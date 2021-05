Les gouverneurs républicains signent des lois pro-vie dans tout le pays ⋆ .

Les gouverneurs républicains à travers les États-Unis intensifient la législation pro-vie alors que le président Joe Biden continue d’élargir l’accès à l’avortement.

Les dernières lois pro-vie ont été signées cette semaine en Arizona, en Oklahoma, au Montana et en Idaho.

Mardi, le gouverneur républicain de l’Arizona, Greg Ducey, a signé le SB 1457, une loi interdisant les avortements sur la base d’un diagnostic d’anomalie génétique comme le syndrome de Down.

«Chaque vie a une valeur incommensurable – quelle que soit la constitution génétique», a tweeté Ducey. «Aujourd’hui, j’ai signé une loi pour donner la priorité à la vie de nos enfants à naître et protéger ceux qui ont des anomalies génétiques. L’Arizona reste parmi les meilleurs États pro-vie du pays, et mes sincères remerciements vont à la sénatrice Nancy Barto pour son leadership et son travail sur cette question vitale et à ceux qui ont soutenu ce projet de loi.

Le gouverneur républicain de l’Idaho, Brad Little, a également signé mardi la loi HB 366, interdisant les avortements après que le cœur d’un bébé à naître puisse être détecté. Un bébé dans l’utérus est capable de ressentir de la douleur dès 12 semaines ou au moins 20 semaines de gestation, selon l’Institut Charlotte Lozier.

Lundi, le gouverneur républicain de l’Oklahoma Kevin Stitt et le gouverneur républicain du Montana Greg Gianforte ont chacun signé trois projets de loi pro-vie différents.

Le gouverneur de l’Oklahoma a signé la loi HB 2441, HB 1102 et HB 1904 lundi. Ces projets de loi interdisent l’avortement après que le rythme cardiaque d’un bébé puisse être détecté, classent un médecin pratiquant un avortement comme «conduite non professionnelle» et exigent que les médecins pratiquant des avortements soient certifiés en gynécologie et obstétrique.

Gianforte a signé HB 136, HB 140 et HB 171, interdisant les avortements des bébés à naître capables de ressentir de la douleur, nécessitant des échographies avant les avortements, et ajoutant des exigences pour fournir des médicaments d’avortement aux mères.

«Aujourd’hui, nous avons agi pour protéger les plus vulnérables d’entre nous: les enfants à naître», a déclaré Gianforte lundi après-midi. «Il y en avait beaucoup qui ont servi dans ce bâtiment avant nous qui ont défendu les enfants à naître, des gens qui ont travaillé dur pour faire avancer la cause de la vie. Malheureusement, leurs efforts ont été veto. Pas aujourd’hui.”

La multitude de lois pro-vie intervient alors que l’administration du président Joe Biden continue d’élargir l’accès à l’avortement dans tout le pays.

Le nouveau président a promis dans les premiers jours de son administration de révoquer la politique de Mexico, qui empêche les fonds fédéraux d’aller avorter à l’étranger, et a promis de faire de Roe v. Wade la loi du pays.

Il a également pris des mesures pour annuler la règle de protection de la vie de l’ancien président Donald Trump, qui interdisait aux fonds du programme de planification familiale Titre X d’aller à des organisations qui pratiquent ou promeuvent des avortements, et a annulé l’interdiction de Trump d’utiliser des tissus fœtaux d’avortement pour des recherches financées par les contribuables.

Plus tôt ce mois-ci, l’administration Biden a annoncé qu’elle levait les anciennes restrictions de la Food and Drug Administration sur les médicaments d’avortement, permettant aux pilules d’avortement d’être livrées par courrier pendant la pandémie de coronavirus.

