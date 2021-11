14/11/2021 à 13:03 CET

Sara ledo

Ongle nouvelle vague de départs élève à plus de 20 000 travaux perdu parmi les trois premiers entreprises de télécommunications au cours de la dernière décennie, selon les chiffres fournis par les syndicats. Cette réduction d’effectifs – qui comprend les 442 départs de Vodafone, les 415 d’Orange et le plan de retraite potentiel que Telefónica s’apprête à lancer avant la fin de l’année qui pourrait toucher environ 3 000 salariés – est en ligne avec le baisse de revenu des trois télécos au cours de cette période.

En 2020, les trois principales entreprises du secteur ont ajouté un chiffre d’affaires total de 24 586 millions d’euros, très similaire à celui de 2003, selon la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC). Le covid a fait un trou dans le secteur, mais la tendance à la baisse vient de loin, avec un revenu moyen ces dernières années de 30 000 millions d’euros, contre le maximum de 32 959 atteint en 2008.

Téléphone C’est le premier opérateur espagnol, celui qui compte le plus d’effectifs (18 248 personnes à fin 2020, selon la CNMC) et aussi celui qui a fait le plus de coupes. L’entreprise qu’il dirige Emilio gallo elle a réduit ses effectifs entre 2011 et 2013 d’un total de 6 830 travailleurs ; tandis qu’entre 2019 et 2020, elle a mené des plans d’ajustement qui ont touché 8 500 salariés.

Avant la fin de l’année, l’opérateur Movistar procédera à une nouvelle plan de cessation d’emploi (PSI) qui affectera une fourchette comprise entre 2 500 et 3 500 salariés, à défaut de connaître les conditions. L’entreprise dirigée par Emilio Gallo a transféré vendredi les syndicats qui vont bientôt engager des contacts pour parvenir à « un pacte social qui détermine l’emploi futur de l’entreprise ».

Le cas d’Orange et Vodafone n’est pas très différent. Plongée dans une restructuration brutale depuis qu’elle a décidé d’arrêter émettre football dans la saison 2019 Considérant que ce n’était pas rentable, Vodafone a ajouté plus de 3 500 licenciements ces dernières années. La dernière vient de se clôturer avec les syndicats avec le départ de 442 personnes. Auparavant, Orange avait clôturé un dossier de réglementation du travail (ere) en juin qui concernait au total 415 salariés, s’ajoutant à 600 en 2008 et 496 en 2016.

L’effondrement des revenus

La pression concurrentielle en Espagne, tirée par la montée du « low cost », est la principale raison invoquée par les grandes entreprises pour réduire leur taille. Tant pour Telefónica que pour Vodafone, 2007 a été la meilleure année de la série historique en termes de chiffre d’affaires, avec un chiffre d’affaires dépassant respectivement 21 000 millions et 7 000 millions. Depuis 2008 (année où MásMóvil a commencé à être commercialisé en Espagne), le facturation de ambas empresas se ha ido reduciendo hasta los más de 14.600 millones y 4.800 millones que ha facturado cada una en 2020. En el caso de Orange, la compañía ha pasado de estar en el entorno de los 4.000 millones durante 2007 a los 5.000 millones el année passée.

Dans l’ensemble du secteur, le chiffre d’affaires a chuté en 2020 de plus de 3 000 millions, mais son effet sur la main-d’œuvre n’a été constaté que cette année. Et cela malgré le fait qu’à chaque fois l’utilisation des services de télécommunications est plus importante. Ainsi, s’il y avait en 2004 3,4 millions de services fixes haut débit, 2020 s’est clôturé avec 16,1 millions (en 2007 il y en avait 8 millions). Dans le cas des lignes mobiles, en 2004, il n’y en avait que 38,6 millions, alors qu’en 2020 il y en a 55,6 millions (en 2007 il y en avait 48,4 millions).

Numérisation

Au montée du « low cost » En Espagne, le changement d’ère dans les télécommunications s’est ajouté avec la fin du développement de la fibre, en particulier dans le cas de Telefónica, car il a pratiquement tout le pays complet. Ainsi qu’avec l’essor de la numérisation dans tous les domaines, des opérations à la commercialisation. En ce sens, le meilleur exemple est Vodafone, qui a lié les licenciements qu’elle a effectués cette année en Espagne à la fermeture de ses 34 propres magasins dans le pays dans le but de créer une organisation avec laquelle « être plus agile et compétitive ».

Orange envisage également de se débarrasser d’une bonne partie de ses magasins, notamment les plus petits. L’entreprise que dirige désormais Jean-François Fallacher a annoncé il y a quelques jours avoir déjà fermé 40 magasins sur un total de 800 magasins qui composent son réseau commercial et continuera à fermer ceux qui ne sont pas rentables. « Dans une nouvelle situation où la numérisation prend du poids, nous devons repenser le modèle de magasin », a expliqué Diego Martínez, vice-président de la division grand public du groupe en Espagne.