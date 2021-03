Les Grammys ont bien compris … jusqu’à ce que tout se passe terriblement mal

Wow! C’était plutôt bien, jusqu’à ce que ce ne soit soudainement plus le cas! Rad! Yikes! Oh cool! Oh non! Tant pis! Dans un bouleversement stupéfiant, dans un changement de paradigme déstabilisant, dans une onde de choc colossale qui se répercutera dans l’industrie de la musique pendant des années à venir, les Grammys 2021 ont été, pour un pourcentage étonnant de leur durée de près de quatre heures, assez agréables d’un point de vue ironique. toute leur gloire distante, maladroite, trop longue, trop chorale et récompensée, parfois assez capricieuse. Qu’ils ont ensuite bâclé horriblement l’atterrissage – avec le troisième exemple digne de mention dans la mémoire récente d’un artiste blanc (Billie Eilish cette fois) s’excusant presque auprès d’un artiste noir (Megan Thee Stallion cette fois) pour avoir remporté un prix majeur (Record of the Year cette fois) l’artiste noir aurait certainement dû gagner – fonctionné presque comme un exercice de branding, comme un rappel à la dernière seconde qu’il s’agissait, en fait, toujours des Grammys. Pendant une grande partie des trois heures et demie précédentes et du changement, il était parfaitement facile d’oublier; c’était facile, pour une fois, de simplement profiter légèrement.

Alors rappelons-nous d’abord les bons moments. En tant que collection de récompenses, sur papier, les Grammys 2021 ont habilement répandu l’amour, saluant davantage diverses mégastars (Taylor Swift’s Folklore pour Album de l’année, le choix ennuyeux mais aussi le bon) tout en cosignant astucieusement quelques nouveaux (Megan Thee Stallion pour le meilleur nouvel artiste, le bon choix mais certainement pas ennuyeux). Dua Lipa Nostalgie du futur pour le meilleur album vocal pop: oui. Miranda Lambert Caractère générique pour le meilleur album country: oui. Bad Bunny’s YHLQMDLG pour le meilleur album pop latino ou urbain, décerné plus tôt dimanche après-midi mais brièvement rejoué aux heures de grande écoute afin que nous puissions lui creuser les oreilles de lapin: nom de catégorie étrange, mais oui. (Le Grammy du nom de catégorie le plus stupide est attribué à la meilleure performance de rap mélodique, remporté par Anderson .Paak, qui, j’en suis sûr, était à la fois ravi et amusé.)

Aussi (légèrement) ravie: Beyoncé, qui s’est présentée (avec son mari!), A récolté quatre autres Grammys – dont deux, Meilleure chanson rap et Meilleure performance rap, pour son rôle dans le remix «Savage» de Megan Thee Stallion – et est ainsi devenue l’artiste féminine la plus décorée aux Grammy Awards (28 victoires au total) de l’histoire. Il y a eu de légers bouleversements Grammys-Gonna-Grammy: le polymathique rétro-R & B-minded HER, un talent véritablement frappant presque mal desservi par les louanges abusives de la Recording Academy, a remporté la chanson de l’année pour « I Can’t Breathe », contournant beaucoup mieux et des options plus importantes comme «Black Parade» de Beyoncé (qui a choisi la meilleure performance R&B) ou «Don’t Start Now» de Dua Lipa. Mais en tant que gars qui a récemment aidé à écrire un traité de 6500 mots sur les 20 dernières années de désastres de l’album Grammy de l’année, je suis ici pour vous dire que cette institution sacrée est bien pire la grande majorité du temps.

Ces récompenses ont été distribuées sur une scène extérieure, à une foule distancée et extravagante masquée des seules stars elles-mêmes; J’ai regardé Taylor Swift prononcer des dizaines de discours d’acceptation sincères au cours de ma vie, mais c’était le premier qui l’obligeait à crier sur un moteur à réaction qui bourdonnait. Très relatable. Je suis dedans. Mais les statues réelles, pendant une grande partie de la nuit, n’avaient guère d’importance: l’émission de dimanche soir en moyenne un prix télévisé par heure pendant un certain temps, préférant à la place un bombardement agréable de performances – certaines en direct, d’autres préenregistrées – qui, parmi les récentes récompenses, ont réussi à transformer les restrictions imposées par la pandémie en fonctionnalités et non en bugs. Celles-ci allaient de l’immédiateté de rechange (Haim sautant à travers «The Steps» et affichant leurs compétences de marche superlatives) à la surindulgence attachante de twee (Taylor Swift donnant le coup d’envoi de son medley en chantant «Cardigan» sur un toit de cabine couvert de mousse) à des boucles délicieuses. (DaBaby a traversé «Rockstar» avec un costume blanc et une chorale de soutien vêtue de robes de juge, une collision électrisante entre la pompe et le camp.)

