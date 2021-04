Les gouvernements des États doivent décider d’imposer des bordures strictes si la positivité franchit 10%: Niti Aayog

Ce sont des lignes directrices indicatives et les États pourraient prendre leur propre décision pour arrêter la propagation du virus.

Le gouvernement a demandé aux gouvernements des États et des territoires de l’Union d’imposer des restrictions intenses dans les zones, les villes, les villes ou toute zone géographique où le taux de positivité du test Covid-19 avait dépassé 10% ou que les lits d’oxygène et les lits d’USI dans les hôpitaux dépassent le niveau de capacité de 60%.

VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, a déclaré lundi qu’ils avaient laissé aux États le soin d’identifier et d’imposer un confinement intensif. Tous les rassemblements politiques, sociaux et religieux, les marchés et les lieux de divertissement devraient être fermés, a suggéré Paul. Ce sont des lignes directrices indicatives et les États pourraient prendre leur propre décision pour arrêter la propagation du virus.

Le moment est venu de porter des masques non seulement à l’extérieur mais aussi à la maison, a déclaré Paul. Il a exhorté les gens à ne pas sortir et à n’inviter personne à la maison car le virus avait un taux de transmission élevé. S’il y avait des visiteurs ou des visiteurs positifs, il était conseillé de porter des masques à la maison, a-t-il déclaré.

Presque tous les États du pays avaient franchi les sommets observés lors de la première vague avec une forte augmentation des nouveaux cas quotidiens dans la deuxième vague atteignant 3,52991 lundi, a déclaré Luv Agarwal, secrétaire adjoint du ministère de la Santé et du Bien-être de la famille. La trajectoire de croissance dans tous les États était une source de préoccupation, a déclaré Agarwal.

L’Uttar Pradesh et le Rajasthan ont tous deux connu une augmentation de cinq fois le nombre de cas quotidiens, tandis que le Rajasthan a signalé une augmentation de 4,8 fois le nombre de cas. Delhi, Karnataka, Haryana, Madhya Pradesh et le Bengale occidental ont connu une augmentation de plus de 3 fois le nombre de cas, tandis que le Maharashtra a plus que doublé ses cas.

Le pays comptait 2813 658 cas actifs avec 1 95 123 décès à ce jour.

Le Maharashtra a continué de mener des cas actifs et a franchi la barre des sept lakh tandis que l’Uttar Pradesh a signalé 2 97616 cas.

Karnataka avait 2,62 cas actifs lakh suivis du Kerala à 2,19 cas lakh. Le Rajasthan, le Chhattisgarh, le Gujarat et le Tamil Nadu continuent de chronométrer un lakh plus un cas actif.

La vaccination totale dans le pays a atteint 14,19 crore avec 1,03 crore de personnes de plus de 45 ans recevant les deux doses.

