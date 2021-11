Les GPU ne sont pas seulement bons pour jouer à des jeux : 5 utilisations alternatives | La technologie

Malgré leur renommée, les cartes graphiques valent bien plus que de passer les après-midi à cultiver dans le Nouveau Monde ou à frapper des coups dans Call of Duty, c’est pourquoi nous allons vous expliquer quels sont ces GPU que vous avez sur votre ordinateur sans en profiter .

À l’heure actuelle, ils sont l’un des atouts les plus précieux sur la face de la Terre. Certains tuent pour en acheter un et d’autres en profitent avec des prix totalement exorbitants.

Dans ce bras de fer il y a plusieurs millions de personnes que, par l’un ou l’autre, ne peut pas être fait avec un GPU pour l’ordinateur. Et, bien que vous puissiez penser que tous ces gens sont des joueurs qui veulent jouer à 4K et 60 FPS avec les qualités graphiques sur High, la réalité est très différente.

Les GPU ont de nombreuses utilisations, presque toutes professionnelles, de sorte que les moyens de subsistance de nombreuses personnes en dépendent. C’est pourquoi nous allons aujourd’hui passer en revue les utilisations des cartes graphiques au-delà du jeu, en touchant les principales applications dont elles disposent actuellement. Allons-y!

Édition vidéo

Les cartes graphiques modernes sont compatibles avec le logiciel utilisé pour l’encodage vidéo, un processus par lequel les vidéos sont préparées, montées et exportées.

L’encodage vidéo est un processus gourmand en ressources et peut prendre beaucoup de temps si seul le processeur est utilisé. Avec un GPU, l’encodage vidéo est allégé à des niveaux impressionnants, à tel point que les professionnels ne peuvent s’en passer.

Il est important de prêter attention encodage vidéo haute résolution (surtout 4K) peut prendre des heures, même avec un GPU haut de gamme, alors imaginez les heures et les jours que le montage d’une vidéo peut atteindre sans qu’une carte graphique n’aide aux processus.

rendu graphique 3D

Bien que les graphiques 3D soient couramment utilisés pour les jeux vidéo, ils sont également utilisés pour créer des films, des émissions de télévision, des publicités et d’autres formes d’art numérique.

Comme le montage vidéo, la création de graphiques 3D haute résolution est un processus gourmand en ressources et du temps, même avec le matériel le plus avancé.

Les studios de cinéma s’appuient sur des cartes graphiques pour produire des images numériques de plus en plus réalistes, faisant des GPU un matériel essentiel dans le processus de création des artistes.

C’est-à-dire, tous ces effets spéciaux que vous voyez dans vos films et séries préférés sont grâce aux cartes graphiques. Ce ne sont généralement pas des cartes de jeu classiques, mais des éditions spéciales pour ces environnements, comme la Nvidia Quadro ou l’AMD Radeon Pro.

Apprentissage automatique et intelligence artificielle

L’apprentissage automatique est l’une des applications les moins connues des GPU modernes. L’apprentissage automatique est une forme d’analyse de données qui automatise la construction de modèles analytiques.

En substance, l’apprentissage automatique consiste en des systèmes qui utilisent des données pour apprendre, identifier des modèles et prendre des décisions indépendamment de l’intervention humaine.

Étant donné que l’apprentissage automatique nécessite beaucoup de ressources, Les GPU sont un composant essentiel.

Apprentissage automatique, considéré comme l’un des piliers de l’intelligence artificielle, c’est un processus très exigeant d’un point de vue informatique, car elle nécessite l’introduction de gros volumes de données à analyser.

Cette analyse est effectuée par un logiciel connu sous le nom d’algorithmes d’apprentissage automatique, qui sont utilisés dans des domaines allant de la médecine au filtrage des e-mails, ce qui rend l’apprentissage automatique crucial.

Blockchains et minage de cryptomonnaies

L’acte d’exploiter des crypto-monnaies implique d’investir beaucoup de ressources informatiques dans ce qu’on appelle une blockchain, un enregistrement continu qui utilise des algorithmes de cryptage sophistiqués pour stocker les données de transaction.

Chaque entrée de ce registre est appelée un bloc et nécessite une grande puissance de calcul pour la générer., et cette puissance provient exclusivement des cartes graphiques.

Bien que la technologie blockchain ait des utilisations en dehors du domaine des crypto-monnaies, les blockchains sont généralement impliquées dans l’exploitation minière. Bitcoin, Ethereum, Cardano…

En ce qui concerne le minage de Bitcoin, le processus consiste à consacrer des ressources à la création de blocs dans les blockchains Bitcoin. Plus il y a de blocs ajoutés à la blockchain, plus le Bitcoin est généré.

Cela a un coût énergétique énorme, ce qui rend l’efficacité essentielle en matière d’exploitation minière. Les hautes performances et l’efficacité des GPU les rendent particulièrement adaptés à ces tâches.

Applications scientifiques

Les GPU sont essentiels pour les scientifiques travaillant avec de gros volumes de données dans le développement, la formation et le raffinement de leurs modèles. Ceux-ci offrent une option plus rentable pour charger et manipuler des données à cette échelle que les processeurs.

Les GPU permettent également aux data scientists de passer plus de temps à développer de nouvelles recherches, modèles et programmes., puisqu’elles libèrent ces professionnels des frustrations liées à la lenteur des systèmes et des outils.

Moins les infrastructures posent de problèmes, où les GPUs se sont avérés plus fiables, et moins elles perdent de temps avec des pannes ou des temps d’attente, lPlus de scientifiques peuvent travailler sur leurs recherches, ce qui est différentiel.

Après avoir vérifié les différentes utilisations des cartes graphiques, le plus sûr est que maintenant vous verrez avec des yeux différents ce RTX qui regarde à l’intérieur de votre ordinateur plein de lumières RVB et d’effets d’éclairage. Et c’est que bien qu’à l’extérieur cela semble une chose, à l’intérieur c’en est une autre.

GPU, à la fin, Ce sont des matériels super puissants avec des milliers de cœurs et des tonnes de concerts de RAM qui permettent des millions d’opérations par seconde, et si ces opérations ont un bon positif, les résultats sont incroyables.

Voici quelques conseils pour choisir la meilleure carte graphique, celle qui correspond le mieux à vos besoins en fonction de la résolution que vous souhaitez.

L’objectif de cet article n’est autre que de nous ouvrir les yeux et de nous montrer que les avancées scientifiques et audiovisuelles et les monnaies du futur passent par ces précieuses cartes.

Vous comprenez sûrement maintenant pourquoi il n’y a pas de stock dans presque tous les magasins, n’est-ce pas ? Détendez-vous, car cette situation devrait prendre fin en 2022, vous avez donc le temps d’économiser afin de mettre la main sur les nouvelles cartes d’AMD et de Nvidia, qui ne seront sûrement pas bon marché.