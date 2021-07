Les grandes stars à surveiller aux Jeux de Tokyo

19/07/2021 à 18:01 CEST

Cristina Moreno

Les Jeux Olympiques sont l’événement le plus important pour les athlètes. L’occasion de se consacrer et d’entrer dans l’Olympe. Pour ajouter des médailles et ajouter des pièces à leurs honneurs. L’occasion de démontrer quatre années de travail et d’efforts. A Tokyo, de nombreux noms propres continueront à grossir leurs chiffres. Les projecteurs en suivront plusieurs, qu’on ne peut pas perdre de vue.

Simone Biles, gymnastique, États-Unis

Sans doute le grand nom propre de ces Jeux. Le petit gymnaste américain, avec son 1,42 de stature, il aspire à conclure une nouvelle performance stellaire comme il l’a déjà fait à Rio, où il a ajouté quatre médailles d’or et une de bronze. Puis il a pris une courte pause pour revenir plus fort et a battu un nouveau record de Coupe du monde, atteignant 25 médailles -19 or- et battant Vitaly Scherbo. Elle est déjà la gymnaste la plus récompensée de l’histoire.

En mai dernier, il a surpris en exécutant un Yurchenko avec un double flip carpé pendant l’entraînement. Un saut qui il n’avait jamais exécuté une femme.Katie Ledecky, natation, États-Unis

Le nageur de 24 ans est un spécialiste de pulvériser des disques. Il est tombé dans le 1500 libre jusqu’à 15h20, pulvérisant la marque précédente -15,42- il a laissé la marque du 800 à 8h14 et a signé un excellent 3:56,46 dans le 400. A Tokyo, il attend monter à l’Olympe des médaillés. Avec six médailles à son palmarès – cinq médailles d’or (200 libres, 400 libres, 800 libres – à Londres et Rio – et 4×200 libres) et une d’argent (4×100 libres) -, il cherchera les six qui manquent pour égaler le record de sa compatriote Jenny Thompson, qui a disputé 12 podiums entre les Jeux de Barcelone 92 et Athènes 2004. L’inscription au programme des 1500 olympiques met cet objectif à portée de main. Il nagera également les 200, 400 et 800 et les relais 4×100 libre et 4×200 libre.

Caeleb Dressel, natation, États-Unis

Les projecteurs du Tokyo Aquatic Center seront également braqués sur Caeleb Dressel. Il est appelé à être le soulagement du grand Michael Phelps, ainsi que celui qui a nagé à Rio le relais 4×100 qui a marqué les adieux du Baltimore Shark.

Dressel, qui a récolté 16 titres mondiaux en deux ans, vise ces Jeux ajouter six autres médailles d’or à son palmarès. Pour cela, il s’est préparé à fond et a même dépassé le record papillon de Phelps (49,50). Vous nagerez dans les relais 100 papillon, 50 et 100 libre et 4×100 libre, 4×100 styles mixtes et 4×100 styles.

Kevin Durant, basketteur, États-Unis

L’attaquant des Brooklyn Nets dirigera la Dream Team, qui cherche à Tokyo maintenir son hégémonie aux Jeux et viser l’or. Même si nombre de grands noms de la NBA seront absents, parmi les 12 sélectionnés, il y a de grandes stars comme Zach LaVine Jayson Tatum, Kevin Love ou Khris Middleton.

Ce sera l’occasion de rattraper le coach Gregg Popovich après la débâcle en Chine lors de la Coupe du monde 2019. À 72 ans, il fera ses débuts dans un Jeux.

Tadej Pogacar, cyclisme, Slovénie

Après sa belle performance sur le Tour, le jeune talent slovène indique un nouveau défi. Brille également dans l’épreuve de cyclisme sur route de l’épreuve olympique. Depuis ses débuts en 2017 au modeste ROG-Ljubljana, sa carrière n’a fait que grandir.

En 2020, il devient le plus jeune cycliste à remporter le Tour après Henri Cornet, avec une exposition dans le contre-la-montre de la Planche des Belles Fiiles. En 2021, il entre dans l’histoire en arrivant de nouveau à Paris vêtu de jaune. Avec une bonne humeur, un style insouciant et un caractère offensif, le Slovène de 22 ans débarque à Tokyo en quête de l’or. “Mon objectif sera de me battre pour la victoire dans toutes les courses auxquelles je participe cette année& rdquor;, a-t-il déclaré en début de saison. Laissez trembler vos rivaux.

