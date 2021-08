Les grands capital-risqueurs et les fonds de pension investissent des milliards de dollars dans les entreprises de cryptographie ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Au premier trimestre 2021, une surabondance d’institutions de la classe supérieure, dont Tesla et MicroStrategy, ont dépensé d’importantes sommes d’argent pour acquérir Bitcoin. Il semble que le battage médiatique se soit calmé depuis. Cependant, l’intérêt pour les entreprises basées sur la crypto et la blockchain a plutôt connu un boom.

Le deuxième trimestre de 2021 a vu une quantité importante de capitaux injectés dans des sociétés axées sur la blockchain et la cryptographie par le biais de fonds de capital-risque. Pour mettre cela en perspective, les sociétés de capital-risque ont investi jusqu’à présent cette année 17 milliards de dollars dans des entreprises centrées sur la cryptographie. C’est plus que tout le capital versé dans l’espace crypto en 2020, de loin.

Compte tenu de la nature spéculative à haut risque de l’industrie de la cryptographie, il serait raisonnable de voir un petit nombre d’investisseurs en capital-risque s’intéresser au domaine. Cependant, le responsable de la cryptographie chez PwC indique qu’un nombre croissant de grands VC et de fonds de pension sont réellement intéressés à investir dans l’espace.

Les grands VC rivalisent avec les entreprises de cryptographie

Dans une interview avec Bloomberg, Henri Arslanian, responsable de la cryptographie de PwC, a affirmé qu’il existe même un peu de concurrence entre les VCs lorsqu’il s’agit d’investir dans des initiatives de cryptographie. Arslanian a déclaré que les petits joueurs ne sont pas satisfaits car ils sont constamment évincés par de plus grands VC.

« Disons qu’ils envisagent un accord et pensent qu’il vaut 10 millions de dollars, et que vous voyez d’importants VC entrer et faire une offre pour une évaluation plus élevée. Cela se produit beaucoup avec les entreprises en phase de démarrage, disons 5 à 20 millions de dollars – les prix sont gonflés », a déclaré Arslanian.

Cette année, jusqu’à présent, nous avons assisté à un certain nombre d’accords historiques visant des entreprises de cryptographie. En mai, la société de logiciels blockchain Block.one a versé 10 milliards de dollars dans un nouvel échange cryptographique surnommé «Bullish Global». Plus récemment, le 24 juin, la société de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z) a levé 2,2 milliards de dollars pour son très attendu Crypto Fund III.

Malgré tout le sentiment positif autour du marché de la cryptographie, Arslanian dit qu’il n’y a pas beaucoup d’initiatives crypto qui peuvent absorber des investissements extrêmement importants. « Si la taille minimale de votre billet est d’environ 50 millions de dollars, il n’y a pas encore beaucoup d’entreprises qui ont ce statut. Si vous êtes un grand fonds de pension et que vous avez décidé de faire une allocation cryptographique, il n’y a pas plus de deux douzaines d’entreprises dans le monde qui sont investies, à la recherche de capitaux et pourraient absorber 100 millions de dollars », a-t-il déclaré.