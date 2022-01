Les Grammys seront-ils reportés ? L’Académie d’enregistrement toujours en train de décider

Crédit photo : Bill Couch / CC par 2.0

Les Grammys seront-ils reportés en raison des inquiétudes d’Omicron ? La Recording Academy évalue ses options.

Selon un nouveau rapport du Wall Street Journal, les organisateurs des Grammy Awards envisagent de reporter l’événement du 31 janvier en raison de la propagation de la variante Omicron. Citant une personne proche du dossier, le rapport indique que la Recording Academy n’a pas décidé de reporter le lundi matin (3 janvier). Ce serait la deuxième année que la « plus grande soirée musicale » est reportée en raison de COVID-19.

Les Grammys 2021 ont été diffusés à la mi-mars, ce qui pourrait se reproduire si les Grammys 2022 sont reportés.

La remise des prix a également adopté un nouveau lieu pour les billets du public allégés, passant de la Crypto.com Arena au Los Angeles Convention Center. Si les Grammy Awards sont reportés, cela affectera probablement également le gala MusiCares et le gala pré-Grammy de la Clive Davis/Recording Academy – deux événements teaser avant le spectacle principal.

Le report potentiel des Grammys souligne que le divertissement n’obtient pas le retour rugissant le plus attendu en 2022. De nombreuses dates de spectacles à Broadway et des événements du Nouvel An ont également été annulés ou reportés en raison de la propagation d’Omicron. « Mais certains groupes majeurs qui envisageaient des dates de tournée pour cette année se tournent maintenant vers 2023 », rapporte le Wall Street Journal, citant des dirigeants proches du dossier.

Le mois dernier, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui détient les Oscars, a annoncé que son gala annuel des Governors Awards serait reporté du 15 janvier. Aucune date future pour le gala n’a été précisée pour la soirée prévue en l’honneur de Samuel L. Jackson, Danny Glover, Elaine May et Liv Ullman.

« Nous prenons cette mesure en raison de la récente augmentation des cas de COVID et par prudence pour assurer la santé et la sécurité des lauréats, des clients et du personnel », a déclaré l’organisation dans son communiqué. La Recording Academy pourrait être confrontée à une décision similaire avec les Grammys alors que les cas continuent d’augmenter en Californie.

Le département californien de la santé publique a signalé mardi plus de 230 000 nouveaux cas de COVID-19.

C’est plus du double du nombre de nouveaux cas signalés en une seule journée. La moyenne sur 7 jours des nouveaux cas quotidiens a atteint un nouveau sommet de 45 466 – ce qui double presque les données passées. Les responsables s’attendent à ce que cette moyenne augmente d’environ 50 000 à mesure que de nouvelles données arrivent. « Nous pensons que le pic de cette augmentation est à nos portes », a déclaré Grant Colfax, directeur de la santé de San Francisco, lors d’une conférence de presse virtuelle.