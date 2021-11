Les grands de Bolton Wanderers Jay-Jay Okocha et Sam Allardyce recréent une danse brillante lors d’un match de charité alors que les légendes du club sont réunies

Lors d’un match de charité au stade de l’Université de Bolton, mieux connu sous le nom de stade Reebok, deux des légendes du club ont recréé un moment brillant lors d’un match de charité.

Le manager Sam Allardyce et le milieu de terrain offensif Jay-Jay Okocha étaient à nouveau sur le terrain et ont produit un moment merveilleux qu’ils ont créé pour la première fois en 2003.

. – .

Allardyce a sans doute passé les meilleures années de sa carrière de manager chez Bolton Wanderers

Allardyce et Okocha faisaient partie de l’équipe de Bolton qui a décroché une sixième place lors de la saison 2004/05 alors qu’ils se sont assuré une place en Coupe UEFA comme on l’appelait alors.

Le Nigérian a ébloui les fans de Bolton avec un éventail de compétences, de pieds rapides et de dribbles et était aimé à la fois des fans et de son manager Allardyce.

Pour le plus grand plaisir des fans du club, ils ont pu à nouveau assister à Okocha lors d’un match de charité au cours duquel l’équipe actuelle de Bolton a battu l’équipe « all-star » des Wanderers 7-4.

Sans surprise, Okocha était l’un des buteurs et après avoir trouvé le fond des filets, il a couru vers le banc pour célébrer son but avec Allardyce.

Sports aériens

Allardyce a montré ses mouvements de danse avec Okocha en 2003

.

Okocha était un showman pour les âges

Pour quelqu’un qui avait déjà passé du temps au Paris Saint-Germain avec Ronaldinho, ce fut un choc de voir Okocha échanger la capitale française contre Bolton, mais c’était une décision qu’il ne regrettait pas.

Il a déclaré à talkSPORT: « En tant que footballeur, le football passe avant tout, pas la ville, pas le style de vie, mais une chose est claire, c’est que le terrain d’entraînement était différent, l’attitude envers les matchs était différente. »

Quand lui et Allardyce ont quitté le club en 2007, c’était la fin d’une époque et malheureusement pour les supporters de Bolton, ils n’ont pas été témoins d’une telle grandeur depuis.

Actuellement, le club occupe le 11e rang de la Ligue 1 à six points d’une place en barrages.