Les grandes banques utiliseront-elles Bitcoin comme garantie pour les prêts ?

Se trouvant sur un marché qui se mêle au monde de la crypto, les grandes banques auraient l’opportunité de profiter des actifs numériques. Au moins plusieurs établissements bancaires chercheraient à développer un type de prêt adossé à des garanties ancrées à la BTC.

L’agencement des grandes banques

Il est possible qu’à l’avenir des opérations de financement adossées à des crypto-monnaies soient générées. Certaines sociétés bancaires seraient à l’origine d’un processus d’inclusion du monde crypto dans les opérations liées aux prêts.

D’une part, les grandes banques développeraient un système de prêt lié au BTC, et d’autre part, elles maintiendraient le flux traditionnel de monnaies fiduciaires. Ils le feraient afin d’avoir des garanties protégées avec l’actif numérique, sans que celui-ci ne circule directement entre les entités financières.

Parmi les entreprises impliquées, Goldman Sachs est l’une de celles qui résonnent le plus dans les opinions des différentes personnalités. Le marché estime une période de temps pas si longue pendant laquelle ladite banque, ainsi que d’autres bien connues, officialiseront la nouvelle initiative.

Ces prêts seraient réalisés dans un cadre de type pension tripartite, prenant en compte le rachat de l’actif prêté.

En ce sens, avant la consolidation d’une position d’achat et de vente programmée entre les parties, la disposition des banques sera protégée par une garantie en BTC. En plus de cela, il pourrait y avoir un scénario où des agents tiers sont utilisés pour assurer l’échange, avec des capitaux en dehors du bilan principal de ces entités.

Un avenir encore incertain

Malgré le fait que le marché prévoit une éventuelle nouvelle relation des grandes banques (au moins 6 d’entre elles) avec le monde de la crypto, le moment exact de son application n’a pas encore été défini. Cela intervient dans un environnement où les réglementations gouvernementales ciblant Bitcoin ne sont pas pleinement éclairées.

Il n’est pas encore certain que l’idée soit réellement utilisée dans de nouvelles opérations financières, les banques n’osant pas fournir de détails à ce sujet. Il semble que pour l’instant, des données soient connues qui dissiperont complètement les doutes des investisseurs.

Pendant ce temps, les régulateurs de l’économie tentent d’une manière ou d’une autre de créer une réglementation où la BTC peut approcher la finance traditionnelle. Compte tenu de la relation de cette crypto avec les banques, la SEC, la CFTC et l’Office of the Currency Accountant (OCC) auraient affiché des positions positives.

Cependant, les réglementations venant des entités précitées naviguent dans un domaine qui reste confus. Si la nouvelle initiative pourrait être laissée libre, le cadre réglementaire serait adapté de différentes manières, en fonction des propositions émises par chacune des grandes banques.

Un prêt adossé à des crypto-monnaies mettrait des mois voire des années à arriver, en raison de l’ouverture limitée de ces banques face aux doutes.

