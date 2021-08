Les gouvernements retiennent les citoyens en otage, exigent des QUOTAS de vaccins avant de restaurer la « liberté » ⋆ .

in

par Mike Adams, Natural News :

Partout dans le monde, des gouvernements voyous déclarent maintenant que leurs propres citoyens sont des otages sous la tyrannie médicale, promettant que la liberté sera restaurée s’ils respectent les quotas de vaccins qui nécessitent des injections massives de médicaments expérimentaux de thérapie génique. (Ce ne sont pas simplement des « vaccins ».)

En d’autres termes, vous devez maintenant « gagner » votre « liberté » contre la tyrannie du gouvernement, mais le gouvernement fixe les règles, et ces règles sont, bien sûr, en constante évolution.

Comme le rapporte le NY Post, « Six millions de vaccins COVID sont nécessaires pour mettre fin au verrouillage de Sydney. » Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud déclare que personne ne sera libre tant que des millions d’autres ne se soumettront pas aux injections mortelles et risquées. C’est carrément une tyrannie médicale criminelle, ouvertement, et c’est le genre de tactique qui pourrait être utilisée par ravisseurs professionnels qui demandent une rançon pour libérer quelques prisonniers.

Si vous vous conformez, ils continueront à exiger de plus en plus de paiements de rançons, retenant des innocents en otage afin de maximiser leurs gains.

À présent, les gouvernements du monde agissent exactement comme des ravisseurs, et ils tiennent leur propre peuple en otage, exigeant des niveaux de pouvoir toujours croissants et un contrôle autoritaire sur la société, ordonnant à chacun de se conformer ou d’être arrêté (ou pire).

Nous sommes arrivés au point de l’histoire où les gouvernements se comportent désormais comme des cartels criminels, au mépris total des droits de l’homme, de la primauté du droit ou des limitations constitutionnelles du pouvoir gouvernemental. En criant « variantes ! » ils exigent une autorité et un contrôle absolus non seulement sur votre vie, mais même sur votre corps physique. En Amérique, la CDC affirme même maintenant qu’elle est propriétaire de votre propriété privée et peut dicter vos contrats de location privés.

La tyrannie du gouvernement mondial à part entière est là MAINTENANT, pas simplement « à venir ». Nous sommes ici. Il n’y a plus aucune question à savoir où cela mène, et c’est assez évident pour quiconque y prête attention : Génocide mondial de masse et abattage de l’humanité par des gouvernements complices.

Ils ont déclaré la guerre à l’humanité. Quiconque prétend que cela revient d’une manière ou d’une autre à la normale – et que les gouvernements se priveront volontairement de tout ce pouvoir dans un proche avenir – vit dans un conte de fées délirant qui les fera probablement tuer.

