Les gouvernements utilisent covid pour limiter les droits sur Internet

. – Dans leur lutte contre le COVID-19, certains gouvernements mettent en place des outils de surveillance d’Internet et de collecte de données qui pourraient constituer une menace durable pour les droits des citoyens.

Ceci est établi par un nouveau rapport de l’institut de recherche Freedom House.

Le rapport Freedom on the Net 2020 – une évaluation de 65 pays publiée mercredi – a révélé que la pandémie a accéléré le déclin de la liberté d’expression et de la vie privée sur Internet pour la 10e année consécutive, et a accusé certains gouvernements d’utiliser le virus comme prétexte pour réprimer le discours critique.

« La pandémie accélère la dépendance de la société aux technologies numériques à un moment où Internet est de moins en moins gratuit », a déclaré Michael J. Abramowitz, président de Freedom House, une organisation financée par le gouvernement américain.

“Sans garanties adéquates pour la vie privée et l’état de droit, ces technologies peuvent facilement être réutilisées pour la répression politique.”

Au milieu de la pandémie, la connectivité Internet est devenue une bouée de sauvetage pour les informations et les services essentiels, des plateformes éducatives aux portails de soins de santé, en passant par les opportunités d’emploi et les interactions sociales.

Mais les acteurs étatiques et non étatiques exploitent également la crise pour éroder les libertés en ligne.

Nulle part cet objectif n’a été plus évident qu’en Chine, selon Freedom House, qui a classé le pays le pire pays pour la liberté d’Internet pour la sixième année consécutive.

Depuis l’épidémie de coronavirus à Wuhan en décembre dernier, la Chine a déployé tous les outils de son arsenal de contrôle d’Internet, de la surveillance numérique à la censure automatisée et aux arrestations systématiques, pour arrêter la propagation, non seulement du covid-19, mais des informations non officielles et des critiques du gouvernement. , ont découvert les chercheurs.

Ces pratiques ne sont pas propres à la Chine, précise le rapport.

La censure d’Internet au milieu de la pandémie de covid-19

Pour tenter de minimiser la couverture défavorable de COVID-19, les autorités ont censuré des rapports indépendants dans au moins 28 pays et arrêté des critiques en ligne dans 45 pays, selon le rapport.

Suivant l’exemple de la Chine, les gouvernements du Bangladesh à la Biélorussie ont bloqué des rapports et des sites Web qui contredisaient les sources officielles, révoquant les pouvoirs et détenant des journalistes qui remettaient en question leurs statistiques.

Au Venezuela, par exemple, le gouvernement a interdit un site Web contenant des informations sur le covid-19 créé par l’opposition, tandis que des journalistes étaient détenus et contraints de supprimer le contenu en ligne sur la propagation du virus dans les hôpitaux.

Alors que la désinformation sur le coronavirus est en soi une pandémie, Freedom House affirme qu’au moins 20 pays, dont la Thaïlande, les Philippines et l’Azerbaïdjan, ont imposé des restrictions trop larges à la parole, dont beaucoup sont des lois nouvelles ou élargies qui contrôlent les « fausses informations ». , selon le rapport.

Dans l’un des cas les plus draconiens, le Zimbabwe a adopté une disposition d’urgence criminalisant les “fausses” informations sur COVID-19, ce qui pourrait faire courir aux délinquants un risque allant jusqu’à 20 ans de prison.

Allie Funk, analyste de recherche principale pour la technologie et la démocratie à Freedom House, qui est co-auteur du rapport, a déclaré que l’impact à long terme de ces lois sera dévastateur pour la liberté d’expression, soulignant l’autocensure et le climat de la peur qu’ils créent. .

“Les gens sont moins susceptibles de signaler certains problèmes parce qu’ils ne veulent pas encourir de sanctions pénales ou qu’ils ne veulent pas faire face au harcèlement ou à la violence ciblée de partisans du gouvernement en ligne”, a déclaré Funk.

Au moins 13 pays sont allés plus loin en imposant des verrous Internet qui ont maintenu la population complètement dans l’ignorance.

Les restrictions de connectivité à long terme affectant les services téléphoniques et Internet en Éthiopie, au Myanmar et au Bangladesh, par exemple, ont gravement limité la capacité des résidents à se renseigner sur le virus ou à obtenir des informations vitales sur sa propagation.

La surveillance au nom de la santé publique

Le suivi de la propagation du coronavirus est essentiel pour limiter davantage d’infections, une tactique attribuée au faible nombre de décès dus au covid-19 en Corée du Sud, par exemple.

Mais sans de solides protections de la vie privée, Freedom House prévient que certaines réponses technologiques à la pandémie pourraient ouvrir la voie à de futurs États de surveillance.

Dans au moins 30 pays, les gouvernements ont invoqué la pandémie pour exploiter les données des télécommunications pour une surveillance de masse avec peu de surveillance, a déclaré Freedom House. Au Pakistan, au Sri Lanka et au Nigeria, entre autres, ce travail est effectué ou en collaboration avec les agences de sécurité nationale et l’armée.

Des applications pour smartphone permettant de suivre les contacts, d’appliquer des quarantaines et de surveiller l’état de santé d’une personne ont été introduites dans au moins 54 pays, avec peu de protections de la vie privée, selon le rapport.

En Chine, par exemple, des dizaines de codes de santé et d’applications de recherche de contacts collectent des données personnelles facilement accessibles par les autorités.

À Singapour, les travailleurs migrants déjà confrontés à la discrimination devraient utiliser des applications, les distinguant des autres résidents.

Alors que la recherche des contacts joue un rôle vital pour contenir le virus, certains outils de surveillance numérique sont mis en œuvre à la hâte et avec peu de responsabilité quant à la manière dont les données personnelles, telles que l’emplacement, les noms et les listes de contacts, peuvent correspondre aux informations publiques avec des effets dangereux.

Et cela pourrait s’avérer être une pente glissante, prévient Freedom House.

“L’histoire a montré que les technologies et les lois adoptées pendant une crise ont tendance à persister”, a déclaré Adrian Shahbaz, directeur de la technologie et de la démocratie et co-auteur du rapport.

« Comme pour le 11 septembre, nous considérerons le COVID-19 comme un moment où les gouvernements ont acquis de nouveaux pouvoirs intrusifs pour contrôler leurs populations. »