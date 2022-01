Les grands défis de bataille en équipe de Halo Infinite irritent les joueurs

Capture d’écran : 343 industries

Le mode de combat en grande équipe de Halo Infinite a un gros problème d’équipe, et ce n’est pas la fonctionnalité notoirement brisée. La base de joueurs d’Infinite est, peut-être pour la première fois depuis le lancement, en phase avec quelque chose : le développeur 343 Industries devrait cesser de lancer des défis axés sur BTB pour le moment, disent les joueurs, au moins jusqu’à ce que le mode soit corrigé.

Pour la plupart, Halo Infinite, qui a atterri sur Xbox et PC en novembre, a été un jeu de tir multijoueur à la première personne fiable et fonctionnel. Mais le mode de combat en grande équipe, qui oppose deux équipes de 12 sur des cartes à grande échelle, a été détruit depuis la fin de l’année dernière. Certains joueurs sont exclus des matchs ou se retrouvent avec des équipes de tailles différentes. D’autres ne peuvent pas du tout entrer dans les matchs et expireront lorsqu’ils essaieront d’en charger un. Pendant un moment, 343 Industries a réduit la taille de l’équipe à 10 joueurs de chaque côté comme solution potentielle, mais cela n’a pas semblé faire l’affaire. (Il est actuellement de retour à 12h… quand ça marche.)

Tout le gâchis est totalement compréhensible; chaque jeu en ligne se lance avec des problèmes, et les résoudre prend du temps. Cependant, la frustration des joueurs est exacerbée par le fait que des défis hebdomadaires sur le thème du BTB apparaissent fréquemment, même si le mode lui-même reste assez dysfonctionnel.

La progression dans Halo Infinite, comme dans les jeux basés sur un modèle free-to-play similaire, est pilotée par une passe de combat basée sur XP. Chaque semaine, vous obtenez une attribution de 20 défis hebdomadaires, allant de tâches d’usure à faible effort (« tuer 50 ennemis en PvP ») à des exploits d’héroïsme carrément impossibles (« tuer un ennemi avec le ravageur. ») Certains défis demandent simplement vous pouvez terminer les matchs dans un mode spécifique, mais si vous ne pouvez même pas charger dans ce mode en premier lieu, vous ne pouvez évidemment pas relever ces défis.

Au cours de la semaine dernière, les médias sociaux ont été remplis de rapports attirant l’attention sur la question. « 343 devrait mettre en œuvre un [hotfix] pour supprimer TOUS les défis BTB jusqu’à ce qu’ils résolvent BTB », a écrit un joueur dans un article sur Reddit accompagnant une capture d’écran montrant le défi « Big Fish », qui oblige les joueurs à marquer 7 500 points cumulés lors de rounds de bataille en grande équipe. « Si 343 ne résout pas le BTB, peuvent-ils au moins retirer les défis BTB de la rotation ? » a demandé un autre joueur. Un autre encore a décrit le problème comme « frustrant » et « inexcusable ».

Vous ne pouvez pas gagner de phacochères dans BTB si vous ne pouvez pas entrer dans BTB. Capture d’écran : 343 Industries

Cette semaine, j’ai eu la chance de ne pas me retrouver coincé avec des défis sur le thème du BTB. La semaine dernière, pas tellement. J’en avais deux : un spécifiquement limité au mode (« terminez deux matchs de contrôle total en PvP ») et un mieux terminé (« sauvez les alliés de loin »). Heureusement que la récompense ultime hebdomadaire n’était pas très intéressante ! Mais la récompense de cette semaine – une somptueuse visière rougeâtre pour l’armure de samouraï – est adorable, et si j’étais empêché de la gagner en raison de quelque chose hors de mon contrôle… oui, je peux comprendre la frustration.

Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser des échanges de défis – des objets à usage unique qui vous permettent de changer l’un de vos défis hebdomadaires – pour vous débarrasser de tous les défis BTB, mais il s’agit d’une devise limitée. Vous obtenez un nombre limité en vous frayant un chemin à travers la passe de combat. Une fois que vous avez épuisé votre stock, vous devrez débourser de l’argent réel pour en acheter plus dans la boutique numérique de Halo Infinite. Ou alternativement, vous pouvez manger un tas de Pringles (ce ne sont même pas de vraies frites !)

En tant que pansement potentiel, certains joueurs ont suggéré que 343 Industries offre à chaque joueur une poignée de défis gratuits jusqu’à ce que BTB soit pleinement fonctionnel. Plus populaire est l’idée de simplement désactiver les défis BTB pour le moment. Il existe en quelque sorte un précédent : en novembre, les joueurs se sont largement plaints de ne pas gagner d’XP, même modeste, à la fin de chaque match, un problème que 343 Industries a résolu du jour au lendemain en modifiant la façon dont les défis quotidiens fonctionnaient.

On ne sait pas si 343 Industries a une solution en préparation. Les représentants de Microsoft, l’éditeur de Halo Infinite, n’ont pas répondu à une demande de commentaire.