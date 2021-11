Les gouverneurs du GOP appellent l’administration Biden à résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement

Les gouverneurs républicains, dont Brian Kemp de Géorgie et Bill Lee du Tennessee, appellent l’administration Biden et d’autres États à prendre des mesures pour résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement nationale.

Le groupe a lancé une initiative qui réduirait les réglementations et collaborerait avec le secteur privé pour augmenter le flux de marchandises à travers le pays.

« Les gouverneurs républicains de tout le pays se sont engagés à faire tout leur possible pour résoudre une crise croissante de la chaîne d’approvisionnement qui a entraîné des ports sauvegardés et des étagères vides », a déclaré Lee dans un communiqué. « Nous appelons l’administration Biden à se joindre à nous dans l’opération Open Road en suspendant les réglementations pesantes sur l’industrie du camionnage et en garantissant ainsi que les petites entreprises et les consommateurs américains ont accès aux produits dont ils ont besoin pendant la période des fêtes. »

Les pénuries de produits essentiels ont augmenté de 638% au cours du premier semestre 2021, selon le Comité des politiques publiques des gouverneurs républicains. Les retards d’expédition entre les ports nord-américains et l’Asie sont passés de 14 heures en juin 2020 à 13 jours en septembre, et les livraisons des supermarchés sont 50 % inférieures aux niveaux d’avant la pandémie, a déclaré le comité.

Le groupe de gouverneurs a lancé l’opération Open Road, qui traite des problèmes de transport qui ont bloqué les marchandises à l’échelle nationale. Il y a une pénurie de plus de 80 000 chauffeurs de camion, ce qui, selon le groupe, est un « niveau record » pour l’industrie du camionnage.

Les dirigeants de l’État du GOP ont demandé au président Joe Biden d’abaisser l’âge requis pour les chauffeurs de camions commerciaux de 21 à 18 ans. Ils veulent également que Biden suspende son mandat de vaccin COVID-19 dans le secteur privé pour les entreprises de 100 employés ou plus, en particulier dans l’industrie du camionnage et du transport.

Les gouverneurs républicains ont demandé à l’administration de réviser les politiques fédérales qui entravent ou limitent la fabrication nationale d’équipements de transport «essentiels», tels que les camions et les semi-remorques. Les gouverneurs souhaitent également que l’administration limite les dépenses qui pourraient augmenter les impôts ou l’inflation.

Le groupe a souligné les recherches du Massachusetts Institute of Technology qui montrent qu’un petit ajustement, tel que 12 minutes de temps de route supplémentaire par jour, pourrait considérablement réduire la pression de l’industrie et améliorer les résultats pour une industrie à court de personnel.

« Si nous pouvons mettre le gouvernement à l’écart, notre industrie du camionnage peut faire en toute sécurité ce qu’elle fait le mieux : bouger », ont écrit les gouverneurs. « Les économies de nos États sont à la hausse et l’opération Open Roads contribuera à renforcer le retour économique de l’Amérique. »

Lee a signé lundi un décret ordonnant aux agences du Tennessee de trouver des réglementations qui pourraient être levées pour aider l’industrie du camionnage. Il a dirigé les départements de la sécurité et de la sécurité intérieure et du travail du Tennessee pour promouvoir les permis de conduire commerciaux et la formation parmi la population anciennement incarcérée et militaire.

Kemp devrait également signer un décret visant à renforcer l’industrie du camionnage en Géorgie. Il a déclaré que l’État avait pris des mesures proactives pour protéger l’approvisionnement de l’État en biens et produits.

Kemp a dirigé lundi une table ronde avec des dirigeants de l’industrie de l’État sur les moyens de résoudre les problèmes d’approvisionnement dans l’État. Kemp a recommandé au gouvernement fédéral de faire de même. Il a également exhorté l’administration à éliminer ou à suspendre les taxes sur les achats de nouveaux camions, à lever le mandat fédéral de vaccination contre le COVID-19 et à abaisser l’âge requis pour la conduite commerciale. Kemp a déclaré que la modification de l’âge requis pourrait ajouter 25 000 conducteurs par an en Géorgie.

« Il y a eu beaucoup de points du doigt et de blâmes au niveau fédéral, et je suis fier de dire qu’en Géorgie, nous n’avons pas fait cela », a déclaré Kemp. « Nous avons simplement retroussé nos manches et travaillé ensemble pour donner la priorité aux Géorgiens qui travaillent dur. Les interruptions de la chaîne d’approvisionnement ne nuisent pas seulement aux créateurs d’emplois. Cela frappe également les familles géorgiennes dans les portefeuilles et affecte leur capacité à mettre de la nourriture et d’autres biens sur la table pour leurs proches. »

Des gouverneurs de l’Arizona, de la Floride, de l’Idaho, de l’Iowa, du Maryland, du Missouri, du Montana, du Nebraska, du Dakota du Nord, de l’Ohio, de l’Oklahoma, de la Caroline du Sud et du Texas font également partie du comité. Ils demandent également à tous les autres gouverneurs de faire de même.

« Un front uni aura des effets d’entraînement sur la force de notre main-d’œuvre et de notre économie américaines », ont-ils écrit.