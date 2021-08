Les gouvernements doivent cesser de considérer la crypto comme des paiements illicites et une spéculation imprudente, déclare El-Erian

in

2 août 2021 07:40 UTC

| Actualisé:

2 août 2021 à 07:40 UTC

Par Clark

Mohamed El-Erian, consultant auprès d’Allianz et de Gramercy Funds Management, déclare que « le temps est venu pour de nombreux gouvernements occidentaux d’empêcher de rejeter la révolution cryptographique comme un mélange de systèmes de paiement illicites et de spéculation monétaire imprudente. »

Les gouvernements occidentaux exhortés à éviter d’ignorer la révolution cryptographique

Mohamed El-Erian, président de la faculté Queen’s de l’Université de Cambridge, a exhorté le monde de la cryptographie et les gouvernements occidentaux à collaborer.

L’homme d’affaires américano-égyptien est également conseiller économique en chef chez Allianz, la société mère de PIMCO, l’un des plus grands gestionnaires d’investissement, où il a été chef d’entreprise et co-directeur des investissements. L’année dernière, il a également été nommé président de Gramercy Funds Management, une fiducie d’investissement zélée sur les marchés.

Dans un article d’opinion qu’il a rédigé dans le Financial Times publié jeudi, El-Erian a écrit :

“Le moment est venu pour de nombreux gouvernements occidentaux d’empêcher de rejeter la révolution cryptographique comme un mélange de schémas de paiement illicites et de spéculation financière imprudente.”

“Au lieu de cela, ils doivent être très réceptifs aux innovations de la cryptographie et les canaliser dans une direction très supérieure pour la finance, l’économie et la société en général”, a-t-il suggéré.

Dans une interview avec Yahoo Finance en semaine, il a développé ce sujet. “Le monde de la cryptographie et les gouvernements doivent être obligés de fermer et de parler un langage commun”, a-t-il commencé. «Nous avons dans la révolution crypto des innovations très vitales qui ont à voir avec le système de paiement. Et nous devons prendre cela au sérieux.

Il a poursuivi: «Pourquoi devons-nous le prendre au sérieux? pour 2 raisons. Premièrement, cela rendra la médiation financière beaucoup plus économique. Deuxièmement, si nous ne faisons pas attention, la Chine, qui adopte une approche vraiment descendante, pourrait commencer à façonner l’agenda. »

Le conseiller a également déclaré que les partisans de la cryptographie devaient être obligés d’approfondir leur engagement sur les problèmes de restriction et d’énergie. “Ils doivent être contraints de s’éloigner d’un état d’esprit” à somme nulle “où leurs gains proviendront uniquement des pertes du système économique établi”, a-t-il déclaré, notant :

En l’absence d’une approche plus coopérative, aucune des parties du monde de la cryptographie occidentale ne pourrait réaliser que son avenir serait déterminé par ce qu’une Chine en évolution rapide fait et a l’intention d’essayer de faire.

El-Erian a suggéré que le monde de la crypto “doit prendre au sérieux les paiements illicites, les préoccupations concernant le blanchiment d’argent et les préoccupations concernant la consommation d’énergie”.

Étant donné que plusieurs gouvernements, dont les États-Unis, sont sceptiques concernant les crypto-monnaies, il a expliqué qu’il existe des risques de mesure 2 si les gouvernements et donc le monde de la cryptographie ne co9. Le conseiller d’Allianz a détaillé :

« Le risque interne est que le gouvernement. peut voir une plus grande adoption par le secteur privé. nous le voyons chaque jour, donc ce n’est pas une chose qui est sur le point de disparaître. Le deuxième problème important est que la Chine n’attend pas.

Notant que la Chine a déjà déterminé à quoi devrait ressembler l’argent numérique, El-Erian a averti : « Il [China] a déterminé qu’il devrait avoir une approche descendante et il a déterminé qu’il souhaite exporter son approche. Pourquoi? en conséquence, il lui donne accès aux plateformes de paiement au niveau régional. Il lui donne accès à l’information. Nous devons donc l’exiger sérieusement, sinon nous sommes sur le point de perdre complètement le récit.

Clark

Chef de la technologie.