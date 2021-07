Les grands absents aux Jeux de Tokyo

19/07/2021 à 17h47 CEST

L’événement olympique est le plus attendu par la plupart des athlètes – et aussi des amateurs de sport. L’aboutissement de quatre années de travail. Certains brilleront, d’autres entreront dans l’histoire et certains deviendront des étoiles montantes. D’autres simplement on se souviendra de leur absence. Des blessures, l’accumulation de matches au cours de la saison ou une décision personnelle laisseront quelques noms illustres sur le banc de ces Jeux.

Rafa Nadal et Roger Federer

Ce sont deux des grands protagonistes du circuit international de tennis. Deux grands gagnants qui, en leur absence, quitteront le représentation des ‘Big Three’ entre les mains de Novak Djokovic.

“C’est une décision qui n’est jamais facile à prendre et après avoir écouté mon corps et parlé à mon équipe, je comprends que c’est la bonne décision pour prolonger ma carrière sportive& rdquor;, expliquait Rafa Nadal après sa chute en demi-finale de Roland-Garros et communiquant son absence des Jeux dans le sillage de Roberto Bautista.

Celui de Manacor reste ainsi sans étoffer son record olympique, dans lequel il a deux médailles d’or. Le premier, dans la catégorie individuelle, réalisé à Pékin 2008 après avoir remporté le Chilien Fernando González en finale. Le second, en double, avec son ami Marc López dans Río 16. La représentation de la Marine revient désormais à Pablo Carreño, Alejandro Davidovich, Pablo Andújar et Roberto Carballés.

L’Helvétien a de son côté reporté sa décision à sa prestation à Wimbledon, décidée après le Grand Chelem de Londres renoncer aux Jeux olympiques. La Suisse l’avait déjà inclus dans la liste des participants, mais Federer ne veut pas prendre de risques. Dans ses vitrines se trouvent l’or en double messieurs avec Stan Wawrinka à Pékin 2008 et l’argent obtenu à Londres 2012.

Côté tennis, un autre des plus grands, l’Américain, va également nous manquer. Serena Williams.

Caroline Marin

L’une des grandes aspirations de la médaille espagnole, vainqueur d’une médaille d’or historique à Rio en badminton, la femme née à Huelva ne pourra pas apporter sa contribution au tableau national des médailles. en raison d’une blessure. La fracture du genou gauche du croisé l’empêchera d’être à Tokyo et compromet sa participation à la Coupe du monde qui se déroule cette année à Huelva. Malgré tout, la cavalière andalouse a de bonnes sensations, elle a déjà commencé à se tester sans béquilles après l’opération et espère être récupérée pour concourir à domicile. Toute ténacité et optimisme, n’exclut pas d’arriver à Paris 2024. Son soulagement sera pris par la jeune femme dans la capitale japonaise Clara Azurmendi.Mo farah

Le coureur de fond britannique d’origine somalienne était un autre de ceux appelés à entrer dans l’histoire, prolongeant le sillage de Rio 2016. Mais manque de forme a empêché Mo Farah d’être présent aux Jeux. Vingt secondes ont laissé le vainqueur de deux médailles d’or au 10 000 mètres, une à Rio et une à Londres. Une blessure à la cheville l’a laissé loin du minimum lors de sa première tentative en Coupe d’Europe. Il était censé courir en 27 minutes et 28 secondes – ou moins – lors de la manche de qualification du Championnat britannique, mais sa note de 27 : 47,04 avait vingt secondes de retard.

“C’est ce que c’est. Je pensais vraiment venir ici, j’aurais le temps J’ai poussé tout ce que j’ai pu, j’ai couru de toutes mes forces. C’est tout ce que l’on peut faire en tant qu’être humain : tout donner& rdquor;, a-t-il déclaré après cette course. Le grand dominateur de la longue distance ces dernières années cède la place à ses rivaux.

Kenenisa Bekele, triple champion olympique de 5 000 et 10 000 ne sera pas l’un d’entre eux, car c’est un autre de ceux qui ont renoncé à la compétition.Egan Bernal

Le Colombien a douté jusqu’au dernier moment mais finalement il fut décidé de préparer la Vuelta en sacrifiant le rendez-vous olympique. Le vainqueur d’un Tour et d’un Giro ne sera pas au combat dans l’épreuve de cyclisme sur route en défendant les couleurs de son pays. D’autres grands noms composent la shortlist : Rigoberto Urán (EF Nippo), Sergio Andrés Higuita (EF Nippo), Esteban Chaves (Bike Exchange), Daniel Felipe Martínez (Team Ineos) et Nairo Alexander Quintana (Arkea Samsic).

James Lebron

Beaucoup rêvaient que la grande star de la NBA, déjà absente des matchs de Rio, déciderait de diriger la Dream Team à Tokyo. Un rendez-vous qui, a priori, serait le dernier auquel il pourrait participer en tant que joueur. Mais même cela n’a pas tenté LeBron qui a attendu la conférence de presse après l’élimination des Lakers des play-offs NBA pour annoncer la nouvelle. Cet été, j’allais consacrez-vous à prendre soin de votre cheville et à récupérer physiquement. Adieu l’illusion des fans.

Liz cambage

L’une des victimes les plus récentes est celle de la centre australienne Liz Cambage, star de l’équipe nationale, qui Il démissionne des Jeux pour protéger sa santé mentale. “Ce n’est un secret pour personne que dans le passé j’ai souffert de ma santé mentale et récemment, je me suis inquiété de ce que ce serait de faire face à une” bulle “aux Jeux olympiques. Honnêtement, je trouve cela effrayant. Depuis un mois, j’ai des crises de panique, je ne dors ni ne mange“, a expliqué la joueuse australienne dans un communiqué sur son profil Twitter officiel.