Les grandes entreprises énergétiques couvrent Sánchez au milieu de la crise des prix de l’électricité et du gaz

15/12/2021 à 12:44 CET

David Page

Les grands groupes énergétiques couvrent le Président du Gouvernement, Pedro Sánchez, lors du lancement du mégaprojet national d’énergie verte qui aura un milliards de dollars d’injection de fonds européens. L’Exécutif a donné son feu vert au PERTE pour les énergies renouvelables, l’hydrogène renouvelable et le stockage, qui concentrera 6,9 milliards de fonds publics et mobilisera 9,5 milliards supplémentaires d’investissements privés.

En pleine crise énergétique avec des prix de l’électricité et du gaz au maximum, et après l’affrontement entre le Gouvernement et les entreprises sur les mesures visant à contenir la hausse des factures d’électricité et à financer la politique de transition énergétique, Sánchez a réussi à s’unir dans un acte pour les cadres dirigeants des principales entreprises du secteur.

Dans la liste des partisans de la présentation du PERTE des énergies vertes figurait le PDG d’Endesa, José Bogas ; le PDG d’Iberdrola Espagne, Ángeles Santamaría (le président du groupe, Ignacio Sánchez Galán, n’était pas présent) ; le PDG de Repsol, Josu Jon Imaz ; le duo de PDG de Cepsa, l’actuel, Philippe Boisseau, et celui qui le remplacera en janvier, Marteen Wetselaar ; la présidente de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor ; le président d’Enagás, Antonio Llardén ; la PDG de Villar Mir Energía, María Luisa Huidobro ; ou le responsable du domaine des énergies renouvelables de Naturgy, Jorge Barredo.

Le projet stratégique de valorisation et de transformation économique (PERTE) des énergies renouvelables, de l’hydrogène renouvelable et du stockage est le tiers des grands programmes d’investissement du Plan de relance espagnol. «C’est l’un des projets les plus excitants pour moi & rdquor;, a souligné Sánchez dans la présentation, et rejoint ainsi le PERTE du véhicule électrique et connecté -qui a déjà l’approbation également de la Commission européenne- et l’avant-garde de la santé.

Plus de 16,3 milliards d’euros

L’exécutif entend mobiliser des investissements de plus de 16 300 millions d’euros avec le nouveau projet d’énergie verte et favoriser la création de 280 000 travaux entre direct, indirects et induits. Les investissements publics, financés singulièrement par les fonds européens du Plan de relance, de transformation et de résilience, s’élèveront à 6 900 millions et le secteur privé contribuera aux investissements pour 9 500 millions supplémentaires.

L’Espagne lance révolution de l’hydrogène vert avec le nouveau PERTE. L’hydrogène est la branche du projet qui concentre le plus de ressources, avec 1 555 millions de fonds publics et 2 800 millions d’investissements privés. Et avec cela, l’Espagne aspire à atteindre une puissance d’hydrogène vert de 4 gigawatts (GW) d’ici 2030, ce qui reviendrait à maintenir 10 % de l’objectif fixé par l’Union européenne dans sa stratégie hydrogène pour l’ensemble du continent.

Précisément des géants du business comme Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Cepsa, Enagás ou Acciona sont dans cette course pour entrer dans le grand business de l’hydrogène vert (qui n’émet pas de gaz à effet de serre lorsqu’il est produit avec des énergies renouvelables) et ont des projets millionnaires pour démarrer la production usines en Espagne. Les fonds européens canalisés via PERTE peuvent être utilisés pour promouvoir certains de ces projets.

Avec le nouveau mégaprojet du Plan de relance, l’Exécutif entend aussi subventionner les applications de l’hydrogène dans les transports lourds (navires, chemins de fer, camions et bus) et des projets d’électrolyseurs à grande échelle, favorisant les clusters d’hydrogène renouvelable liés aux points de consommation actuels d’hydrogène d’origine fossile.

L’aide au déploiement et à l’intégration des énergies renouvelables envisagée dans le PERTE s’élève à 765 millions, ce qui permettra la mobilisation de 1 600 millions supplémentaires de capitaux privés. L’objectif est de consolider le pays en tant que puissance des énergies renouvelables et de consolider sa chaîne de valeur industrielle dans les énergies vertes.

Voulait renforcer la capacité de fabrication des équipements et composants associés aux énergies renouvelables, ainsi que le remplacement des anciennes éoliennes par de nouvelles machines et le développement du biogaz. A travers les appels PERTE, les plateformes d’essais énergétiques offshore seront également subventionnées et soutiendront des projets pilotes pour celles-ci, et financeront l’adaptation des ports à l’éolien offshore.

L’essentiel des lignes d’aide de Perte sera disponible entre 2022 et 2023, et les projets s’étaleront jusqu’en 2026. Le Gouvernement souligne qu’il existe déjà des programmes en cours et que quatre appels à projets dotés de 500 millions viennent de passer la phase d’information publique et les appels seront lancés la semaine prochaine. Selon les estimations du gouvernement, l’investissement mobilisé par le ministère de la Transition écologique Il générera un impact sur le PIB du pays de plus de 12.300 millions et une valeur ajoutée brute de près de 11.000 millions.

Le soutien économique du PERTE des Énergies Renouvelables, de l’Hydrogène et du Stockage sera accordé, en général, au travers d’appels à la concurrence pour sélectionner les projets. L’objectif est de démarrer avec quatre d’entre eux la semaine prochaine afin qu’ils puissent être résolus au premier trimestre 2022. Dans les appels, la priorité sera donnée aux investissements à court terme compatibles avec l’atteinte des objectifs fixés à moyen terme. et à long terme.