Les grands acteurs de l’acier ont réalisé des gains au cours de l’EX21

L’amélioration est due à l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, à l’augmentation des exportations et aux mines captives.

Les grands aciéristes ont fait d’énormes progrès en termes de performances au cours du dernier exercice, augmentant leur part de marché de 500 points de base (pb) en glissement annuel à 58 %, malgré le fait que leur part de capacité industrielle reste inchangée.

Les grands sidérurgistes ont également davantage profité de la remontée des prix de l’acier, compte tenu de la prédominance de l’acier plat dans leur portefeuille.

