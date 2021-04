Les grandes maisons de mode s’unissent sur une solution blockchain pour lutter contre les contrefaçons

LVMH, la société mère de Louis Vuitton, Cartier et Prada se sont associées dans un accord qui les verra développer une solution d’authenticité basée sur la blockchain. Le LMVH a publié cette nouvelle le 20 avril dans un communiqué officiel, notant que cette démarche vise à offrir aux clients des maisons de couture un moyen efficace de vérifier que les produits qu’ils achètent sont bien originaux. Cette solution permettrait également une traçabilité transparente de vos produits.

Selon l’annonce, la solution s’appelle Aura Blockchain Consortium, et il s’agit d’un réseau privé multinodal protégé par la technologie ConsenSys et Microsoft. Ce sera censé être le premier réseau de blockchain de luxe au monde lors de son lancement. Cela fonctionnerait en faisant correspondre un identifiant de produit à un identifiant client et en fournissant un certificat de garantie crypté pour aider les acheteurs à savoir si l’article qu’ils souhaitent acheter est authentique ou faux.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Commentant la manière dont la solution transformerait l’espace des marques de luxe, Toni Belloni, directeur général de LVMH, a déclaré:

Le Consortium Aura Blockchain est une belle opportunité pour notre secteur de renforcer notre lien avec les clients en leur proposant des solutions simples pour mieux comprendre nos produits. En nous associant à d’autres marques de luxe sur ce projet, nous ouvrons la voie en matière de transparence et de traçabilité. J’espère que d’autres joueurs prestigieux rejoindront notre alliance.

Pas de paiements cryptographiques pour le moment

LMVH a annoncé pour la première fois son intention de lancer la blockchain Aura en mars 2019. Depuis, le réseau a attiré plusieurs marques, dont Hublot et Bvlgari. Selon la publication, le réseau Aura permet aux marques de personnaliser leur expérience en fonction de leurs besoins et des attentes des clients. En dehors de cela, la plate-forme permet aux marques de gérer leurs données tout en respectant des normes élevées de confidentialité des clients, car les informations stockées sur la blockchain seront immuables et à l’épreuve du piratage.

Cependant, le PDG de Cartier, Cyrille Vigneron, estime qu’Aura Blockchain pourrait évoluer car il s’agit toujours d’une technologie en devenir. Il a noté que Cartier a déjà testé une fonctionnalité pour les retours de produits en ligne, qui permet aux clients de prendre une photo et de la télécharger sur la blockchain pour démontrer que l’état du produit qu’ils retournent n’a pas changé depuis le moment où ils l’ont reçu jusqu’au moment. ils l’expédient. retour à la marque. Bien que Vigneron ait déclaré qu’il s’agissait d’une fonctionnalité simple, il a reconnu que cela jouerait un rôle important dans l’amélioration de la confiance entre les deux parties.

Bien que les marques de luxe soient optimistes sur la blockchain, elles n’ont pas l’intention d’accepter les crypto-monnaies comme paiement pour leurs produits pour le moment.