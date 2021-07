Les grandes institutions achètent de l’ETH pour la première fois, plus de 25 % de l’offre utilisée dans les contrats intelligents

Avant la mise à niveau de Londres avec EIP 1559 qui brûlera l’ETH et épuisera l’offre d’éther, alors que l’offre sur les bourses continue de baisser.

S’échangeant au-dessus de 2 300 $, les gains d’Ether depuis le début de l’année sont revenus au-dessus de 200 %, mais la crypto-monnaie est toujours en baisse d’environ 50 % par rapport à son sommet historique d’environ 4 380 $ atteint il y a trois mois.

Fait intéressant, Ether a été négocié plus que Bitcoin au cours du premier semestre de l’année, le volume des échanges du premier ayant augmenté plus rapidement que celui du second, selon un rapport de Coinbase. BTC 4,21% Bitcoin / USD BTCUSD 39 838,11 $

1 677,184,21 % Volume 39,1 b Variation 1 677,18 $ Ouvert 39 838,11 $ Circulation 18,77 m Capitalisation boursière 747,73 b 2 min Les grandes institutions achètent de l’ETH pour la première fois, plus de 25 % de l’offre est déjà utilisée dans les contrats intelligents 34 min Bitcoin est de retour : en route pour sa plus longue séquence de victoires en 2021 alors que BTC oscille autour de 40 000 $ 16 h Bitcoin Miner Crusoe Energy Eyes Expansion Play, cherche un investissement extérieur

Sur la base des données de 20 principaux échanges de crypto-monnaie dans le monde, Coinbase a constaté que le volume des échanges de Bitcoin pour le premier semestre a atteint 2 100 milliards de dollars, en hausse de 489 % par rapport aux 356 milliards de dollars du premier semestre de l’année dernière.

Au cours de la même période, le volume total des transactions d’Ether a atteint 1 400 milliards de dollars, en hausse de 1 461 % par rapport aux 92 milliards de dollars du premier semestre 2020.

Selon Coinbase, la plus grande bourse des États-Unis, il s’agissait de la première période de temps prolongée où le rythme des échanges d’Ether dépassait celui de Bitcoin.

Coinbase a en outre noté que bon nombre de ses plus grands clients institutionnels, y compris les fonds spéculatifs, les fonds de dotation et les entreprises, ont augmenté ou acheté des ETH pour la première fois au cours de cette période, estimant que l’actif a une autonomie à long terme équivalente à celle de BTC.

Épuisement de l’offre

Au milieu de cette adoption croissante, la mise à niveau la plus attendue, le hard fork de Londres avec EIP-1559, arrive dans environ une semaine au bloc 12 965 000.

EIP-1559 est déjà mis en œuvre sur le réseau de test, et son déploiement sur le réseau principal signifiera qu’Ether deviendra officiellement un actif déflationniste car, selon cette proposition, les frais de base payés sur le réseau Ethereum en ETH seront brûlés, diminuant l’offre d’Ether et augmenter le prix de l’éther.

Mais déjà, l’approvisionnement en liquide de l’ETH continue de s’épuiser.

Avant même que l’offre d’ETH payée dans les frais de base ne puisse être brûlée, un quart de celle-ci est désormais utilisée dans des contrats intelligents en termes de DeFi et jalonnée à ETH 2.0, par exemple. Alors que l’ETH verrouillé dans les contrats intelligents est en hausse à plus de 25 %, contre environ 12 % il y a un an, l’offre détenue sur des bourses qui pourraient être facilement vendues, est en baisse à moins de 13,4 %.

Je ne suis probablement pas le premier à le remarquer, mais les fumées sacrées, plus de 25% de tous les ETH sont maintenant utilisés dans les contrats intelligents#SomethingSomethingETHisMoney pic.twitter.com/1MG0THA1OD – Lasse Clausen (@lalleclausen) 27 juillet 2021

La blockchain Ethereum est en fait la plus grande source de frais de loin, avec plus de 11 millions de dollars de frais au cours des dernières 24 heures, suivie de 3,1 millions de dollars par BSC, tandis que Bitcoin enregistre moins de 634 000 $.

Au cours des 365 derniers jours, Ethereum a généré 4,3 milliards de dollars de revenus totaux, contre 1,1 milliard de dollars pour Bitcoin à la deuxième place, selon Token Terminal.

À la troisième place se trouve le populaire DEX Uniswap à 937,4 millions de dollars, tandis que son plus grand concurrent SushiSwap est à la cinquième place avec 309,4 millions de dollars, avec BSC entre les deux à près de 327 millions de dollars.

Fait intéressant, comme CryptoCobain l’a expliqué dans son récent épisode du podcast UpOnly, Ethereum génère plus de frais pendant les courses de taureaux, car tout le monde participe à la frénésie, obstruant le réseau et poussant les frais vers le ciel, ce qui, après EIP 1559, signifiera plus de frais brûlés, entraînant des prix encore plus élevés.

Mais pendant les tendances à la baisse, comme nous l’avons vu récemment, les frais d’essence chutent à un chiffre, ce qui n’aide pas du tout à soutenir son prix.

L’ETH devient fondamentalement incroyablement haussier sur les marchés haussiers, puis baissier follement sur les marchés baissiers, ce qui en fait le meilleur pari pendant les tendances haussières pour augmenter votre richesse mais pas tellement pour protéger votre investissement dans les tendances baissières.

Ethereum/USD ETHUSD

2 294,0192-$0.92-0.04%

Volume 21,45 bVariation -0,92$Ouvert2 294,0192$Circulation 116,87 mMarket Cap 268,11 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.