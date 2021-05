Les gouverneurs du GOP sont plus préoccupés par la famine des chômeurs que par la vaccination des gens ⋆ .

La lutte pour l’amélioration de l’assurance-chômage fédérale ne fait que commencer alors que 19 États dirigés par les républicains ont décidé de mettre fin prématurément aux paiements supplémentaires au lieu de leur permettre d’expirer en septembre. Le GOP prétend que les travailleurs sont payés pour rester à la maison, ce qui à son tour entrave l’embauche. La réalité, cependant, est que de nombreuses personnes hésitent à retourner à des emplois qui sont devenus de plus en plus difficiles sans augmentation perceptible de salaire ou d’avantages. Le manque de ressources consacrées à la garde des enfants, les coûts de l’assurance maladie et la qualité de vie en général viennent aggraver le problème.

Photo de JIM WATSON / . / .

Lundi, une analyse du chroniqueur de Slate Jordan Weissmann a révélé que l’une des principales raisons pour lesquelles le recrutement a chuté est que la pandémie de COVID-19 bat toujours son plein:

Les cas sont en baisse, mais les totaux sont toujours presque aussi élevés qu’ils l’étaient l’été dernier. Étant donné que de nombreuses personnes n’ont pas encore été vaccinées, les problèmes de santé peuvent maintenir certaines personnes comme les immunodéprimés à l’écart du marché du travail. De plus, les écoles ne sont que partiellement rouvertes dans une grande partie du pays, ce qui signifie que les parents ont encore d’importantes responsabilités en matière de garde d’enfants qui peuvent les empêcher de travailler. Selon le Return to Learn Tracker, un projet de l’American Enterprise Institute et du Davidson College qui surveille la réouverture des écoles, au 3 mai, seulement 50% des districts scolaires du pays offraient un enseignement entièrement en personne, ce qui signifie que “ tous les niveaux peuvent aller à l’école dans les bâtiments cinq jours par semaine, bien que les familles puissent opter pour un enseignement entièrement à distance ou un modèle hybride.

En outre, Slate a fait valoir que ces mêmes États dirigés par le GOP ont «fait un travail terne avec leurs déploiements de vaccins et s’appuient toujours sur une certaine quantité d’apprentissage à distance. À partir de ce week-end, tous sauf deux – l’Iowa et le New Hampshire – avaient vacciné moins de leurs résidents que la moyenne nationale de 47%, selon le tracker du New York Times.

Cela signifie que «les États républicains blâment les allocations de chômage pour les pénuries de main-d’œuvre à un moment où ils n’ont pas encore pleinement abordé les problèmes de santé publique ou de garde d’enfants qui empêchent presque certainement certains résidents de travailler. Et si la suppression de l’aide gouvernementale réussirait à forcer certains parents ayant des enfants à la maison ou des personnes ayant de graves problèmes de santé comme les immunodéprimés à réintégrer le marché du travail par nécessité, ce n’est pas nécessairement une façon humaine de faire les choses », a écrit Slate. ajoutant que la morosité et la ruine républicaines n’ont pas beaucoup changé au cours de la dernière année. Le credo du parti du profit sur les gens n’a pas non plus.

«Il convient de rappeler que les républicains ont passé une grande partie de l’été dernier à se plaindre que les allocations de chômage freinaient la reprise économique du pays, même si nous n’avions même pas encore reçu de vaccin et que nous étions au cœur des premières vagues du virus. Ramener les Américains au travail en ce moment n’est pas aussi flagrant maintenant que les prises de vue sont largement disponibles. Mais ils imposent toujours un fardeau aux travailleurs dans l’intérêt des entreprises », a conclu Slate.

