Les Grammys nomment Louis CK et Dave Chappelle malgré les scandales

Les comédiens Louis CK et Dave Chappelle ont obtenu mardi des nominations aux Grammy Awards de la Recording Academy, bien qu’ils soient à l’avant-garde de scandales très médiatisés.

L’Académie a annoncé ses sélections pour ceux qu’elle jugeait aptes à être nominés. CK a reçu une offre pour le meilleur album de comédie avec « Sincèrement Louis CK », tandis que Chappelle a marqué un pour le meilleur album de créations orales avec « 8:46 » – qui documente un stand-up spécial centré sur la violence contre les Noirs américains au milieu de l’angoisse entourant les manifestations de George Floyd .

CK, 54 ans – qui avait précédemment admis s’être exposé à des femmes après de multiples accusations – s’est immédiatement plongé dans la controverse et a plaisanté sur l’inconduite sexuelle dans « Sincèrement Louis CK ».

Le comique en disgrâce a depuis poursuivi sa carrière de stand-up après avoir fait une pause, en tête d’affiche du Hulu Theatre de New York au Madison Square Garden en août, où il s’est produit devant une énorme pancarte indiquant « SORRY ».

JON BATISTE EN TÊTE AVEC 11 NOMINATIONS GRAMMY

Les comédiens Louis CK, à gauche, et Dave Chappelle ont été nominés aux Grammy Awards mardi malgré leurs scandales très médiatisés. (.)

Quant à Chappelle, il s’est récemment retrouvé au cœur de la réaction des médias sociaux après que beaucoup ont senti que son dernier spécial Netflix, « The Closer », a profondément ombragé la communauté transgenre.

À la suite de la spéciale, beaucoup ont demandé sa suppression par le géant du streaming et un groupe d’employés de Netflix a organisé un débrayage en octobre pour protester.

JON STEWART DIT QUE LA CONTROVERSE DE DAVE CHAPELLE NETFLIX EST LE RÉSULTAT D’UNE « MAUVAISE COMMUNICATION », LA BD « PAS UN GROS GROS »

En réponse, Chappelle a déclaré: « À la communauté transgenre, je suis plus que disposé à vous donner une audience, mais vous ne me convoquerez pas. Je ne me plie aux demandes de personne. Et si vous voulez me rencontrer, je soyez plus que disposé à le faire. »

Il a partagé le message dans une vidéo publiée sur son Instagram, avant d’ajouter certaines « conditions » qui devaient être remplies avant qu’une réunion puisse avoir lieu.

Se retrouvant également à la réception d’une nomination aux Grammy, le prédateur sexuel accusé Marilyn Manson, qui a été nominé en tant que contributeur à « DONDA » de Kanye West, qui a été nominé pour l’album de l’année et la meilleure chanson de rap pour son morceau « Jail ». «

L’ANNULATION SPÉCIALE FACE À NETFLIX DE DAVE CHAPPELLE APRÈS LES COMMENTAIRES TRANS LAISSENT LES CRITIQUES IRATE

Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, à droite, a vigoureusement défendu Dave Chappelle contre les cris du public et des médias sociaux pour que la plate-forme de streaming supprime le spécial de Chappelle, « The Closer » de son service. (.)

NOMINATIONS GRAMMY 2022 ANNONCÉES PAR LA RECORDING ACADEMY SELON DE NOUVELLES RÈGLES

Manson – de son vrai nom Brian Warner – fait face à de multiples allégations d’agressions et d’abus sexuels.

Le PDG de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., a déclaré à Rolling Stone que cela ne « restreindrait pas les personnes qui peuvent soumettre leur matériel pour examen ».

Marilyn Manson, nominée pour un Grammy malgré les nobles batailles juridiques qui l’affligent, a nié les allégations d’agression sexuelle et d’abus à son encontre, les qualifiant d' »horribles distorsions de la réalité ». (Presse associée)

« Nous ne regarderons pas en arrière l’histoire des gens, nous ne regarderons pas leur casier judiciaire, nous ne regarderons rien d’autre que la légalité dans nos règles de, est-ce que cet enregistrement pour ce travail est éligible en fonction de la date et d’autres critères Si c’est le cas, ils peuvent soumettre pour examen », a déclaré Mason à la publication dans un communiqué.

« Ce que nous contrôlerons, ce sont nos scènes, nos spectacles, nos événements, nos tapis rouges », a-t-il poursuivi. « Nous examinerons tous ceux qui demandent à en faire partie, demandent à être présents, et nous prendrons nos décisions à ce moment-là. Mais nous n’allons pas nous occuper de restreindre les gens de soumettre leur travail à la décision de nos électeurs. »