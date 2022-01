Les Grammy Awards 2022 reportés pour la variante Omicron

Le 31 janvier, la cérémonie de la 64e édition des Grammy Awards allait avoir lieu, pourtant, ce mercredi le Académie a annoncé via son site Internet et ses réseaux sociaux que le prix est reporté en raison de l’augmentation des cas de Covid-19 aux États-Unis en raison de la propagation rapide de la variante Omicron.

« Après un examen attentif et des discussions avec des responsables de la ville et de l’État, des experts en santé et sécurité, la communauté des artistes et nos nombreux partenaires, la Recording Academy et CBS ont reporté la 64e édition des Grammy Awards », a écrit l’académie dans un communiqué.

L’organisation a également souligné que la santé et la sécurité des membres de la communauté musicale, du public en direct et de toutes les personnes qui travaillent sans relâche pour produire la cérémonie, est la priorité pour le moment, c’est pourquoi la tenue de l’événement fin janvier généré un risque très élevé.

« Nous espérons pouvoir bientôt célébrer la nuit la plus importante de la musique, et nous annoncerons bientôt la nouvelle date », a déclaré l’Académie, qui en raison de l’incertitude sur la situation actuelle du Covid et les engagements de divers artistes n’a pas encore sélectionné une nouvelle date.

En 2021, le Grammy Awards Ils se sont déroulés en mars de manière plus modeste que d’habitude, sur différentes scènes, avec des performances live, des spectacles enregistrés sans la présence du public et d’invités sélectionnés.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre l’annonce de l’Académie avec la nouvelle date de remise des prix Grammy 2022. Les artistes les plus nominés pour cet opus sont Jon batiste (Onze), Justin Bieber (8), SA (8), chat doja (8), Billie Eilish (7) et Olivia Rodrigo (sept).