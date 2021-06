Les gouvernements pourraient-ils interdire le Bitcoin et les crypto-monnaies ? Oui et non

Comparer

Laisse-moi expliquer.

Les gouvernements pourraient déclarer le Bitcoin et les crypto-monnaies illégaux, mais cela ne signifierait pas qu’ils pourraient les faire respecter. C’est le cas pour d’autres choses, pas seulement pour les crypto-monnaies. Il y a donc une distinction entre déclaration et exécution. Nous savons tous que ce n’est pas parce qu’une chose est déclarée illégale qu’elle peut être appliquée. Si vous pensiez vraiment le contraire, il faudrait penser que les gouvernements sont tout puissants.

Cependant, les gouvernements pourraient certainement nuire à Bitcoin. En l’interdisant, ils affaibliraient gravement Bitcoin, bien que Bitcoin survivrait toujours. Ils ne pouvaient pas l’appliquer pleinement, mais la perfection n’est pas la norme pertinente. Ce qui est pertinent, c’est de savoir si les gouvernements pourraient nuire à Bitcoin, et la réponse est évidemment « oui ». Par conséquent, nous avons une autre distinction : la distinction entre l’affaiblissement et l’élimination totale.

Cependant, à mon avis, le scénario le plus probable est que les gouvernements imposeront plus de taxes sur Bitcoin. C’est notre dernière distinction : l’interdiction contre les taxes. Que vous retiriez de l’argent ou utilisiez Coinbase, le gouvernement américain connaîtra votre crypto et exigera sa part. Ils le font déjà, donc ce n’est pas de la science-fiction. La conclusion inverse est qu’il ne s’agit pas seulement de science-fiction, mais d’illusions et d’un fantasme libertaire.

Photo de Bermix Studio sur Unsplash