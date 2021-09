Les gouverneurs républicains cherchent à rencontrer la Maison Blanche concernant la crise frontalière .

La majorité des gouverneurs du pays demandent au président Joe Biden d’accueillir une réunion concernant la crise à la frontière américano-mexicaine.

Selon Real Clear Politics, 26 gouverneurs républicains ont signé une lettre adressée à Biden décrivant leurs préoccupations concernant la gestion actuelle de l’administration concernant l’afflux de migrants tentant de passer illégalement au Texas.

« En tant que directeurs généraux de nos États, nous demandons une réunion avec vous à la Maison Blanche pour mettre fin à la crise de la sécurité nationale créée par huit mois de frontières non appliquées. » La lettre commence.

La lettre sert à la fois de réprimande et de liste de griefs contre l’administration Biden.

Avec des appréhensions à la frontière à un niveau record, ce groupe de gouverneurs se demande pourquoi la sécurité de la nation est laissée aux États ?

“Les impacts négatifs d’une politique frontalière non appliquée sur le peuple américain ne peuvent plus être ignorés”, ont écrit les gouverneurs dans leur lettre. “Les appréhensions à la frontière ont augmenté de près de 500% par rapport à l’année dernière, totalisant plus de 1,3 million de personnes, soit plus de personnes que la population de neuf États américains.”

Les républicains continuent d’affirmer que la Maison Blanche n’en fait pas assez pour faire appliquer la loi actuelle sur l’immigration. Plus tôt dans l’été, le gouverneur Kristi Noem du Dakota du Sud et le gouverneur Ron DeSantis de Floride ont envoyé leur propre personnel chargé de l’application des lois de l’État pour aider à la récente vague à la frontière entre le Texas et l’Arizona.

Dans la lettre, les gouverneurs demandent que la réunion avec le président se tienne dans les 15 jours.

La Maison Blanche n’a pas encore répondu à la lettre.

