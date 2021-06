Les grandes entreprises s’associent à des startups qui ont des solutions ponctuelles : Amit Chadha, PDG et directeur général, L&T Technology Services

Avec les interruptions de voyage au cours des 15 derniers mois dans le cadre de la «nouvelle normalité», les clients sont beaucoup plus à l’aise avec cette nature de travail effectué à partir de centres de livraison offshore.

Au cours de la dernière année, nous avons repoussé les limites du développement virtuel », déclare Amit Chadha, PDG et directeur général de la société de services d’ingénierie pure L&T Technology Services (LTTS). « Premièrement, nous avons maintenant un accès distant sécurisé à nos laboratoires. Deuxièmement, nous avons également développé un environnement Home Lab dans certaines situations de clients où nos ingénieurs ont un équipement de calcul élevé répliqué chez eux », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits :

Avec des services d’ingénierie connus pour être axés sur le mouvement physique, comment vous êtes-vous adapté à la « nouvelle normalité » ?

Les services d’ingénierie et de R&D impliquent une suite de services allant de l’idéation, la conceptualisation, la conception, le développement de produits, les tests et le lancement après-vente, au support et à l’amélioration des produits existants. Dans le scénario mondial actuel, une grande partie du travail a évolué de l’espace physique à l’espace virtuel sécurisé – via la simulation, des systèmes et des serveurs haut de gamme – et ce travail peut être effectué et accessible de n’importe où sur la planète. Cependant, contrairement à d’autres industries telles que les services informatiques, le segment ER&D nécessite qu’une partie du travail soit exécutée et expérimentée dans les laboratoires et nécessite une présence physique de la main-d’œuvre dans les centres de conception.

Quelles sont les grandes tendances dont vous avez été témoin ces derniers temps ? Comment envisagez-vous la pertinence des services d’ingénierie?

Une tendance majeure que nous avons observée est le rythme auquel le changement se produit. L’accélération des changements technologiques et des perturbations qui ont affecté les processus, les produits et l’automatisation robotique du fonctionnement des entreprises au cours des derniers trimestres a été différente de celle de la dernière décennie.

La deuxième méga tendance que nous avons observée est que les entreprises s’associent à des startups qui ont des solutions ponctuelles et créent avec elles un écosystème technologique. Les entreprises n’entreprennent pas toutes seules le développement et la fabrication de produits de bout en bout, mais comptent plutôt sur les services d’assemblage de divers points de vente ; le matériel peut être conçu par une entreprise, tandis que le travail intégré sera effectué par une autre. Rassembler toutes ces capacités spécialisées et les intégrer du début à la fin en quelques mois plutôt qu’en quelques années est une méga tendance qui a émergé.

Avec les interruptions de voyage au cours des 15 derniers mois dans le cadre de la «nouvelle normalité», les clients sont beaucoup plus à l’aise avec cette nature de travail effectué à partir de centres de livraison offshore. En termes de tendances technologiques, le plus grand changement que je vois se situe dans les domaines des véhicules électriques connectés autonomes, de la technologie 5G, de la santé numérique et de la fabrication numérique.

La concurrence des acteurs mondiaux du secteur des services d’ingénierie est de plus en plus forte. Comment comptez-vous garder une longueur d’avance?

Selon l’agence de notation Zinnov, le marché mondial de l’ER&D atteindra 1,95 billion de dollars au cours des 3 prochaines années, contre environ 1,4 billion de dollars actuellement. Il n’a cessé de croître grâce aux investissements en R&D d’organisations mondiales pour poursuivre l’innovation et pénétrer de nouveaux marchés émergents et la sophistication croissante du secteur des services ER&D.

En tant que destination ER&D, l’Inde a également pris de l’importance au fil des ans en tant que pôle stratégique de R&D axé sur l’innovation et les technologies de rupture. Par conséquent, les clients à la recherche de partenaires technologiques ou de centres captifs indiens ne délocalisent plus uniquement pour des avantages en termes de coûts, mais pour obtenir la flexibilité et la disponibilité des talents, des délais de commercialisation et des produits localisés pour les marchés en développement et développés. C’est là que notre expertise dans le domaine de l’ingénierie nous aidera à garder une longueur d’avance.

Quelles premières tendances observez-vous sur le marché intérieur ? Comment voyez-vous cette région évoluer dans les trois prochaines années ?

Le marché intérieur de LTTS comprend principalement des activités liées à l’ingénierie d’usines et à la conception de produits, à la fois pour les conglomérats indiens et les multinationales. Sur le plan de la conception de produits, LTTS travaille avec divers centres d’ingénierie mondiaux ou centres captifs dans des segments tels que les transports, les produits industriels, le médical et les télécommunications, tandis que du côté de l’ingénierie des installations, nous aidons dans le domaine du support d’ingénierie pour les entreprises de grande consommation et chimiques.

L’Inde continue d’être une destination de choix pour les services d’ER&D. Mais il y a eu quelques tendances notables qui ont émergé dans la « nouvelle normalité ». Dans le domaine de l’ingénierie d’usine, il y a eu une poussée du gouvernement, avec son initiative « Invest in India » et une promotion pour la création d’installations de fabrication en Inde. Nous espérons que les choses changeront pour le mieux au cours des prochains mois, à mesure que la croissance du point de vue de la configuration de la fabrication s’améliorera pour les équipementiers, les FMCG et les entreprises chimiques.