Van der Poel, VTT, Hollande

Après avoir mené pendant six jours le Tour de France 2020 et honoré la mémoire de son grand-père, Raymond Poulidor, en remportant la victoire que l’histoire a refusée à Pou-Pou, Van der Poel a quitté la ronde gauloise pour se concentrer sur son véritable objectif, les Jeux.

A Tokyo, il participera à la modalité VTT où aspire au plus haut. Dans cette discipline, le jeune Néerlandais a une médaille d’or aux européennes et une médaille de bronze à la Coupe du monde. L’épreuve aura lieu le 26 juillet sur le circuit d’Izu. Une compétitivité maximale est attendue.

Armand Duplantis, pôle, Suède

Sans aucun doute, l’un des noms propres de l’athlétisme de ce siècle. Issu d’une famille de sportifs, son père était pair dans sa jeunesse et sa mère heptathlète, le jeune Suédois a débuté la perche alors qu’il n’avait que quatre ans.

En septembre 2020, après le confinement, Mondo a franchi à Rome la barrière des 6,15, le record du monde absolu en plein air, reléguant l’autre grand nom de cette modalité, l’Ukrainien Serguei Bubka (6,14). En début d’année, à Glasgow, il avait déjà dépassé les 2,18 sur la piste indoor.

Avec ces enregistrements, à ses débuts dans des Jeux il aspire à l’or. Le rendez-vous, le 3 août au stade olympique.

Shelley-ann Fraser-Pryce, sprinteuse, Jamaïque

Le sprinter jamaïcain vétéran aspire à entrer à Tokyo sa troisième médaille d’or olympique dans le 100 après ceux de Pékin 2008 et Londres 2012. Ce serait le première femme de l’histoire à le faire.

Lors de la Coupe du monde 2019, elle a surpris tout le monde en accrochant l’or au 100 avec une note de 10,71, peu de temps après avoir été mère.

En plus de la médaille, Fraser Pryce vise à abaisser sa propre note. À Kingston est devenue la deuxième femme la plus rapide de l’histoire dans le 100 avec 10 & rdquor; 63. Seule l’Américaine Florence Griffith-Joyner, avec 10’49 en 1988, a couru plus vite qu’elle.

Djokovic, tennis, Serbie

2021 est appelée à être l’année de numéro un mondial du tennis. En l’absence de Roger Federer et de Rafa Nadal, Novak Djokovic est appelé à la médaille d’or en représentation des “Big Three”.

Le Serbe est près d’obtenir le Golden Slam, ou ce qui revient au même, ajoutez les quatre titres du Grand Chelem et l’or olympique dans la même saison. Une étape à la portée de peu. Pour l’instant, il a déjà ajouté les titres de l’Open d’Australie, Roland Garros et Wimbledon. Deux de la cible.

Pedro, football, Espagne

Malgré sa jeunesse, l’azulgrana a déjà avec d’importantes expériences internationales. Sans aller plus loin, il a signé une performance remarquable lors du dernier Championnat d’Europe avec l’équipe senior et sa belle saison avec le Barça – au cours de laquelle il a disputé un total de 42 matchs, 29 d’affilée – lui a valu la nomination au Golden Boy à meilleur joueur U21 de la saison.

Une carrière fulgurante qui n’a fait que grandir depuis ses débuts avec l’UD Las Palmas le 18 août 2019. La touche finale pourrait être la médaille olympique.

Anna van der Breggen, cyclisme, Hollande

Ils ne sont pas les les seuls appelés à briller à Tokyo. De nombreux autres noms aspirent à signer leurs noms en lettres d’or dans le livre des Jeux Olympiques. athlètes américains Noé lyles ou alors Trayvon Brommell, le marathonien kenyan Eliud Kypchoge, le judoka français Nounours, la barre Lydie Valentin, la cycliste néerlandaise Anna Van der Breggen, ou le sauteur Rouge Yulimar ils font partie de ceux qui deviendront sans aucun doute des protagonistes à Tokyo. Souvenez-vous de vos noms.