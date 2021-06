Les grandes entreprises optent pour la main-d’œuvre : Rachit Mathur, co-fondatrice et PDG, Avenue Growth

Racit Mathur, co-fondatrice et PDG, Avenue Growth

Grâce à la pandémie et aux restrictions de mobilité qui en résultent, 2020 a été une année faste pour les plateformes de travail numérique dans le monde et en Inde. Avenue Growth, basée à Gurugram, est l’une de ces plateformes, avec un effectif d’environ 67 000 travailleurs ou ceux qui travaillent en dehors de la relation employeur-employé traditionnelle. Le cofondateur et PDG de l’entreprise, Rachit Mathur, partage son point de vue sur le travail numérique avec Surya Sarathi Ray. Extraits :

Chez Avenue Growth, quel est votre modèle de revenus ? Quel a été le taux de croissance des revenus au cours du dernier exercice et à quel type de croissance vous attendez-vous pour l’exercice actuel ?

Avenue Growth est une plate-forme de travail à la demande, qui aide les entreprises à trouver, à embaucher, à gérer des travailleurs et à faire le travail sur sa plate-forme. Nous proposons deux types de modèles d’engagement aux clients : basés sur les tâches et basés sur les quarts de travail. Nous facturons une commission sur la valeur du projet exécuté sur la plateforme. En 2020, nous avons multiplié par 3 toutes nos mesures. Nous nous attendons également à un taux de croissance similaire cette année, en raison d’une augmentation de l’écosystème des concerts et des grandes entreprises optant pour la main-d’œuvre des concerts.

Quels sont les secteurs que vous ciblez ? Quel type de personnes déployez-vous et quel est le nombre actuel ? Quel était le nombre au début de la pandémie?

Nous desservons principalement le segment des cols gris, qui comprend des cadres de terrain, des télé-appelants, des promoteurs de magasins et des professionnels de la vente. À l’heure actuelle, 75 % de notre force de travail a entre 24 et 30 ans, est titulaire d’un baccalauréat, a deux ou trois ans d’expérience professionnelle et cherche à compléter ses revenus actuels ou veut devenir son propre patron via notre plateforme. À l’heure actuelle, nous avons un effectif de 67 000 giggers, dont 35 000 ont été ajoutés juste au cours de la dernière année pendant la pandémie.

La pandémie a certainement transformé le fonctionnement des concerts. Quels sont les changements du côté du client ? Y a-t-il un changement dans la façon dont les giggers veulent s’engager également ?

Les clients sont maintenant très soucieux des coûts et souhaitent faire varier une grande partie de leurs coûts fixes. Après avoir demandé le nombre de personnes, ils parlent maintenant du nombre de tâches. Ils veulent juste faire le travail sans le mal de tête d’embaucher du personnel, de coûts fixes et de conformités. Les gros clients ont commencé à voir des concerts [workforce] en remplacement de leurs ressources à temps plein et en tant qu’options de mise sur le marché efficaces et rapides. L’état d’esprit des giggers a également radicalement changé. D’emplois à temps plein, ils cherchent maintenant des opportunités de revenus. Pour eux, l’élément clé est qu’ils s’attachent à une plate-forme et non au client final.

Quelle est la taille totale de l’industrie des concerts maintenant? Quel est le taux de croissance moyen ?

L’Inde compte environ 15 millions de travailleurs indépendants engagés dans des projets dans tous les secteurs. Le pays se classe au deuxième rang des travailleurs indépendants après les États-Unis. Il y a eu une augmentation de 27 % des revenus des pigistes au cours de la dernière année. En Inde, on estime que le secteur des indépendants atteindra 25 à 30 milliards de dollars d’ici 2025. L’économie des petits boulots a le potentiel de servir jusqu’à 90 millions d’emplois dans les secteurs non agricoles de l’Inde, soit environ 30%, avec le potentiel de s’additionner. à 1,25% du PIB de l’Inde grâce aux seuls gains d’efficacité et de productivité. La majorité des emplois disponibles pour les concerts se trouvent dans les secteurs de la construction, de la fabrication, du transport et de la logistique, et des services personnels ; principalement tirée par les MPME et la demande des ménages, avec une fréquence d’utilisation variable.

Quels sont les avantages pour un établissement d’engager des travailleurs temporaires par rapport à ceux de nature permanente ou contractuelle ? Quels sont les avantages pour un travailleur dans un environnement de concert ?

Pour un établissement, les avantages sont nombreux. Ils n’ont aucun coût fixe en termes de salaire, aucun coût d’embauche, aucune conformité à obliger, aucun engagement à long terme. Ils peuvent suivre le modèle de paiement à l’utilisation et bien d’autres. Il y a plusieurs avantages pour un travailleur dans l’environnement de concert. Ils peuvent travailler selon leur convenance, travailler sur plusieurs projets pour améliorer leurs compétences et obtenir des paiements le jour même sur de nombreuses plateformes, y compris nous.

Quels sont les secteurs offrant plus d’emplois pour les concerts maintenant ?

Fintech, édutech et e-commerce

Quels sont vos projets d’extension ?

Pour nous, l’expansion est double. Construire de nouvelles fonctionnalités technologiques avancées qui s’articulent autour de la livraison du travail par le pigiste, des compétences et de la formation des pigistes et des outils de suivi du travail pour les clients. Du point de vue commercial, nous ajoutons davantage de secteurs verticaux dans les segments qualifiés et non qualifiés, que nous ajoutons à nos portefeuilles existants et consolidons notre présence dans les villes de niveau II.

Vos coûts d’exploitation augmenteront-ils lorsque les nouveaux codes du travail seront mis en œuvre ? De combien?

Oui, nos coûts d’exploitation vont augmenter car jusqu’à présent, les travailleurs de la plate-forme/du concert sont [outside of] la relation employeur-employé; ainsi, nous étions hors de portée des conformités statutaires comme EPF, ESIC, etc. Mais une fois que la nouvelle règle sera en vigueur, les coûts augmenteront. Cela dit, il existe une opportunité pour les propriétaires d’entreprise qui utilisent de la main-d’œuvre temporaire, même pour les périodes plus courtes. Ils peuvent embaucher des travailleurs de concert / plate-forme via des plates-formes et économiser sur leurs paiements statutaires comme EPF et ESIC et économiser environ 10 à 12% par employé.

