Les Grammy Awards éliminent les “ comités secrets ” et annoncent des changements de vote majeurs

L’Académie de l’enregistrement a annoncé vendredi 30 avril qu’il avait apporté des changements importants à son processus de remise des prix qui reflètent son engagement continu à évoluer avec le paysage musical et à faire en sorte que le Grammy Awards les règles et les directives sont transparentes et équitables. Parmi les changements figurent l’élimination des comités d’examen des candidatures, une réduction du nombre de catégories dans lesquelles les électeurs peuvent voter, deux Prix ​​Grammy ajouts de catégories, et plus encore. Ces mises à jour sont le résultat de discussions approfondies et d’une collaboration au cours de l’année dernière au sein d’un sous-comité spécial de Académie d’enregistrement membres et dirigeants élus, et ont été votés par le conseil d’administration de l’Académie. Ces changements entrent en vigueur immédiatement pour la 64e édition Grammy Awards se déroulant le 31 janvier 2022. La période d’éligibilité pour la 64e Grammy Awards du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021.

Des propositions supplémentaires de modification des règles seront discutées et mises aux voix lors d’une prochaine Académie d’enregistrement réunion et le règlement complet de la 64e édition Grammy Awards sortira en mai.

«Ce fut une année de changement transformationnel sans précédent pour le Académie d’enregistrement, et je suis extrêmement fier de pouvoir continuer notre chemin de croissance avec ces dernières mises à jour de notre processus de récompenses », a déclaré Harvey Mason Jr., président et président-directeur général par intérim du Académie d’enregistrement. “C’est un nouveau Académie, qui est poussé à l’action et qui a doublé l’engagement à répondre aux besoins de la communauté musicale. Si le changement et le progrès sont les principaux moteurs de nos actions, une chose restera toujours Prix ​​Grammy est la seule reconnaissance par les pairs et votée par les pairs dans le domaine de la musique. Nous sommes honorés de travailler aux côtés de la communauté musicale tout au long de l’année pour affiner et protéger l’intégrité du processus de remise des prix. “

Les modifications de règles approuvées comprennent:

Modifications du processus de vote

Élimination des comités d’examen des candidatures dans les domaines généraux et du genre

Nominations dans tous les Prix ​​Grammy les domaines généraux et de genre seront désormais déterminés par un vote majoritaire entre pairs des membres votants du Académie d’enregistrement. Auparavant, bon nombre des catégories de ces domaines utilisaient 15 à 30 pairs musicaux hautement qualifiés qui représentaient et votaient au sein de leurs communautés de genre pour la sélection finale des nominés. Avec ce changement, les résultats de Grammy les nominations et les gagnants sont remis entre les mains de l’ensemble des membres votants, ce qui permet de valider davantage le processus reconnu par les pairs. Pour soutenir davantage cet amendement, le Académie a confirmé que plus de 90% de ses membres seront passés par le processus de requalification d’ici la fin de cette année, garantissant que le corps électoral est activement engagé dans la création musicale. Les comités d’artisanat restent en place (voir ci-dessous pour le réalignement des catégories d’artisanat.)

Réduction du nombre de catégories que l’électeur peut voter

Pour s’assurer que les créateurs de musique votent dans les catégories dans lesquelles ils sont les mieux informés et qualifiés, le nombre de catégories de domaines de genre spécifiques dans lesquelles Prix ​​Grammy les électeurs peuvent voter a été réduit de 15 à 10. De plus, ces 10 catégories ne doivent pas être comprises dans plus de trois champs. Tous les électeurs sont autorisés à voter dans les quatre catégories générales (Record de l’année, Album de l’année, Chanson de l’année et Meilleur nouvel artiste). Proposé par un groupe de travail spécial sur le vote qui a présenté la recommandation, ce changement sert de garantie supplémentaire contre le vote de bloc et contribue à maintenir la Prix ​​Grammy comme une célébration de l’excellence dans la musique, avec des catégories de domaines de genre spécifiques votées par les pairs les plus qualifiés.

