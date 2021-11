Les grandes questions sur la variante Covid omicron, les vaccins et les traitements

Les experts en santé publique craignent depuis longtemps une nouvelle variante dangereuse du nouveau coronavirus, une variante plus mortelle, plus transmissible et mieux à même d’échapper aux vaccins.

Est-ce que la nouvelle variante omicron, qui a mis le monde en état d’alerte élevé, est-ce?

Des scientifiques du Botswana et d’Afrique du Sud ont détecté pour la première fois la variante, qui présente des mutations importantes de la protéine de pointe révélatrice du coronavirus, il y a quelques semaines. Le nombre de mutations était une raison suffisante pour s’inquiéter – « cette variante est complètement folle », a fait remarquer un chercheur en maladies infectieuses à un autre – et, au cours du week-end de vacances, l’Organisation mondiale de la santé a officiellement nommé omicron une variante préoccupante.

Cette désignation signifie que l’OMS pense qu’il y a de bonnes raisons de penser que la variante omicron est plus transmissible que la variante delta actuellement dominante, qu’elle provoque une maladie plus grave ou qu’elle peut mieux échapper aux mesures de santé publique, y compris les vaccins – ou tout ce qui précède .

Mais à ce stade, il y a tellement de choses que les scientifiques ignorent sur l’omicron. Il faut du temps pour collecter des échantillons de la variante et les étudier, pour observer les schémas de transmission et pour obtenir suffisamment de données pour être sûr de la façon dont les vaccins gèrent l’omicron. Il faudra au moins quelques semaines avant que nous commencions à obtenir des réponses fermes et spécifiques pour répondre aux grandes questions en suspens.

Ce n’est qu’une fois que la science aura répondu à ces questions que le monde saura à quel point la variante omicron est une menace sérieuse. Est-ce un revers mineur ou un obstacle majeur pour arriver à un endroit où nous pouvons vivre avec Covid ? Les chercheurs se précipitent pour le découvrir.

1) Dans quelle mesure la variante omicron est-elle transmissible ?

Le Covid-19 a évolué pour devenir plus contagieux au fil du temps. La variante alpha, détectée pour la première fois au Royaume-Uni avant la saison des vacances de l’année dernière, a été plus facilement transmise de personne à personne que l’itération originale du virus. La variante delta, qui a pris le relais au printemps dernier, était plus transmissible que l’alpha.

Maintenant, la question est : l’omicron est-il plus transmissible que le delta ? Si tel est le cas, il atteindra probablement des personnes sans aucune immunité contre Covid – qui représente encore des dizaines de millions de personnes aux États-Unis et des milliards à travers le monde – plus rapidement que delta, et pourrait éventuellement devenir la souche dominante du virus, tout comme delta a déplacé les versions précédentes du coronavirus. À l’heure actuelle, environ 70 pour cent de tous les Américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid ; dans le monde, la part est d’environ 56 pour cent.

Ces chances s’amélioreraient également si omicron s’avère plus efficace pour échapper à l’immunité existante (que ce soit par la vaccination ou une infection antérieure) que delta ne l’a été – plus à ce sujet dans un instant. Cela pourrait causer plus de réinfections ou d’infections à percée.

Une version du virus qui échappe mieux au système immunitaire d’une personne pourrait également, en théorie, durer plus longtemps dans le corps, permettant une transmission plus longue. (La variante delta a tendance à s’épuiser rapidement, en quelques jours.)

L’Afrique du Sud, l’un des principaux pays au monde en matière de séquençage génétique et donc une principale source de données sur omicron, a connu une augmentation du nombre de cas quotidiens de Covid au cours des deux dernières semaines – d’une moyenne de 246 nouveaux cas au 14 novembre à 1 851 comme du 28 novembre. Cela a été à la base d’une grande partie des inquiétudes concernant le fait que l’omicron soit plus transmissible.

Notre monde en données

Certains experts ont averti que les événements de super-épandage pourraient également contribuer au récent pic d’Arica du Sud, et seulement 29% des Sud-Africains ont reçu une dose des vaccins Covid. L’une des choses que les scientifiques essaient de comprendre en ce moment est de savoir dans quelle mesure l’omicron lui-même est à l’origine de la poussée et s’il est susceptible de faire la même chose ailleurs.

2) L’omicron provoque-t-il une maladie plus grave ?

Plus de transmission serait mauvaise. Cela signifie que plus de personnes sont infectées. Mais la question suivante est de savoir si omicron est plus susceptible de provoquer une maladie grave que delta. Cela signifierait que davantage de personnes tomberaient gravement malades, se retrouveraient à l’hôpital et mourraient.

« Parce que la variante est si nouvelle, les scientifiques n’ont tout simplement pas encore de données adéquates pour évaluer si la nouvelle variante provoque une maladie plus grave », a écrit Ashish K. Jha, doyen de la Brown University School of Public Health, ce week-end pour le New York Times.

