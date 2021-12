16/12/2021

Les Opérateurs Renfe et SNCF ils ont créé un Alliance stratégique qui a rendu possible le premier liaison internationale haut débit Espagne – France avec le voyage inaugural en décembre 2013, reliant 21 destinations internationales.

Et à seulement deux heures de la gare de Sants-Barcelona avec l’AVE nous sépare de Narbonne une ville méditerranéenne avec 2500 ans d’histoire, situé à 100 km de la frontière espagnole.

Un de plus grand attrait que Narbonne a c’est sans aucun doute Les Grands Buffets, que même le talent culinaire MasterChef filmé un chapitre dans le restaurant, étant le seul déplacement à ce jour hors du territoire national, Les Grand Buffets est considéré comme l’un des restaurants buffet les plus reconnus au monde selon les experts et le plus des guides touristiques prestigieux et un espace gastronomique de référence pour le public français. Comme il dit Chef français trois étoiles Michelin, Michel Guérard « Les Grands Buffets le plus beau théâtre culinaire du monde ! »

Après plus de six mois de fermeture en raison de la pandémie, Les Grands Buffets, le 1er juillet dernier a fait une réouverture avec un nouvel investissement de 5 millions pour l’application de nouvelles mesures sanitaires et surtout avec la volonté de surprendre les convives avec nouveaux salons Oui de nouveaux espaces de restauration comme la salle Doré Oui l´Espace Glacier.

Les Grands Buffets récompensés par le Guinness World Records 2021, par le major collection de fromages dans un restaurant du monde. Sa conception a signifié quatre ans de travail, jusqu’à atteindre 111 variétés de fromages, dont 4 espagnols : Manchego 4 mois, Manchego 12 mois, Tomme Catalane et Cabrales accompagnés des meilleurs Champagnes Maison Mumm

UNE Scène de 30 mètres linéaires approvisionnée et présentée quotidiennement par une équipe spécialement dédiée de 4 personnes, proposant plusieurs sélections thématiques, pour que chaque convive découvre ou redécouvre les grands classiques ou les fromages insolites nationaux ou internationaux

Les Grands Classiques des Grands Buffets La Rôtisserie. UNE immense grille panoramique, où les plats sont cuisinés à l’instant et au goût du diner proposant Coquille Saint Jacques Gratiné, « Vol au Vent & rdquor; des ris de Veau et Morilles.

Lécher. Ongle spectaculaire cascade de homard, préside « Le Plateau Royal & rdquor;, une sélection de fruits de mer, parmi lesquels le homard, les huîtres de Thau, les crevettes, les crevettes, les palourdes, le crabe de mer et la charcuterie de fruits de mer, avec 6 variétés de saumon norvégien authentique.

La Pâtisserie et l’espace Glacier. Les recettes les plus traditionnelles et tous les grands classiques de la pâtisserie française réalisés quotidiennement par un maître pâtissier, accompagné d’une spectaculaire fontaine de chocolat à côté d’un nouvel Espace Glacier où vous pourrez déguster les meilleures glaces artisanales et gâteaux traditionnels.

Des nouveautés culinaires héritées de la plus grande tradition française Les Grands Buffets enrichissent sa carte prestigieuse proposant de nouveaux plats dignes des plus grandes tables, tels que :

Le Canard au Sang, plat de grande estime pour Louis Privat qui avait acquis, déjà en 2016, le célèbre presse à canards de la « Tour D’argent & rdquor;. Cette recette emblématique sera présentée et élaborée sous les yeux des clients, dans le respect du rituel ancestral de la Maître Canardier. Les chefs des Grands Buffets ont été spécialement formés par le Consulat des Canardiers de Rouen. Un spectacle à lui tout seul !

Le Lièvre à la Royale, autre joyau de la gastronomie française, inspiré d’une recette du 19ème siècleIl est également proposé aux Grands Buffets, ainsi que le foie gras poché dans son bouillon de cèpes, l’une des recettes les plus raffinées, qui complète une carte de plus en plus gourmande.

Nouveaux Espaces aux Grands Buffets après la réouvertureLe Salon Doré, dédié à Jean de La Fontaine, un nouvel espace récemment inauguré en juillet 2021, d’une capacité de 74 convives, avec un décoration soignée composée de plus de 18 000 feuilles d’or des peintures se retrouveront sur les murs inspiré des oeuvres de Jean-Baptiste Oudry, célèbre illustrateur du XVIIIe siècle des fables de La Fontaine.

L´Espace Glacier; une « cadre raffiné & rdquor; pour les amateurs de gourmandises glacées. Miroirs dorés, marbre, fresques, moulures et splendides vitrines décorent cet espace qui évoque l’atmosphère des plus grandes maisons parisiennes. Deux professionnels Ils proposent des spécialités de glaces maison et reproduira, selon la tradition, les grands classiques de la coupe de glace: Pêche Melba, Poire Belle Hélène, Coupe Mont Blanc, Coupe Colonel, Profiteroles au Chocolat, Irish Coffee… accompagné d’une Chantilly maison

Quelques chiffres des Grands Buffets1er restaurant de France en termes de chiffre d’affaires avec plus de 16 millions d’euros Plus de 180 employés, – 40 nouveaux collaborateurs pour une réouverture en toute sécurité. Records du monde Guinness 2021 au plus grand assortiment de fromages au monde dans un restaurant avec 111 variétés de fromages servis avec du Champagne GH Mumm Brut Plus de 70 références de vins et champagne Ils sont proposés au prix du producteur et servis à la Copa Depuis sa réouverture le 1er juillet 2021, Les Grands Buffets ont reçu plus de 150 000 demandes de réservation Plus de 25 000 feuilles d’or utilisé pour la production artisanale de la salle Doré et de l’espace Glacier – un nouveau glacier à l’ancienne