements essentiels nécessaires au niveau planétaire dans notre production et modèle de consommation.

La principale conclusion est que une réorientation de l’argent public qui est encore utilisé pour soutenir les systèmes productifs qui nuisent à la biodiversité est nécessaire de toute urgence, comme l’agriculture extensive et l’élevage.

Plus précisément, ce rapport souligne que si les 500 milliards de dollars que les gouvernements dépensent chaque année en subventions nuisibles à l’environnement étaient détournés vers des systèmes productifs et des emplois positifs pour la nature, non seulement l’état de notre planète s’améliorerait, mais il serait également créerait 39 millions d’emplois.

Le rapport, produit par Dalberg Advisors, décrit les trois principaux changements d’orientation nécessaires pour réduire de moitié l’empreinte mondiale de l’humanité.

Spécifique propose de réaliser une comptabilité du capital naturel dans les comptes nationaux et des entreprises, la transformation durable des modèles de production alimentaire et la mise en place de modèles d’économie circulaire minimisant les déchets produits et le besoin en ressources.

Cette étude révélatrice est publiée alors que les négociateurs se préparent pour un troisième cycle de pourparlers sur un nouvel accord mondial sur la biodiversité qui sera lancé virtuellement lundi.

Les pourparlers se déroulent dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB), et le plan final devrait être adopté en octobre 2021, lors de la 15e Conférence des parties de la CDB à Kunming, en Chine (COP15). Les négociations finales et l’adoption devraient être retardées jusqu’à ce que des réunions en face-à-face soient possibles en 2022.

« Il est impératif à notre époque d’éviter l’effondrement des écosystèmes et la crise climatique, mais les gouvernements dépensent actuellement au moins 500 milliards de dollars par an en subventions pour des activités telles que l’agriculture non durable ou la surpêche, qui détériorent la nature avec des conséquences désastreuses pour la société, l’économie et notre bien-être & rdquor;, indique le WWF dans un communiqué.

Réaffecter ces dépenses vers des pratiques durables permettrait non seulement de réduire l’impact sur la biodiversité, mais aussi aiderait la transition vers une économie positive pour la nature et réformerait le modèle actuel de production et de consommation non durables.

Plus de la moitié du PIB mondial (44 000 milliards de dollars) dépend en grande partie ou en partie de la nature. Le changement environnemental mondial met en péril environ 10 000 milliards de dollars de valeur économique d’ici 2050 et pourrait entraîner une augmentation des prix à grande échelle des principaux produits de base, tels que le bois et le coton.

Par exemple, la déforestation des forêts tropicales humides peut entraîner des conditions météorologiques instables qui pourraient augmenter considérablement la pénurie d’eau dans les régions touchées.

De même, la destruction des récifs coralliens (par exemple, par le chalutage) déplace des nurseries critiques pour la régénération des populations de poissons à l’échelle mondiale.

« Cependant, nous craignons que le monde ne réagit pas de manière adéquate à la crise de la nature, ce qui compromet également notre capacité à faire face à la crise climatique et met en danger les ressources dont nous dépendons tous pour nos entreprises et notre propre survie & rdquor;

« Les négociations à venir représentent une opportunité pour les dirigeants mondiaux – dont quatre-vingt-neuf ont approuvé l’Engagement des dirigeants pour la nature en acceptant d’inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 – d’intensifier et de tenir leurs engagements, en demandant à leurs négociateurs d’assurer un résultat transformateur et rdquor ;, affirme Gemma Rodríguez, responsable du programme Espèces du WWF Espagne.

« Le projet de texte en cours de révision contient de nombreux éléments nécessaires à un accord sur la nature réussi, mais il ne traite pas de manière adéquate les facteurs qui entraînent la perte de biodiversité, tels que nos systèmes alimentaires non durables », ajoute Rodríguez.

« Les mesures de conservation à elles seules ne nous donneront pas les résultats nécessaires pour inverser la perte de biodiversité. Par conséquent, nous demandons aux pays de s’attaquer à la véritable cause du problème et adopter un objectif de réduire de moitié l’empreinte de la production et de la consommation d’ici 2030& rdquor ;.

De plus, le WWF appelle les pays à intensifier considérablement leur ambition et à s’engager dans la mission d’inverser la perte de biodiversité pour assurer un monde positif pour la nature au cours de cette décennie.

« Nous nous félicitons de l’inclusion d’un objectif de protection de 30 % des terres et des océans d’ici 2030 dans le projet de texte actuel, qui devrait être conditionné à une approche qui respecte et garantit les droits des peuples autochtones et des communautés locales. et il souligne également que les négociateurs doivent travailler à renforcer significativement le mécanisme de mise en œuvre contenu dans le projet d’accord afin qu’il soit effectif une fois adopté & rdquor ;, souligne l’entité.

Rapport complet (en anglais) : https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/halve_humanity_s_footprint_on_nature_to_safeguard_our_future_final_report_2021.pdf?58201/Pedimos-en-un-nuevo-informe-que-se-adopte-el-objet-objet- -de-moitié-l’empreinte-environnementale-de-nos-modèles-de-production-et-de-consommation

Cela peut vous intéresser : L’urgence climatique impose de programmer une désescalade économique

Cela peut vous intéresser : Sauver le climat coûterait mille milliards de dollars par an, mais générerait trois fois plus de bénéfices