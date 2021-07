Les grandes entreprises créant de petites filiales pour obtenir des appels d’offres dans les marchés publics nuiront aux MPE: experts

Les marchés passés auprès des MPE ont été de 26 %, 30 % et 28 % au cours des exercices 19, 20 et 21 respectivement, selon les données disponibles sur le portail de suivi des politiques de passation des marchés MSME Sambandh. (Image pour représentation)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Même si le gouvernement a dépassé son objectif annuel de passation des marchés publics de 25 % de la part des micro et petites entreprises (MPE) de leurs achats globaux, un certain nombre de grandes entreprises ont créé des filiales de MPE pour absorber la part des MPE autonomes dans les marchés publics. appels d’offres, ont déclaré des experts à Financial Express Online. Alors que d’une part, les achats des MPE ont été de 26 pour cent, 30 pour cent et 28 pour cent au cours des exercices 19, 20 et 21 respectivement selon les données disponibles sur le portail de suivi des politiques de passation des marchés MSME Sambandh, les grandes entreprises ont puisé dans l’opportunité de marchés publics pour les MPE par le biais de leurs propres MPE sœurs concerne d’autre part.

«Il y a certainement environ 5-5,5 lakh MPE qui sont essentiellement des filiales de certaines des entreprises indiennes très connues et ont une place forte dans le processus de passation des marchés publics. Les entreprises les exploitent sans leur prêter leur nom. Depuis juin, le nombre semble avoir augmenté », a déclaré à Financial Express Online Chandrakant Salunkhe, fondateur et président de la SME Chamber of India. L’association représente plus de 90 000 MPME en tant que membres. Salunkhe, cependant, a refusé de nommer les entreprises impliquées dans les marchés publics par le biais de leurs MPE.

Les commentaires du bureau du commissaire au développement-ministère des MPME n’étaient pas immédiatement disponibles via les appels et les e-mails pour cette histoire.

Alors que le secteur des MPME a du mal à surmonter les défis imposés en raison de la pandémie de Covid, le gouvernement avait annoncé l’année dernière un assouplissement du processus de passation des marchés publics. Conformément à l’initiative – faisant partie du programme Atmanirbhar Bharat – le Département des dépenses a modifié la règle 161 (iv) des règles financières générales, 2017 pour restreindre les appels d’offres globaux jusqu’à Rs 200 crore, sauf approbation préalable du secrétariat du Cabinet, afin au profit des MPE. Le gouvernement étant l’un des plus gros acheteurs de biens et de services du pays, cette restriction avait remonté le moral des MPE, car elle visait à offrir des conditions de concurrence équitables aux unités des MPME dans les marchés publics.

« Cette annonce présentait donc un risque de perte d’activité pour les grandes entités et, par conséquent, elles ont créé des unités MSE avec pour seule devise de participer au processus révisé de passation des marchés publics. Les grandes entreprises ont des avantages inhérents tels que des fonds, l’extension de l’utilisation de leurs systèmes existants pour la gestion de leurs MPE conduisant à une réduction des coûts d’exploitation et du coût global des produits et services, les avantages des achats en gros auprès de leurs fournisseurs existants étendus à leurs MPE pour que ces dernières vendent à un prix plus bas sans compromettre les marges, en embauchant de meilleurs talents, et plus encore, cela ne fera qu’aggraver les souffrances des MSE », a déclaré Vishal Kumar, co-fondateur et COO de la plate-forme de conseil MSMEx MSMEx à Financial Express Online.

Il est intéressant de noter que le gouvernement n’a pas eu connaissance de grandes entreprises créant leurs filiales MPE en propriété exclusive pour acquérir des appels d’offres publics. En réponse à une question posée au Rajya Sabha en mars de cette année sur la question de savoir si le gouvernement est au courant de la situation, l’ancien ministre des MPME Nitin Gadkari avait répondu « Non ».

« Il y a un effort fort et délibéré fait par le grand secteur ici et ils le font certainement par leurs propres ramifications et incitent de nouveaux entrepreneurs à les rejoindre et à montrer l’unité comme MSE au nom de cet entrepreneur alors que le profit leur revient. Les grandes entreprises ont été sollicitées pour soutenir les MPE dans leur croissance mais elles n’ont pas la permission de les tuer. J’ai vu lors de réunions avec des ministères comment les multinationales ont toujours essayé de réserver leurs produits dans des espaces appartenant aux MPME et elles ont réussi à le faire car la bureaucratie les a soutenues », Subodh Jindal, président, All India Food Processors’ Association, et fondateur, Excelsior Food & Chemical Industries a déclaré à Financial Express Online.

La concurrence avec des MPE soutenues par de grandes entreprises, qui offrent des prix compétitifs, est susceptible de réduire les marges des MPE ordinaires. Cela pourrait encore aller à l’encontre de l’objectif de donner un espace dédié aux MPE dans le processus de passation des marchés publics. De plus, le nombre d’acteurs MPE en lice pour l’opportunité a également augmenté après que le gouvernement a récemment réintégré les détaillants et les grossistes sous la définition des MPME. En outre, la définition des MPME a été révisée l’année dernière pour augmenter la limite de chiffre d’affaires jusqu’à Rs 50 crore pour les petites unités tandis que pour les micro-unités, elle a été augmentée à Rs 5 crore qui a augmenté le volume des entreprises dans ces catégories.

Il est important de noter que les MPE soutenues par des entreprises ne peuvent pas être remises en question car ce sont des entités enregistrées opérant sur le marché. « Nous observons la situation mais nous ne pouvons pas les arrêter car tout le monde peut faire des affaires, mais le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour aider les MPE », a ajouté Salunkhe. « Le gouvernement devrait se pencher sur les données MCA/ROC pour valider ce scénario. En outre, le gouvernement devrait proposer des directives révisées pour les marchés publics et restreindre les unités MSE détenues à 100 % par de telles grandes entités afin qu’elles cessent de participer au processus d’appel d’offres public », a déclaré Kumar.