Le mouvement classique des Grammys est de forcer chaque interprète dans ce mode surmené Chœur + Orchestre, pour mieux transmettre l’étouffement fondamental de la Recording Academy, c’est ainsi que vous obtenez, par exemple, Roddy Ricch jouant un piano à queue. (Post Malone, en mode goth-metalhead maximal pour «Hollywood’s Bleeding», a au moins innové en habillant son chœur comme des druides de science-fiction.) Mais quand cette approche d’élégance forcée fonctionne, cela fonctionne: chanteur country (et country Star, si la machine de Nashville ne la fait pas sauter) Mickey Guyton a flambé à travers sa ballade brûlante «Black Like Me» avec une férocité qui a maîtrisé toute tentative de sur-arrosage. L’autre mouvement ennuyeux habituel de la plus grande nuit de la musique est le Grammy Moment fabriqué, où une jeune star vibrante est jumelée au hasard avec un vieux vétérinaire endormi, mais à part le dofus fiable John Mayer frappant d’excellentes notes de guitare pendant «The Bones, «L’Académie a surtout donné du repos ce soir. Je n’ai vu Sting nulle part.

Au lieu de cela, nous avons eu une immense immensité, mais selon les termes singuliers d’un artiste singulier. Les divinités de la K-pop BTS ont livré une «Dynamite» triomphante qui a culminé sur ce qui ressemblait vraiment à un héliport sur le toit. Cardi B et Megan Thee Stallion ont tournoyé de manière vibrante à travers un «WAP» compatible avec la télévision, mais toujours très obscène. (Celui-là a atteint son apogée sur un lit géant; Trevor Noah, un hôte génial et inoffensif pour le reste de la nuit, a bondi sur ce lit par la suite et a bave partout.) La performance de Lil Baby de « The Bigger Picture » a débuté avec la mise en scène du tir policier d’un homme noir, puis de l’activiste Tamika Mallory, du luminaire Run the Jewels Killer Mike, et un cocktail molotov ou deux. Même un schéma plus dans la zone de confort des Grammys comme Silk Sonic, la nouvelle équipe flagrante de retour en arrière-soul de Bruno Mars et Anderson .Paak, a surmonté le bombast somptueux, les costumes veloutés et l’éclairage d’époque criard calibré juste ainsi.

La longue section In Memoriam a été particulièrement efficace cette année, en partie simplement parce que la liste des artistes que nous avons perdus récemment – de John Prine à Sophie, Bill Withers à MF DOOM, Eddie Van Halen à Charley Pride – est d’une brutalité incompréhensible. Les performances ici avaient une gravité et même une grâce extraordinaires: Brandi Carlile utilisant «I Remember Everything» de Prine pour donner à l’auteur-compositeur-interprète le message que les CMA Awards ne feraient pas, Lionel Richie apportant une dignité toujours aussi légèrement fanfaronne à «Lady» de Kenny Rogers », Silk Sonic explose un medley peu élégant de Little Richard, et Brittany Howard (avec Chris Martin de Coldplay au piano mais hors des projecteurs) gronde à travers« Vous ne marcherez jamais seul »de Gerry et des Pacemakers. L’absence de foule, le tremblement de certaines scènes en direct, les clins d’œil presque sans Zoom à notre réalité COVID toujours en cours (y compris plusieurs mini-profils de petites salles de musique emblématiques, de l’Apollon au Troubadour, qui veulent désespérément rouvrir)… tout cela a en quelque sorte joué en faveur des Grammys, en contraste frappant avec la catastrophe totale des Golden Globes. Il s’agissait de la meilleure remise de prix de l’ère de la pandémie par ordre de grandeur, humiliée mais pas tout à fait entravée.

Et puis, avec à peine quelques secondes à l’horloge, ils l’ont fait sauter. Pas entièrement, mais, comme, ils ont soufflé parcelle de celui-ci. Record of the Year – qui récompense l’interprétation d’une chanson, tandis que Song of the Year récompense les auteurs-compositeurs – est allé à Billie Eilish, la nouvelle superstar de l’année dernière dans les grandes catégories, pour son single « Everything I Wanted ». Eilish méritait pleinement son couronnement l’année dernière, mais cette fois, elle avait l’air choquée, ce qui peut expliquer pourquoi elle a commencé son discours d’acceptation par «C’est vraiment embarrassant pour moi», puis a fait l’éloge de Megan Thee Stallion, nominée pour «Savage», à inconfortable longueur. «J’allais écrire un discours sur la façon dont vous méritez cela, mais ensuite, je me suis dit qu’il n’y avait aucun moyen qu’ils me choisissent», a déclaré Eilish à Megan directement. «J’étais comme, ‘C’est la sienne.’ Tu le mérite. »

Cela continue à se produire: Adele s’excuse auprès de Beyoncé en acceptant l’album de l’année en 2017, Macklemore envoie des SMS à Kendrick Lamar après avoir remporté le prix du meilleur album de rap en 2014. «Savage» n’était pas considéré comme un verrou absolu pour remporter le record de l’année, mais il le ferait ‘ai été un bien meilleur choix; même accord avec «Black Parade», qui n’aurait donné à Beyoncé que sa deuxième victoire en carrière dans les grandes catégories. C’était une note infernale sur laquelle mettre fin à une nuit par ailleurs remarquablement douce pour les Grammys, qui ont fait preuve de retenue quand il le fallait, mais qui ont quand même déraillé quand ils le voulaient. La marque distincte du chaos déconcertant de la Recording Academy s’est finalement réaffirmée, mais les trois heures précédant le changement étaient en effet un baume surprenant. Ils réessayeront l’année prochaine, mais pour la première fois depuis toujours, j’attends peut-être ça avec impatience.