La réponse à cette question dépendra des scientifiques effectuant de nombreux séquençages génétiques sur un large échantillon d’échantillons de virus, afin de pouvoir comparer si omicron entraîne des taux d’hospitalisation plus élevés que delta.

Bill Hanage, un épidémiologiste de l’Université de Harvard, m’a dit qu’il surveillerait les données d’hospitalisation en Israël spécifiquement pour obtenir une indication précoce si l’omicron provoque une maladie plus grave. Israël est un pays bien vacciné qui a également été agressif dans l’administration des injections de rappel, a-t-il noté : « un proxy pour un endroit qui fait généralement bien les choses et un indicateur précoce de ce à quoi on peut s’attendre dans des endroits similaires ».

Il y a déjà eu des spéculations précoces selon lesquelles l’omicron pourrait provoquer des symptômes plus légers, pas des symptômes plus graves. Mais l’OMS a averti que les infections à omicron signalées jusqu’à présent avaient tendance à concerner les jeunes, qui sont plus susceptibles d’avoir un cas plus léger de Covid, quelle que soit la variante.

Nous devons juste attendre. « Il faudra probablement des semaines pour régler ce problème », a écrit Jha.

3) Dans quelle mesure omicron peut-il échapper aux vaccins Covid ?

Les vaccins ont été l’arme la plus efficace au monde contre Covid. Donc, si omicron s’avère rusé pour échapper à la réponse immunitaire que les vaccins sont censés générer, ce serait un autre gros problème.

L’inquiétude est une question de pure biologie : les vaccins ont été conçus pour cibler une version antérieure de Covid, et omicron a peut-être muté au point qu’il est difficile pour les vaccins d’identifier le virus et d’envoyer le système immunitaire après lui.

« Soyons clairs : il est extrêmement peu probable qu’Omicron rende les vaccins Covid-19 complètement inefficaces », a écrit Jha dans le Times. Mais il est possible que cela les rende moins efficaces.

Que ce soit le cas et dans quelle mesure il faudra du temps et plus de données pour répondre. Une raison possible d’optimisme : pour ceux qui ont reçu des injections de rappel, le vaccin peut créer un nombre si énorme d’anticorps qu’il fait toujours un bon travail pour combattre même une version hautement mutée du virus pour la plupart des gens.

« Parfois, la quantité peut en quelque sorte compenser le manque de correspondance », a déclaré à Andrew Joseph de Stat, Wendy Barclay, une chercheuse britannique spécialisée dans les nouvelles variantes.

Une autre possibilité est que les vaccins sont moins efficaces pour prévenir les infections en raison des mutations d’omicron, mais offrent toujours une forte protection contre les maladies graves, comme cela a été le cas avec la variante delta. Stat a noté que les vaccins offrent plusieurs couches distinctes de protection pour les personnes, donc même si omicron en brise une, le système immunitaire pourrait toujours être efficace pour empêcher la maladie de se développer trop sévèrement. Trevor Bedford, un scientifique de Fred Hutch qui étudie les virus et l’immunité, a fait le même point sur Twitter.

Mais tout cela est spéculatif. Il faudra du temps pour répondre à cette question, ainsi qu’à la question connexe de savoir si les personnes qui ont déjà été infectées par Covid sont plus susceptibles d’être réinfectées par l’omicron car il échappe à leur réponse immunitaire.

Quoi qu’il en soit, parce que Pfizer et Moderna ont utilisé la plate-forme d’ARNm pour créer leurs vaccins, les experts sont optimistes sur le fait qu’ils pourraient rapidement mettre à jour les vaccins pour cibler l’omicron et distribuer rapidement ces vaccins révisés, en cas de besoin. Les dirigeants de Moderna ont déclaré ce week-end que leur entreprise pourrait disposer de grandes quantités d’un vaccin spécifique à l’omicron d’ici le début de 2022.

4) Comment les traitements Covid existants résistent-ils à l’omicron ?

L’une des raisons d’être optimiste quant à la trajectoire de la pandémie, il y a encore une semaine, était la promesse de traitements qui réduiraient considérablement les risques d’hospitalisation ou de décès chez les personnes infectées par le coronavirus.

Les anticorps monoclonaux sont disponibles depuis un certain temps. Merck et Pfizer demandent tous deux l’approbation de la Food and Drug Administration pour des médicaments antiviraux sous forme de pilules qui pourraient également prévenir les maladies graves. Ces développements promettaient une nouvelle normalité où, pour la plupart des gens, Covid pourrait vraiment ressembler davantage à la grippe : indésirable mais gérable.

Mais, tout comme les vaccins, omicron a créé une nouvelle incertitude quant à l’efficacité de ces traitements si la variante devient dominante. Certains experts semblent optimistes sur le fait que les antiviraux iront bien, car ils ciblent des parties du virus qui n’ont pas muté, mais avertissent que l’efficacité des anticorps monoclonaux pourrait être compromise. D’autres disent qu’il est tout simplement trop tôt pour être sûr de toute façon.

Pour l’instant, sur toutes ces questions, c’est un thème commun, et il n’y a qu’une seule certitude : le temps nous le dira.