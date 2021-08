Les grandes entreprises s’installent dans des espaces de coworking flexibles pour réduire les coûts

Par Malini Bhupta

Alors que la pandémie continue de faire rage, les entreprises rééquilibrent leurs portefeuilles immobiliers et migrent vers des espaces de travail flexibles. Alors que de nombreuses grandes entreprises renoncent à des baux à long terme et prennent des sièges dans des lieux de coworking à travers l’Inde, ceux qui possèdent des biens immobiliers travaillent avec des consultants pour louer des espaces sur leurs campus à des entreprises plus petites et des start-ups. Les grandes entreprises qui ont leurs propres campus évaluent des moyens de réutiliser les campus vides et les espaces de bureaux pour réduire les coûts, car elles ne prévoient pas que l’ensemble de la main-d’œuvre retournera au travail même après la pandémie.

Traditionnellement, les espaces de travail flexibles/coworking ont été populaires auprès des start-ups, mais 18 mois après le début de la pandémie, les grandes entreprises envisagent également de sortir des baux à long terme et des locaux en propriété pour des espaces de travail de coworking flexibles. La plupart des entreprises sont de retour à la planche à dessin pour déterminer quel pourcentage de la main-d’œuvre est préférable de travailler à distance et le segment qui doit venir travailler. Selon la nature de l’entreprise, les entreprises proposent différents modèles.

Tata Sky Broadband, Colliers India et le géant mondial de la technologie 3M ont déplacé la serrure, le stock et le baril vers les lieux de travail flexibles de WeWork à travers l’Inde. Alors que Colliers et 3M ont déplacé leur siège social dans les espaces de bureaux gérés par WeWork, Tata Sky Broadband a signé un bail d’un an avec l’opérateur de coworking pour ses 250 employés. Selon Karan Virwani, PDG de WeWork, « Nous avons été témoins d’une forte demande de modèles d’espace de travail flexibles parmi les entreprises et prévoyons que cette tendance se poursuivra. Cela inclut une augmentation constante du nombre de grandes entreprises exigeant des solutions flexibles pour leurs employés alors qu’elles revoient leurs besoins immobiliers par rapport à une main-d’œuvre en évolution et à leurs exigences en matière d’espace de travail ».

Étant donné que les cycles économiques sont désormais relativement plus courts et plus difficiles à prévoir, les entreprises recherchent la possibilité d’augmenter ou de réduire rapidement leurs besoins immobiliers. S’exprimant lors du Flexible Workspace Summit de Ficci, Arvind Kumar, vice-président, responsable mondial des indirects chez NTT Global Sourcing, a déclaré : « Au niveau de l’entreprise, il y a un grand changement. Après Covid, nous avons réalisé que nous avions beaucoup de biens immobiliers que personne ne va plus utiliser. L’une des choses qui ont été soulevées a été d’examiner le modèle hub and spoke. Nous avons besoin de flexibilité avec l’immobilier ».

Les grandes entreprises réorganisent leurs portefeuilles immobiliers et sous-traitent la gestion de l’espace à des experts, car il ne s’agit pas d’une fonction essentielle. Ram Chandnani de CBRE, affirme que les entreprises innovent et explorent de nouveaux modèles d’exploitation. «L’un de nos clients de renom cherchait à établir des opérations en Inde pendant la pandémie, mais envisageait la possibilité d’acquérir leur propre espace de bureau et d’exécuter des aménagements compte tenu de l’incertitude causée par des blocages récurrents et imprévisibles. Nous avons proposé au client d’opter pour une solution flexible qui pourrait s’aligner avec sa stratégie immobilière à long terme. CBRE a aidé le client à obtenir une solution de bureau gérée personnalisée par l’intermédiaire d’un opérateur flexible de premier plan pour environ 1 300 employés à Bangalore, avec la possibilité d’augmenter/diminuer la taille et de déménager si nécessaire sans frais supplémentaires », ajoute-t-il.

Selon la société de conseil en immobilier JLL, le marché des espaces de travail flexibles devrait franchir 50 millions de pieds carrés d’ici 2023, en raison de la demande accrue des grandes entreprises. Selon un rapport JLL et Ficci, la prise de place cumulée par segment de coworking a été de 6,9 ​​millions de pieds carrés sur 2017 et T12019. La taille moyenne des transactions sur le segment du coworking est passée de 37 000 m² en 2017 à 77 000 m² en 2019. Les espaces de coworking et les développeurs proposent également des solutions personnalisées aux grandes entreprises, que ce soit sur la conception ou la sécurité.

