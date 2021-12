Les grandes décisions qui attendent Ralph Rangnick avant le changement de Manchester United – Man United News And Transfer News

Depuis que des histoires sont apparues pour la première fois sur l’arrivée imminente de Ralf Rangnick à Manchester United, on a beaucoup parlé de l’énorme impact qu’il pourrait avoir sur le club en difficulté.

Bien que son arrivée ait été retardée par des problèmes de permis de travail, cela n’a pas empêché la croyance croissante que l’Allemand pourrait provoquer une sorte de révolution en coulisses.

Selon un rapport d’Hendrik Buchheister dans le Frankfurter Rundschau en Allemagne, l’un des bénéficiaires possibles de l’arrivée de Rangnick pourrait être la grande recrue estivale Jadon Sancho.

On a beaucoup parlé des luttes initiales de Sancho à Old Trafford. En fait, l’ancien as de Dortmund n’a que récemment commencé à redécouvrir la forme qui a fait de lui l’un des talents les plus brillants d’Europe.

Et, comme d’autres rapports l’ont suggéré, le média affirme que le joueur de 63 ans pourrait chercher à faire de la starlette en amélioration une figure centrale alors qu’il vise à se familiariser avec un club qu’ils décrivent comme « une bête compliquée ».

Ailleurs dans le rapport, il est affirmé que l’influence de Rangnick se fait déjà sentir, la sélection de l’équipe de dimanche contre Chelsea étant présentée comme preuve.

Bien que l’intérimaire actuel Michael Carrick ait nié que l’Allemand ait joué un rôle dans le tirage au sort honorable, il est suggéré que l’absence de Cristiano Ronaldo – et la décision de jouer deux attaquants – ont signalé son implication.

La question épineuse de la place de Ronaldo dans l’ère post-Solskjaer est considérée comme l’un des dilemmes les plus urgents du nouveau manager. Avec « presser » étant le mot le plus important.

Rangnick peut-il et va-t-il accueillir la superstar du luxe de United ? Et comment Ronaldo réagira-t-il au changement radical attendu de la formation et de la tactique ? C’est un sous-texte fascinant à ce qui pourrait s’avérer être une induction turbulente.

Outre la sélection de l’équipe, le rapport aborde également la politique interne qui devra être négociée pour que le nouvel intérim réussisse.

Il est suggéré que des bouleversements dans la hiérarchie du club – comme le sortant Ed Woodward et le personnel inexpérimenté – rendront le travail de «gestion vers le haut» plus complexe.

De plus, la gestion d’un ensemble de médias «pro-Ole» qui comprend le franc-parler Gary Neville est considérée comme ajoutant des niveaux de difficulté supplémentaires à la multitude de défis déjà présents dans la boîte de réception de Rangnick.

Bien qu’il s’agisse en grande partie de ouï-dire et de spéculations, il ne fait aucun doute que le « parrain du gegenpressing » a beaucoup de grandes décisions à prendre et relativement peu de temps pour les prendre.

Même ainsi, ces inquiétudes concernant l’avenir ne suffiront probablement pas à endiguer le sentiment d’optimisme actuel autour du club. Pour les fans de United, il semble que la nouvelle ère brillante ne puisse pas arriver assez tôt.