Les Grammy Awards 2022 reportés en raison des préoccupations liées au COVID-19

Les Grammy Awards 2022 ont été officiellement reportés en raison de problèmes liés au coronavirus, a déclaré jeudi à Variety un porte-parole de la Recording Academy. Aucune nouvelle date n’a été annoncée. Le spectacle devait avoir lieu le 31 janvier devant un public complet à Los Angeles dans l’ancien Staples Center, désormais appelé Crypto.com Arena.

Alors que la récente vague de COVID-19 a forcé le report ou l’annulation de plusieurs événements à travers le pays, des sources ont déclaré à Variety que les artistes et les dirigeants de la musique ont commencé à exprimer leurs inquiétudes quant à la participation aux Grammys et à d’autres événements menant au spectacle. Lundi, des sources ont également déclaré à Billboard qu’il était « probable » que l’émission soit reportée. Il pourrait être difficile de trouver une nouvelle date immédiatement, car la Crypto.com Arena est réservée jusqu’à la mi-avril avec des jeux et des concerts. Les Grammys ont généralement besoin d’un verrouillage de l’arène de 10 jours et une telle ouverture n’est disponible qu’en juin, note Variety.

Les événements de la Grammy Week de cette année devaient commencer le 29 janvier avec le concert MusiCares Person of the Year au Los Angeles Convention Center. Le gala pré-Grammy de Clive Davis et de l’Académie à l’hôtel Beverly Hilton était prévu pour le 30 janvier. Joni Mitchell est honoré au concert MusiCares tandis que le chef de Sony Music, Rob Stringer, est le lauréat du gala pré-Grammy. La star du Daily Show, Trevor Noah, devrait être l’hôte.

L’Académie et CBS espèrent toujours avoir un concert complet des Grammys avec un public. L’émission génère des millions de dollars de revenus à la fois pour le réseau et l’Académie. L’événement réduit de l’année dernière, qui comprenait un mélange de performances préenregistrées et en direct au Los Angeles Convention Center, était loin d’être aussi rentable que les années précédentes. Le spectacle de 2021 était également prévu le 31 janvier 2021 avant d’être reporté au 14 mars.

L’artiste le plus nominé aux 64e Grammy Awards annuels est Jean Batiste avec 11 nominations. Justin Bieber, Doja Cat et HER ont reçu huit nominations chacun. Billie Eilish et Olivia Rodrigo ont remporté sept nominations chacune.