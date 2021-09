Les GPU Intel Arc Alchemist pourraient ne pas battre RTX 3070 – mais cela n’a pas d’importance

Les cartes graphiques Intel Arc sont encore loin, probablement au premier trimestre 2022, mais nous commençons à voir toutes sortes de fuites et de rumeurs sur les puces à venir. Et – eh bien, qu’ils soient légitimes ou non – ce n’est pas comme la préparation habituelle d’un lancement graphique.

Plus récemment, nous avons vu deux rumeurs contradictoires concernant le GPU haut de gamme de la pile Intel Arc, qui serait une pièce 512 EU (unité d’exécution). Leaker @ greymon55 a apparemment vu une diapositive interne d’Intel qui montre que la partie haut de gamme d’Intel va cibler le RTX 3070, comme l’a repéré HotHardware.

La diapositive d’Intel montre que les SKU 175-225w sont en concurrence avec 6700xt et 3070. 7 septembre 2021

Voir plus

Pendant ce temps, un résultat de Geekbench divulgué associe un GPU Intel sans nom avec 512 unités de calcul avec des performances bien inférieures à celles dont le RTX 3070 est capable, comme l’ont souligné nos amis de Tom’s Hardware. Et pour les prochains mois, c’est comme ça que les choses vont se passer.

(Crédit image : Avenir)

C’est encore le début

Intel Arc n’est pas sorti de nulle part. Cela fait des années que nous entendons des rumeurs sur le lancement de cartes graphiques à part entière pour affronter Nvidia et AMD Radeon, et ce n’est que récemment que nous avons eu un aperçu du DG1 alimenté par Intel Xe au CES 2020.

Et lors de ce salon, lorsque nous avons vu pour la première fois ces GPU en action, il alimentait un ordinateur portable verrouillé derrière une boîte en verre géante, luttant pour exécuter Destiny 2 – mais même cela était impressionnant, compte tenu du début du développement du GPU. Avance rapide jusqu’à présent, et les graphiques Intel Xe LP alimentent désormais les graphiques intégrés aux ordinateurs portables et aux ordinateurs de bureau.

Il est peu probable que les références que nous voyons à ce stade reflètent de quelque manière que ce soit ce que toute carte graphique basée sur cette architecture sera capable de faire.

N’oubliez pas qu’AMD a laissé les cartes graphiques haut de gamme de Nvidia seules pendant quelques années. (Crédit image : Avenir)

Toutefois…

Même si le GPU Alchemist phare d’Intel ne correspond pas au Nvidia GeForce RTX 3070, cela n’a pas vraiment d’importance, et c’est parce que peu de gens peuvent se permettre un GPU à ce niveau de toute façon, surtout avec le prix actuel des cartes graphiques.

En regardant à nouveau l’enquête Steam Hardware, la carte graphique la plus puissante du top 10 des GPU est la Nvidia GeForce RTX 2070 Super, et même ce GPU ne représente que 2,10% des utilisateurs de Steam. Et, ces dix principaux GPU représentent 47,04 % de tous les utilisateurs de Steam.

Et il est donc logique qu’avec sa première série de cartes graphiques de classe passionnée, Intel se tourne vers le marché grand public, où il peut se permettre de prendre la plus grande part de marché d’AMD et de Nvidia. Parce que, alors que la Nvidia GeForce RTX 3090 et l’AMD Radeon RX 6900 XT sont des cartes graphiques incroyablement puissantes et que nous les aimons, Team Green et Team Red ont complètement oublié le segment budgétaire.

Encore une fois, même si cela fait près d’un an que Nvidia et AMD ont publié leurs gammes de GPU de génération actuelle, nous n’avons toujours rien pour les joueurs à petit budget. Et cela signifie qu’Intel a un segment clair du marché qui est fondamentalement ignoré en ce moment.

Ni la Nvidia GeForce RTX 1650 Super ni l’AMD Radeon RX 5500 XT n’ont été remplacées, ce qui laisse un énorme vide. Ainsi, bien qu’il puisse être décevant si Intel n’a rien à prendre sur le RTX 3080, cela n’a pas beaucoup de sens pour l’entreprise d’aller chercher le haut de gamme en ce moment – mais cela ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas. .

N’oubliez pas que lors de l’Intel Architecture Day, Intel a révélé les noms de code de quatre générations de ses processeurs graphiques Xe Arc. Ainsi, bien que nous ne voyions peut-être pas de concurrent RTX 3080 (ou même RTX 3070) tout de suite, il est peu probable qu’Intel ne remette jamais en question le haut de gamme de la pile de produits AMD ou Nvidia. Maintenant, nous devons juste attendre et voir ce qui se passe.

Les meilleures offres de cartes graphiques du moment