Réalignement de la catégorie artisanale

Pour mieux refléter les groupes de pairs qui se chevauchent au sein du corps des membres votants, six domaines d’artisanat existants seront regroupés en deux domaines: le champ de présentation et le champ de production. Dans l’un ou l’autre domaine nouvellement consolidé, les électeurs auraient la possibilité de choisir le nombre de catégories dans lesquelles ils se sentent habilités à voter, en respectant les limites de vote par catégorie, sans être excessivement limités par la restriction à trois champs. Cela profite à l’intégrité de ces récompenses en adoptant et en utilisant les spécialisations des électeurs, sans restreindre leur choix ou leurs contributions en raison des limites de champ imposées par la récente réduction du nombre de catégories dans lesquelles les électeurs peuvent voter. Les mises à jour sur le terrain sont les suivantes:

* Package Field, Notes Field et Historical Field renommés et consolidés en Package, Notes & Historical Field



* Production, domaine non classique; Production, champ audio immersif; et Production, Classical Field renommé et consolidé en Production Field

Nouvelles catégories ajoutées

Deux nouvelles catégories ont été ajoutées, portant le nombre total de catégories aux Grammy Awards à 86:

* Meilleure performance musicale mondiale (Global Music Field)



* Meilleur album Música Urbana (Latin Music Field)

“Les dernières modifications apportées au Grammy Awards processus sont de parfaits exemples du Académie d’enregistrementl’engagement de représenter authentiquement tous les créateurs de musique et de garantir que nos pratiques sont en phase avec l’environnement musical en constante évolution », a déclaré Ruby Marchand, directeur de l’industrie au Académie d’enregistrement. “Alors que nous continuons à bâtir une communauté de membres plus active et plus dynamique, nous sommes confiants dans l’expertise de nos membres votants pour reconnaître l’excellence en musique chaque année.”

“En tant que Académie, nous avons réaffirmé notre engagement à continuer de répondre aux besoins des créateurs de musique partout dans le monde, et les changements de cette année sont un pas en avant opportun et positif dans l’évolution de notre processus de vote », a déclaré Bill Freimuth, chef des récompenses au Académie d’enregistrement. “Nous comptons sur la communauté musicale pour nous aider à continuer d’évoluer, et nous sommes reconnaissants de leur collaboration et de leur leadership.”

le Académie d’enregistrement accepte les propositions des membres de la communauté musicale tout au long de l’année. Le comité des prix et des nominations, composé de membres votants de l’Académie de divers genres et origines, se réunit chaque année pour examiner les propositions visant à mettre à jour les catégories de prix, les procédures et les critères d’éligibilité. Les modifications aux règles ci-dessus ont été votées et adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration de la Recording Academy tenue le 30 avril 2021.

Pour plus d’informations sur le processus de remise des prix, visitez Grammy.com.

le Académie d’enregistrement représente les voix des interprètes, des auteurs-compositeurs, des producteurs, des ingénieurs et de tous les professionnels de la musique. Soucieux de faire en sorte que les arts du disque demeurent une partie florissante de notre patrimoine culturel commun, le Académie honore l’histoire de la musique tout en investissant dans son avenir par le biais du Grammy Museum, défend les intérêts des créateurs de musique, soutient les musiciens en cas de besoin grâce à MusiCares, et célèbre l’excellence artistique à travers le Grammy Awards – la seule récompense reconnue par les pairs et la plus haute réalisation de la musique. En tant que leader mondial de la société de professionnels de la musique, nous travaillons toute l’année pour favoriser un monde plus inspirant pour les créateurs.

En janvier 2020, l’ancien Académie d’enregistrement PDG Deborah Dugan a déposé une accusation de discrimination contre le Académie d’enregistrement des arts et des sciences, alléguant qu’elle faisait l’objet de représailles pour avoir signalé une faute au sein de la Académie. Dans la plainte de 46 pages, Dugan alléguait en outre que “le Grammy le processus de vote est mûr avec la corruption, “détaillant les comités secrets que le groupe utilisait pour” faire avancer les artistes avec lesquels il entretient des relations “. Elle a déclaré que pas moins de 30 artistes qui n’ont pas été sélectionnés par les 12 000 membres votants ont été ajoutés à la liste de nomination possible. .