Les gouvernements veulent contrôler la crypto pour pouvoir nous contrôler

tldr; La Réserve fédérale prévoit de lancer un examen des avantages et des risques potentiels de l’émission d’une monnaie numérique américaine, alors que les banques centrales du monde entier expérimentent la nouvelle forme potentielle de monnaie. Contrairement aux crypto-monnaies privées comme le bitcoin, une version de la Fed serait émise et soutenue par la banque centrale américaine, une entité gouvernementale. Les comptes CBDC pourraient donner à la Réserve fédérale l’accès à « une grande quantité d’informations concernant les transactions financières et les schémas commerciaux »

