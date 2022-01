Les Grammys reportés pour la nouvelle vague d’omicron

Dans un communiqué, l’organisation de l’événement a déclaré qu' »après un examen attentif et des discussions avec des responsables de la ville et de l’État, des experts en santé et sécurité, la communauté des artistes et nos nombreux partenaires, la Recording Academy et CBS ont reporté la 64e édition des GRAMMY Awards ».

« Compte tenu de l’incertitude entourant la variante omicron, la célébration du spectacle le 31 janvier contient tout simplement trop de risques », poursuivent-ils et jusqu’à présent, l’Académie n’a pas défini de nouvelle date pour la réalisation de l’événement.

LOS ANGELES, CALIFORNIE: Dans cette image publiée le 14 mars, Dua Lipa se produit sur scène lors de la 63e cérémonie des GRAMMY Awards au Los Angeles Convention Center de Los Angeles, Californie et diffusée le 14 mars 2021. (Photo de Kevin Winter / . pour L’Académie d’enregistrement) (.)