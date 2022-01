Les grandes compagnies d’électricité et l’INE s’efforcent de changer la façon dont le prix de l’électricité est mesuré en un mois

01/12/2022 à 07:38 CET

David Page

le Institut National de la Statistique (INE) finalise un changement total dans sa manière de mesurer l’évolution des prix de l’électricité et son impact sur la consommation des ménages. L’agence travaille in extremis avec les grandes compagnies d’électricité pour disposer d’une nouvelle base de calcul de l’indice des prix à la consommation (IPC) prête pour les données correspondant au mois de janvier, qui seront publiées le 15 février, et qui seront mesurées dans celle des prix de l’électricité. des variations fondamentales.

L’INE, qui reconnaît que les délais sont déjà très serrés, n’a donc qu’un mois pour faire nouveau modèle de calcul de l’IPC. Un changement qui intervient au moment où l’inflation monte en flèche et la hausse est justement la conséquence de la hausse des prix de l’électricité, embarquée dans une spirale de hausses qui ne cesse de battre des records.

Entre autres modifications, la nouvelle base de calcul de l’IPC inclura celle de cesser de mesurer uniquement l’évolution du tarif réglementé de l’électricité et inclura également les tarifs du marché libre, qui ont concentré pendant des années la majorité du petit marché de consommation et qui jusqu’à présent ils n’ont pas été pris en compte pour le calcul de l’inflation.

Iberdrola, Endesa et Naturgy, qui représentent encore 80 % de tous les clients du tarif réglementé et du marché libre, seront les seules entreprises à transmettre les informations sur les prix de l’électricité à l’INE. Les trois sociétés ont déjà envoyé les données pour l’ensemble de 2021 le mois dernier et les techniciens de l’agence travaillent contre la montre pour analyser si les informations reçues sont nécessaires pour calculer correctement l’IPC. A partir de janvier, les grandes compagnies d’électricité commenceront à envoyer ces données régulièrement chaque mois si elles reçoivent l’approbation définitive de l’INE pour le type de données et le format utilisé.

Iberdrola, Endesa et Naturgy Ils transmettront les données tarifaires des abonnements clients d’une puissance souscrite inférieure à 10 kilowatts (kW), hors fourniture qui n’est qu’occasionnelle. L’un des problèmes que l’INE tentait de résoudre est que les informations que les entreprises enverront mélangeront les données des contrats des ménages et celles des petites entreprises, alors que l’IPC ne fait que calibrer l’impact des prix sur les dépenses des ménages.

Les services publics brandissent cependant que l’information ne peut pas être désagrégée plus que par le type de droit d’accès dont elle dispose, et qu’ils n’ont aucun moyen de savoir si un étage est occupé par une famille ou une entreprise telle qu’un cabinet d’avocats, un agence ou un centre médical.

Impact sur l’IPC

Lors du renouvellement de la base de calcul de l’IPC, les données de l’année précédente sont également mises à jour pour les rendre comparables. L’INE souligne toutefois que la base de calcul sera modifiée, mais que les variations de l’IPC enregistrées resteront dans les séries historiques, de sorte que la modification n’aura pas d’impact sur les domaines dans lesquels les données d’inflation 2021 sont utilisées pour son calcul, comme le pblessures, location d’une maison ou revalorisation des salaires, par exemple.

L’INE souligne que le renouvellement de la base de calcul de l’IPC est effectué tous les cinq ans (l’actuelle est en vigueur depuis 2016) et qu’ils comportent de nombreuses modifications sur la méthode de mesure et sur la pondération du poids de chaque produit dans la finale panier. Le fait que le changement coïncidera avec une situation des prix exorbitants Il devrait avoir des répercussions à court terme sur l’IPC.

Traditionnellement, la grande majorité des tarifs du marché libre – que les entreprises fixent et conviennent avec leurs clients – sont plus chers que le tarif réglementé, appelé Prix ​​Volontaire pour le Petit Consommateur (PVPC), leur inclusion dans le calcul de l’IPC aurait donc généralement un effet à la hausse. Cependant, il est prévisible qu’à court terme, il aura désormais l’effet inverse.

La PVPC reflète directement dans la composante énergie du tarif l’évolution du marché de gros de l’électricité, qui est celui qui atteint des sommets historiques depuis des mois. Ainsi, une réduction du poids du tarif réglementé dans l’IPC peut signifier une réduction temporaire.

Il y a dix ans, plus de 90 % de tous les clients d’électricité bénéficiaient du tarif réglementé, c’est pourquoi c’était la seule mesure réalisée par l’INE pour calculer l’évolution de l’inflation. Mais ces dernières années, la fuite des clients de la PVPC a explosé et le transfert vers les tarifs du marché libre – bien qu’ils soient plus chers – a été massif et ils représentent désormais 60% du marché des petits consommateurs. Actuellement, les tarifs gratuits concentrent 10,5 millions de clients, contre 16,2 millions de petits consommateurs sur le marché libre (plus 1,8 million de gros consommateurs sans droit au PVPC).

La promesse de Sanchez

2021 a été l’année du prix de l’électricité le plus cher de l’histoire sur le marché de gros, avec une moyenne de 111,9 euros par mégawattheure (MWh), soit le triple de l’année précédente, en raison de la hausse du coût du gaz et des droits d’émission de CO2. Le Gouvernement a tenu sa promesse que l’année dernière la facture annuelle d’électricité serait similaire à celle payée en 2018 grâce aux mesures adoptées pour amortir l’impact sur la facture de la hausse du marché de l’électricité. Et il l’a fait précisément en mélangeant les factures avec les tarifs du marché réglementé et libre, comme l’INE va maintenant commencer à le faire et comme Eurostat, le service statistique de la Commission européenne, l’a déjà fait.

Selon les calculs du gouvernement, la moyenne de tous les consommateurs espagnols a payé une facture d’électricité annuelle de 613 euros, contre 608 euros payés en 2018 (ce qui représente 635 euros par rapport à l’effet de l’inflation sur cette période) et les 696 euros qui il aurait été payé l’année dernière sans les mesures du plan d’urgence.

L’Exécutif effectue ces calculs en faisant une moyenne de tous les clients domestiques, à la fois le tarif réglementé (dont les clients ont payé 20 % de plus qu’en 2018 car ils dépendent de l’évolution du marché de gros) et les tarifs du marché libre (dont l’année passé, ils payaient moins pour les contrats à prix stables et fixes).