Les Grammy Awards reportés en raison de la flambée de COVID-19

La 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards est retardée en raison de problèmes liés au COVID-19.

La soi-disant plus grande soirée musicale devait avoir lieu à Crypto.com Arena à Los Angeles le 31 janvier. Une récente vague de COVID-19 à Los Angeles a contraint les responsables de la Recording Academy et de CBS à reporter indéfiniment les Grammys de cette année.

Divers Grammy Awards sont présentés au Grammy Museum Experience au Prudential Center de Newark, NJ en octobre 2017.



« La santé et la sécurité des membres de notre communauté musicale, du public en direct et des centaines de personnes qui travaillent sans relâche pour produire notre émission restent notre priorité absolue », ont déclaré la Recording Academy et CBS dans un communiqué conjoint mercredi après-midi.

« Compte tenu de l’incertitude entourant la variante omicron, la tenue de l’émission le 31 janvier contient tout simplement trop de risques », poursuit le communiqué. « Nous sommes impatients de célébrer la plus grande nuit de la musique à une date future, qui sera annoncée bientôt. »

La décision a confirmé un rapport de lundi de Billboard selon lequel une remise des prix reportée était « probable ».

C’est la deuxième année consécutive que les Grammys sont reportés en raison de la COVID-19. L’émission de l’année dernière devait être diffusée en direct le 5 janvier, mais a été reportée au 14 mars en raison d’une augmentation du nombre de cas à Los Angeles, selon Billboard.

Les organisateurs ont également changé le lieu du Staples Center (qui a depuis été renommé Crypto.com Arena) à l’environnement plus en plein air du Los Angeles Convention Center situé à environ un pâté de maisons.

Trevor Noah assiste à la 73e Primetime Emmy Awards à LA LIVE le 19 septembre 2021 à Los Angeles, Californie.

Comédien et star du Daily Show Trevor Noé est sur le point d’accueillir les Grammy Awards de cette année. Récipiendaire d’un Oscar et chef d’orchestre de The Late Show With Stephen Colbert Jon Baptiste a reçu 11 nominations en novembre lorsque la Recording Academy a dévoilé sa dernière liste de nominés aux Grammy.

Kanye West, Chat Doja, Lil Nas X, et SA font partie de la liste élargie des nominés de cette année pour l’album de l’année. Les administrateurs des Grammy Awards ont décidé en novembre d’augmenter le nombre de nominés pour leurs catégories « Big Four » après avoir reçu de nombreuses critiques pour ne pas avoir nommé plus d’artistes noirs et féminins.

En plus de l’Album de l’année, les catégories Big Four Grammy incluent également Disque de l’année, Chanson de l’année et Meilleur nouvel artiste.

Superstar du R&B et de la pop Le weekend a boycotté les Grammy Awards de l’année dernière après que son album record et en tête des charts After Hours et son single « Blinding Lights » aient été snobés par les membres votants de la Recording Academy.

L’ami de The Weeknd et compatriote natif de Toronto Canard a retiré son album à succès Certified Lover Boy des Grammy Awards en décembre après avoir reçu des nominations pour le meilleur album de rap et la meilleure performance de rap, comme indiqué précédemment par theGrio.

Drizzy n’a pas fourni de raison pour le mouvement, mais il a également critiqué les Grammys dans le passé.

