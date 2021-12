les graines les plus étonnantes pour les mondes Minecraft

Étant donné qu’il existe une infinité de graines dans Minecraft, il est tout à fait naturel que les gens préfèrent consulter une liste organisée au lieu de parcourir des centaines de mondes aléatoires avant de trouver quelque chose à moitié décent. On peut en dire autant du chercheur de graines le plus dévoué – Minecraft est si ridiculement grand que vous pouvez facilement rassembler 1 000 très bonnes graines sans jamais spécifier lesquelles sont incroyables.

Pour vous assurer de ne pas passer des dizaines d’heures à fouiller dans des graines médiocres sans rien trouver qui vous chatouille, nous avons pris la liberté d’en compiler quelques-unes qui se démarquent des autres. A nos yeux, ce sont légitimement les meilleur Minecraft des graines sur l’offre en ce moment – voici dix de nos favoris.

Comment utiliser les graines Minecraft

Ok, donc avant de décider laquelle de ces dix graines vous voulez essayer en premier, il est important de savoir ce qu’est une graine Minecraft et comment en utiliser une.

Lorsque vous allez créer un nouveau monde, vous aurez la possibilité de saisir une graine personnalisée via « plus d’options de monde ». Après avoir décidé laquelle des graines ci-dessous vous souhaitez charger, regardez le code correspondant et entrez ces mêmes nombres dans le champ ouvert de votre menu de démarrage.

Une fois que vous aurez confirmé qu’il s’agit de la graine que vous souhaitez utiliser, vous apparaîtrez dans le monde en question et serez libre d’explorer à votre rythme. Si vous ne l’aimez pas, vous pouvez facilement créer un nouveau monde et utiliser une graine différente. En général, une fois que vous aurez commencé à expérimenter avec des graines, vous ne voudrez plus jamais vous arrêter – c’est une bonne chose que nous en ayons rassemblé plusieurs avec lesquelles vous pouvez jouer.

Les 10 meilleures graines Minecraft

Des épaves de Titanic-esque aux mondes les plus optimaux pour le speedrun à l’Ender Dragon, il y a pas mal de variété quand il s’agit de Minecraft des graines. Voici un bref aperçu de nos dix préférés.

Manoir de montagne

Cette graine récemment découverte est absolument bizarre. Bien qu’il existe de nombreuses graines pour Woodland Mansions facilement accessibles sur Internet, la plupart d’entre elles sont assez similaires – vous en trouvez une, pillez toutes ses ressources et partez à votre guise.

Ce n’est pas le cas avec cette monstruosité. Au lieu d’être une villa sur le monde dans une forêt ou une jungle conventionnelle, ce manoir des bois apparaît littéralement à l’intérieur d’une montagne, créant son propre biome étrange et unique. C’est l’une des configurations les plus étranges que nous ayons jamais vues se produire naturellement dans Minecraft, donc cela vaut vraiment la peine d’être visité si vous recherchez un changement de décor. Il y a aussi deux villages situés au sommet de la montagne pour adoucir un peu l’affaire.

Semence : 1075740073935366365

Boîte en forme de cœur

Ok, donc c’est une autre graine de manoir, mais on jure que c’est la dernière. De la même manière que la graine ci-dessus, cela charge un monde avec un manoir légèrement plus intrigant que ceux que vous êtes susceptible de rencontrer sur un serveur standard.

Au lieu d’être simplement une autre maison en bois entourée d’arbres et de bétail, ce manoir est situé dans une immense vallée en forme de cœur entourée de biomes de badlands. Si Kurt Cobain était vivant et dans Minecraft, il l’appellerait probablement une boîte en forme de cœur – bien que ce soit certes une spéculation de notre part. Il y a aussi un avant-poste de pilleurs ici, ce qui signifie que ce n’est pas seulement une belle graine à regarder – il y a aussi beaucoup à faire.

Graine : 110918009997

Meilleure graine de speedrun

Alors que beaucoup de gens veulent juste construire des châteaux et des chaussées dans Minecraft, il y a des joueurs hardcore qui s’épanouissent dans le speedrun. Si vous faites partie de ce groupe démographique, vous serez heureux de savoir qu’il existe une graine optimale pour les coureurs de vitesse, bien que le simple fait de se reproduire ne suffira pas à vous garantir un bon moment.

Heureusement, des instructions préliminaires sont incluses dans la vidéo liée ci-dessus pour vous fournir des conseils indispensables. Vous aurez besoin d’au moins une compréhension rudimentaire de Minecraft speedrunning pour assembler toutes les pièces individuelles, mais bon, vous ne vous soucieriez probablement pas de cette graine à moins que vous n’ayez déjà investi dans la communauté, n’est-ce pas?

Graine : -3294725893620991126

Titanesque

Nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, mais vous pouvez techniquement trouver le Titanic dans Minecraft si vous connaissez la bonne graine. Il n’y a pas de ragtime et Leo DiCaprio est visiblement absent, mais naufrage ? Vérifier. L’eau? Vérifier. Iceberg? Vérifier. Toutes les pièces du puzzle sont là.

Contrairement à certaines des autres graines de cette liste, vous devrez vous promener un peu avant de trouver le navire lui-même. Heureusement, la personne qui a initialement trouvé la graine a partagé les coordonnées sur le lien ci-dessus, qui sont X5462 Y70 Z3613. Une fois que vous aurez démarré le monde et que vous vous serez dirigé vers cet emplacement exact, vous pourrez vivre votre propre aventure virtuelle de style Titanic, ce qui n’a pas l’air vraiment amusant, mais bon, peut-être que vous gagnerez 11 Oscars pour cela.

