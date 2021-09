Les graines sont plantées pour des rendements à long terme dans le stock de la CCG

Le sentiment du marché s’est encore une fois détérioré sur les producteurs canadiens de marijuana comme Croissance de la canopée (NASDAQ :CCG). Les mauvais résultats de ces dernières années sont encore frais dans l’esprit des investisseurs. Cela peut être clairement vu dans l’action CGC, qui a atteint un sommet de plus de 50 $ de la fin de l’année dernière à février.

Source : Shutterstock

Depuis lors, Canopy Growth a connu une nette tendance à la baisse. Le titre est en baisse d’environ 75 % par rapport aux sommets historiques, les investisseurs devenant de plus en plus impatients. Cependant, Canopy en tant qu’entreprise se porte mieux que jamais. Discutons pourquoi.

Les perspectives financières s’améliorent pour CGC Stock

Les récents résultats financiers de l’entreprise étaient prometteurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 136 millions de dollars au premier trimestre 2022, soit un taux de croissance d’une année sur l’autre (YOY) de 23%. La croissance de Canopy a été tirée par une augmentation de 17 % des revenus nets liés au cannabis et une augmentation de 39 % des ventes d’autres produits de consommation.

Canopy a enregistré une perte d’EBITDA ajusté de 64 millions de dollars au premier trimestre de 2022, soit 29 millions de dollars de moins qu’à la même période l’an dernier. Cependant, le BAIIA au cours de cette période a été touché par une charge de dépréciation unique de 10,1 millions de dollars.

Cette charge doit être écartée lors de l’évaluation de « l’état d’équilibre » des états financiers d’une entreprise. En ajoutant les charges de dépréciation, Canopy a connu une nette amélioration de son BAIIA, terminant le trimestre avec une perte de 54 millions de dollars.

L’amélioration de l’EBITDA de Canopy est réconfortante. Cependant, l’entreprise doit encore manifester des ventes afin de justifier sa capitalisation boursière actuelle. Heureusement pour les investisseurs, la société a un plan solide pour générer de la croissance et des bénéfices.

La réglementation américaine sur le cannabis se rapproche toujours plus

Les adeptes de l’industrie du cannabis fondent leurs espoirs sur la légalisation de la marijuana aux États-Unis au niveau fédéral depuis un certain temps déjà. La zone grise de la légalité a été un obstacle à la croissance de l’industrie malgré la dépénalisation ou la légalisation de la consommation de marijuana par de nombreux États.

Cependant, il semble que les États-Unis se rapprochent de la légalisation fédérale.

En juillet dernier, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a publié un projet de loi sur l’administration et les opportunités du cannabis. Ce projet de loi rendrait le cannabis légal aux États-Unis à des fins récréatives.

Le projet de loi donne également aux entreprises de cannabis l’accès à des services financiers essentiels. La responsabilité réglementaire de l’industrie du cannabis sera gérée au niveau de l’État.

Le texte du projet de proposition laisse entendre la vitesse à laquelle les démocrates du Congrès ont l’intention de faire adopter cette législation. “Il est de plus en plus urgent de mettre fin à l’interdiction fédérale du cannabis alors que de plus en plus d’États continuent de légaliser l’usage médical et adulte du cannabis”, peut-on lire.

En tant que l’une des plus grandes sociétés de cannabis en Amérique du Nord, Canopy utilisera son échelle de marché pour rivaliser sur le marché américain qui sera bientôt ouvert. Elle a récemment finalisé ses acquisitions d’Ace Valley et de Supreme Cannabis. Ces types d’achats sont vitaux, car l’ensemble de l’industrie se consolide afin d’être plus léger. Après la fusion, Canopy sera le deuxième seulement après le combiné Tilray (NASDAQ :TLRY) et Aphria avec une part de marché de 13,6%.

Selon l’entreprise, le processus d’intégration se déroule sans heurts. Ils s’attendent à des économies de coûts de l’ordre de 150 à 200 millions de dollars à partir de 2022.

À emporter pour les investisseurs sur l’action CGC

La négociation d’actions dans l’industrie du cannabis a suivi de près le cycle de battage médiatique habituellement réservé aux technologies émergentes. Bien que le cannabis ne soit pas vraiment une nouvelle technologie, la psychologie des investisseurs fonctionne de la même manière. Il y a eu une vague d’enthousiasme au début de l’année, mais les attentes exagérées ont entraîné une surchauffe des actions de la CCG.

Le stock de CGC traverse clairement la phase de « pente de désillusion » du cycle. Il y a des signes clairs d’améliorations au sein de l’entreprise et de l’industrie en général. Cependant, les investisseurs jettent toujours l’éponge sur l’action CGC. Il s’agit d’une opportunité parfaite pour les investisseurs ayant une vision à long terme d’entrer dans une position.

A la date de publication, Joseph Nograles n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joseph Nograles est un rédacteur indépendant à temps partiel spécialisé dans le secteur financier. Il a travaillé dans une grande variété d’industries, de la technologie au conseil avec l’un des « quatre grands ». Il a toujours aimé analyser les entreprises et est détenteur de la charte CFA depuis près d’une décennie maintenant.