Graine : 328560641037327634

Écran titre de Minecraft

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi cela ressemblerait de se promener dans le monde représenté sur l’écran titre de Minecraft ? Si c’est le cas, vous avez de la chance – après presque dix ans, vous êtes enfin en mesure d’explorer le biome que tous les joueurs de Minecraft dans l’histoire ont vu.

C’est une nouvelle assez ancienne à ce stade, mais beaucoup de gens ne savent toujours pas qu’un groupe de joueurs a découvert la graine du monde dans l’écran titre de Minecraft il y a quelque temps. Ce n’est pas aussi étrange que le manoir de montagne, ni aussi immédiatement reconnaissable que le Titanic, mais cela vaut vraiment la peine d’être visité au moins une fois dans votre carrière Minecraft. Si vous parvenez à trouver ou à construire quelque chose d’intéressant ici, vous deviendrez probablement viral du jour au lendemain. Non pas que vous devriez vouloir…

Semence : 2151901553968352745 (coordonnées X61.48 Y75 Z68.73

Village volant

Le titre dit tout : qui ne voudrait pas visiter un village volant ? Il y a une raison pour laquelle les gens aiment tant Skyloft dans The Legend of Zelda: Skyward Sword – Groose. Oh, et parce que c’est extrêmement cool de faire partie d’une civilisation flottante située à un kilomètre au-dessus du niveau de la mer.

Ce village volant ne vole pas vraiment dans la mesure où il est techniquement connecté à une montagne, mais vous pouvez simplement briser les blocs entre eux et le village lui-même restera suspendu dans les airs. Vous pourriez avoir du mal à vous relever si vous décidez de partir, même si c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons également décidé de créer un guide des meilleurs mods pour Minecraft – avec la machine volante de da Vinci, vous ferez des allers-retours depuis votre village volant. comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Graine : -3741725069566208461

Tous les biomes à moins de 2 000 blocs d’apparition

Avec encore un autre titre explicite, cette graine vous permet de visiter chaque biome de Minecraft sans avoir à vous aventurer à plus de 2 000 pas depuis votre point d’origine. Évidemment, vous devrez faire bon usage de votre carte si vous voulez le faire efficacement, mais à condition de garder une trace de l’endroit où vous vous trouvez – nous vous recommandons de construire des structures pour indiquer l’emplacement de certains points de repère – le monde est littéralement à votre portée. bout des doigts.

Cette graine était autrefois un peu plus importante étant donné que le biome extrêmement rare de Jungle’s Edge est beaucoup plus courant dans 1,18, bien que son spawn soit toujours à distance de marche de tout ce que vous pourriez souhaiter. En gros, c’est quand même très bien.

Semence : 64971835648254

Village caché du désert

Alors que la plupart des entrées de cette liste sont grandioses d’une manière ou d’une autre, cette graine est tout simplement magnifique. Une sierra enneigée entoure une forêt dense de tous côtés. De l’extérieur, il semble que rien ne puisse se trouver au milieu. Si vous êtes prêt à approfondir un peu, vous rencontrerez un village désertique secret caché du reste du monde.

Celui-ci est tout simplement cool pour passer du temps, bien que si vous avez du temps libre, il existe certainement des moyens extrêmement cool de jouer avec la cascade montagne/forêt/désert. Malheureusement, celui-ci n’est disponible que pour les joueurs Java, ce qui signifie que toute personne exécutant Bedrock n’a pas de chance. Pardon!

Graine : 45721884739527

Village céleste

Oui, nous savons, nous avons déjà inclus un village volant sur cette liste – mais regardez ce village céleste ! Il y a une différence, voyez-vous, parce que la structure flottante dont nous avons parlé ci-dessus est relativement basse. Au contraire, cette civilisation du ciel est soigneusement nichée au sommet d’une pointe massive dépassant du sol et perçant le ciel. Comment quelqu’un a-t-il réussi à réaliser que le village se trouvait ici nous dépasse, bien que nous soyons heureux que leur sens de l’aventure les y ait poussés.

L’une des choses les plus intéressantes à propos de ce village est qu’il ne peut pas être pillé. Alors que les pillards apparaissent toujours à l’extérieur, ils sont si loin en dessous que leurs raids se terminent instantanément, ce qui signifie que ce village est essentiellement impénétrable. Il est bon de savoir qu’au moins certains des villageois de Minecraft sont en sécurité.

Graine : -5694368681594500133 (coordonnées X0 Y200)

Chaîne de montagnes de la méga taïga

Vous savez, il n’y a rien de particulièrement spécial ou unique dans cette dernière entrée de notre liste. Pour une raison quelconque, il se démarque comme l’une des graines Minecraft les plus étonnantes de tous les temps.

Vous commencez dans une région montagneuse du biome de la méga taïga du monde. De là, vous pouvez accéder à un village, un désert ou une zone enneigée, même si la montagne elle-même est la véritable star de ce spectacle. De toute évidence, il est utile que les captures d’écran du lien ci-dessus soient toutes rendues avec RTX activé, bien que nous ayons vu de nombreux serveurs Minecraft différents avec les mêmes paramètres – celui-ci est particulièrement agréable à regarder. Si vous appréciez la beauté naturelle et que vous aimez parcourir des mondes virtuels regorgeant de vues magnifiques, cette dernière graine est celle que vous voudrez certainement faire un tour.

Graine : -8143628666937948949

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.